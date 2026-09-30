USV, pe locul 5 între universitățile românești în clasamentul internațional UI GreenMetric 2026

UI GreenMetric World University Rankings, cel mai amplu sistem global de clasificare universitară dedicat evaluării performanței instituțiilor în domeniul sustenabilității, a plasat Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) pe locul 5 între universitățile românești. Asta după ce, în acest an, sistemul a introdus o nouă tematică, „Dezvoltarea campusurilor sustenabile prin guvernanță, digitalizare și performanță integrată”.

UI GreenMetric reprezintă cel mai amplu cadru internațional de evaluare a performanțelor de mediu și sustenabilitate ale instituțiilor de învățământ superior, având scopul de a încuraja participarea unui număr cât mai mare de universități din întreaga lume și promovând un angajament colectiv pentru construirea unor campusuri sustenabile pentru viitor.

Astfel, USV își consolidează poziția de top în prestigiosul clasament internațional, în privința dezvoltării durabile și a politicilor de campus verde, clasându-se pe locul 5 între universitățile românești și ocupând poziția 587, dintr-un total de peste 2.000 de universități evaluate, din 110 țări. În cadrul evaluării globale, USV a obținut un scor total de 6.747,5 puncte, evidențiindu-se prin rezultate remarcabile la categoriile cheie ale auditului de mediu: Energie și schimbări climatice: 1.650 puncte – categorie la care USV a înregistrat cel mai mare punctaj dintre toate universitățile din România, un aspect care reflectă preocupările recente și investițiile în eficiență energetică, utilizarea energiei din surse regenerabile și reducerea amprentei de carbon. În privința transportului sustenabil USV a obținut 1.060 puncte pentru facilitățile de mobilitate ecologică create în cadrul campusului universitar. În privința managementului deșeurilor universitatea suceveană a obținut 1.025 puncte care au reflectat programele de reciclare, colectare selectivă și reducere a deșeurilor. În privința domeniului de guvernanță și digitalizare USV a acumulat 900 puncte, ca dovadă a recunoașterii integrării tehnologiilor digitale în gestionarea resurselor și administrarea sustenabilă. Referindu-se la educație și cercetare pentru sustenabilitate, prestigiosul clasament a acumulat pentru USV 837,5 puncte, obținute prin includerea tematicilor de mediu în programele de studiu și proiectele de cercetare științifică. Domeniul organizării și infrastructurii i-a adus universității din Suceava 825 puncte, care evaluează suprafețele verzi și integrarea mediului natural în infrastructura academică. Managementul resurselor de apă a fost notat în clasament cu 450 puncte, reflectând măsurile de conservare și eficientizare a consumului de apă.

În cazul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, un exemplu în dezvoltarea infrastructurii universitare îl reprezintă Campusul II din Moara, unde investițiile în infrastructura educațională și socială sunt asociate cu dezvoltarea spațiilor verzi, a facilităților sportive și de recreere, a infrastructurii pentru mobilitate, precum și cu utilizarea energiei regenerabile, prin realizarea unui parc fotovoltaic. Astfel, dezvoltarea Campusului II poate fi valorificată nu doar ca proiect de extindere a infrastructurii USV, ci și ca etapă de construire a unui model de campus sustenabil și integrat.

Rezultatele obținute în ediția 2026 a clasamentului UI GreenMetric confirmă că sustenabilitatea a devenit o componentă strategică a dezvoltării Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava. Punctajul cel mai ridicat la nivel național în categoria Energie și schimbări climatice arată că investițiile în eficiență energetică și în surse regenerabile produc deja efecte vizibile.

Clasamentul complet pentru ediția 2026 poate fi consultat la următoarea legătură: https://uigreenmetric.com/rankings/university/overall-rankings-2026