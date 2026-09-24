USV, tot mai atractivă în rândul tinerilor absolvenți de liceu. Peste 3.000 s-au înscris în acest an la universitatea suceveană

Deschiderea noului an universitar la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava aduce un grad ridicat de ocupare a locurilor puse la dispoziție de cele 11 facultăți pentru anul întâi de studiu. În cadrul festivității de deschidere, care va avea loc luni, 28 septembrie, sunt așteptați peste 3.000 de boboci care vor începe cursurile în această toamnă în cadrul instituției sucevene de învățământ superior.

Între ofertele universității sucevene, cele mai solicitate au fost programele Facultății de Medicină și Științe Biologice și ale Facultății de Psihologie și Științele Educației, dar și programe de la facultățile de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor și Inginerie Mecanică și Autovehicule Rutiere. Un interes foarte mare a fost pentru programul Autovehicule Rutiere.

Conducerea USV, prin vocea ordonatorului principal de credite prof. univ. dr. Gabriela Prelipcean, numit în funcție pentru perioada în care rectorul Mihai Dimian este ministru al Educației, a declarat că în acest an a fost o admitere foarte bună, cu un număr important de studenți care vor umple din nou amfiteatrele, sălile de laborator și de seminar.

USV va avea în total, în acest an, peste 12.000 de studenți, universitatea păstrând mecanismul de reclasificare prin care studenții cu rezultate bune pot obține locuri bugetate în anii superiori, ceea ce poate stimula competiția pozitivă între studenți.

Pentru festivitatea de deschidere a anului universitar a fost pregătit și un concert organizat de Casa de Cultură a Studenților, cu formații din Suceava și cu un invitat special.

Cazarea studenților în noul cămin cu peste 800 de locuri se va face etapizat

Noul campus universitar de la Moara

În cadrul Campusului 2 de la Moara vor funcționa din această toamnă laboratoarele din cadrul Campusului Dual, așteptându-se finalizarea și altor investiții de infrastructură. Cu toate acestea, conducerea USV a declarat că studenții nu se vor putea muta de la începutul anului universitar în noul cămin din Campusul 2, care are peste 800 de locuri. După cum a declarat prof. univ. dr. Gabriela Prelipcean, ordonator principal de credite și prorector cu baza materială și probleme studențești, mai sunt de obținut câteva autorizații, iar cazarea va fi făcută etapizat, începând cu finalul toamnei, după ce vor mai fi rezolvate probleme legate de căile de acces și alte amenajări necesare desfășurării în bune condiții a activităților în acest nou campus. Capacitatea maximă de ocupare a căminului ar urma să fie atinsă în anul 2027, iar dezvoltarea infrastructurii va continua etapizat și anul viitor.