USV a găzduit reuniunea pachetului de lucru Predare şi Învățare, din cadrul Alianței NEOLAiA

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) a găzduit, în perioada 14–15 octombrie, reuniunea generală a pachetului de lucru nr. 2 Teaching & Learning (WP2) din cadrul alianței universitare europene NEOLAiA. Evenimentul a fost dedicat evaluării progresului activităților desfășurate în cadrul alianței universitare, consolidării impactului proiectului și definirii direcțiilor strategice pentru etapa următoare de implementare.

La reuniunea de la Suceava au fost prezenți reprezentanți ai universităților partenere, care au analizat recomandările rezultate în urma evaluării intermediare a proiectului și au identificat măsurile necesare pentru consolidarea activităților WP2. Discuțiile au urmărit transformarea recomandărilor în acțiuni concrete, stabilirea priorităților și identificarea celor necesare pentru documentarea progresului până în decembrie 2027. Programul a inclus și sesiuni de lucru și ateliere interactive dedicate evaluării activităților curente, identificării aspectelor care necesită îmbunătățiri și definirii unor măsuri corective la nivelul sarcinilor asumate în cadrul proiectului.

O temă centrală a întâlnirii membrilor pachetului de lucru nr. 2 a fost trecerea de la evaluarea activităților realizate la măsurarea rezultatelor și a impactului acestora. Participanții au analizat cadrul propus pentru monitorizarea impactului acestui pachet, dimensiunile relevante pentru evaluarea rezultatelor și dovezile disponibile, urmând să identifice eventualele lacune și să stabilească modalități practice de colectare a datelor. Cu ocazia întâlnirii a fost analizată aplicația pentru proiectul NEOLAiA Bridge, prin evaluarea direcțiilor strategice avute în vedere pentru WP2 și a modalităților de transpunere a acestora în activități realizabile. Atelierele au abordat expertiza necesară, rolurile partenerilor, resursele umane și financiare, interdependențele dintre pachetele de lucru, precum și riscurile și condițiile necesare pentru implementarea viitoarelor activități.

USV a găzduit reuniunea pachetului de lucru Predare şi Învățare, din cadrul Alianței NEOLAiA

Un alt obiectiv important l-a constituit identificarea unor indicatori-cheie de performanță (KPI) orientați spre rezultate, care să permită evaluarea progresului viitoarelor activități și să contribuie la definirea unui cadru de implementare clar și măsurabil pentru etapa următoare a alianței. Reuniunea s-a încheiat cu prezentarea concluziilor atelierelor, confirmarea aspectelor convenite și stabilirea următorilor pași și a termenelor aferente. Prin organizarea acestei întâlniri, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava își reafirmă implicarea în cooperarea universitară europeană și în dezvoltarea unor mecanisme comune de planificare, monitorizare și evaluare, menite să consolideze rezultatele și impactul alianței.