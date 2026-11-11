USV continuă implementarea proiectului „SINERGIE climatică”

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava continuă implementarea proiectului transfrontalier „SINERGIE climatică – Randament sustenabil prin modelare și eforturi comune pentru guvernanța malurilor râurilor și a barajelor, ca fundament al rezilienței climatice a comunităților”, cod ROUA00460. Proiectul este finanțat din Programul Interreg NEXT VI-A România-Ucraina 2021-2027, prioritatea de dezvoltare socială transfrontalieră.

În cadrul atelierului desfășurat la USV, la finele lunii octombrie, au participat atât membrii echipelor proiectului, precum și experții care dezvoltă soluții de modelare inteligentă a schimbărilor climatice pentru a spori reziliența și sustenabilitatea celor două comunități-pilot, Șaru Dornei și Dorna Arini. Cu ocazia acestor vizite au fost efectuate prezentări care au evidențiat cadrul fizico-geografic și rețeaua hidrografică a zonelor de studiu, metodologia de colectare a datelor, caracteristicile climatice și fenomenele extreme, precum și hazardul și riscul la inundații. Prin studiile efectuate până în acest moment, experții au identificat vulnerabilitățile climatice și hidrologice ale celor două comunități-pilot, urmând ca în următoarea perioadă să se finalizeze și etapa de modelare și planificare strategică.

La eveniment au participat reprezentanți ai comunităților implicate în proiect din Satu Mare, comunele Crucișor și Săuca și din regiunea Transcarpatia, comunele Storozhnytsia, Irshava, Kholmok și Tarnivtsi. Administrația Regională de Stat Transcarpatia a fost prezentă prin directorul adjunct al Departamentului pentru Ecologie și Resurse Naturale, Mykhailo Haidur. Delegațiile partenerilor, Consiliul Județean Satu Mare, Asociația Internațională a Instituțiilor de Dezvoltare Regională „IARDI” din Ucraina și regiunea Kholmok din Ucraina, au participat la prezentările experților în cadrul workshop-urilor desfășurate la sediul celor două primării, Șaru Dornei și Dorna Arini. Punctul central al discuțiilor a fost reprezentat de dezvoltarea platformei proiectului, Climate Synergy. Cu această ocazie expertul Răzvan Ungurașu a prezentat o primă variantă a acestei platforme, fiind concepută pentru a facilita schimbul de informații și experiență între comunitățile celor 3 regiuni partenere, sporind schimbul de cunoștințe privind adaptarea la climă și rezistență.

Experții Universității „Gheorghe Asachi” din Iași, Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului, care dezvoltă studiile la nivel de comunități-pilot și experții Metro Media Transilvania din Cluj-Napoca, care dezvoltă conceptul Climate Synergy pentru județul Suceava, au desfășurat vizite în teren pentru a colecta date, în vederea corelării acestora cu rezultatele obținute din procesul de modelare climatică. Intervențiile reprezentanților primăriilor Șaru Dornei și Dorna Arini au contribuit la succesul evenimentului prin prezentările efectuate, cu accent pe inundațiile din trecut cu debite extreme, care au condus la eroziunea malurilor și inundarea unor suprafețe semnificative de teren.

Proiectul abordează provocări teritoriale în zona transfrontalieră

Proiectul abordează câteva provocări teritoriale în zona transfrontalieră, precum: impactul schimbărilor climatice, degradarea mediului, gestionarea apei și controlul riscului de inundații. Un obiectiv extrem de important al proiectului constă în identificarea unor strategii integrate de adaptare la schimbările climatice, adaptate condițiilor de mediu din regiunea comunităților-pilot implicate în proiect.

Conceptul „Climate Synergy”, un alt obiectiv al proiectului, va oferi un cadru cuprinzător pentru consolidarea rezilienței climatice în regiunile de frontieră, punând la dispoziție recomandări practice pentru comunitățile implicate din cele trei regiuni: Satu Mare, Suceava și Transcarpatia. Conceptul vizează sprijinirea dezvoltării durabile și a strategiilor locale de adaptare în fața provocărilor generate de schimbările climatice. Experții care lucrează la acest document au prezentat distinct componentele climatice, de mediu, hidrologice, de infrastructură și teritoriale, precum și relațiile relevante dintre acestea, oferind o imagine de ansamblu asupra contextului actual al județului Suceava din perspectiva rezilienței la schimbările climatice.

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava participă la acest proiect în calitate de partener, alături de Consiliul Județean Satu Mare, Asociația Internațională a Instituțiilor de Dezvoltare Regională „IARDI” din Ucraina și regiunea Kholmok din Ucraina, aceasta din urmă fiind și coordonatorul proiectului. Perioada de implementare a proiectului este de 24 luni, 20 mai 2025 – 19 mai 2027, bugetul total al proiectului fiind de 1.393.048,65 euro, din care 1.253.743,77 euro sunt alocați de Uniunea Europeană.

Date de contact pentru informații suplimentare: conferențiar universitar dr. ing. Constantin Ungureanu, constantin.ungureanu@usm.ro, +40230 52 29 78/630.