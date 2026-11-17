În cursul zilei de 17 noiembrie a fost publicată ediția 2027 a QS World University Rankings: Sustainability. În această nouă ediție a clasamentului, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) ocupă o poziție mai bună față de ediția precedentă, situându-se în intervalul 1251-1300 la nivel global.

Acest clasament internațional, realizat de Quacquarelli Symonds, evaluează modul în care universitățile adoptă și implementează măsuri pentru a gestiona provocările actuale la nivel global. Pentru întocmirea lui au fost evaluate 2004 universități din întreaga lume, dintre care 625 din Europa și 15 din România. Pe plan intern, USV se situează în noul clasament pe locul 9, față de locul 12 în ediția precedentă 2026.

Această poziționare a USV indică faptul că universitatea își optimizează continuu strategia de mediu, dezvoltare socială și guvernanță instituțională într-un context global din ce în ce mai competitiv. Creșterea rapidă a numărului de universități evaluate la nivel mondial confirmă că sustenabilitatea a devenit un indicator central al calității academice. Prin proiectele de cercetare aplicată, programele educaționale orientate spre mediu, transparența decizională și parteneriatul strâns cu mediul socioeconomic, USV demonstrează că universitățile sunt principalul motor de expertiză și inovare, necesar pentru implementarea politicilor de dezvoltare durabilă.

Utilizând o metodologie compusă din indicatori care măsoară capacitatea universităților de a aborda cele mai mari probleme de mediu, sociale și de guvernanță (ESG), clasamentul reflectă preocuparea față de dezvoltarea durabilă. Cea mai bună clasare a Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, în cadrul ediției 2027 a clasamentului, este la indicatorul „Guvernanță”, aici fiind ierarhizată între primele 853 de universități la nivel mondial și între primele 342 din Europa. La nivel național, USV se situează pe locul 5 între cele 15 universități ierarhizate în ceea ce privește indicatorul „Angajabilitate și oportunități”. Totodată, la indicatorul „Cercetare în domeniul mediului”, USV obține un punctaj de 63,6/100, poziționându-se pe locul 7 național și pe locul 47 în Europa de Est.

Prin dezvoltarea strategiilor proprii și prin cooperarea strânsă în cadrul rețelelor academice naționale și europene, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava își consolidează rolul de catalizator în atingerea țintelor globale asumate prin Agenda ONU pentru dezvoltare durabilă. Întregul clasament poate fi urmărit aici .