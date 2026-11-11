Urși și mistreți care se hrănesc împreună, filmați în pădurile din Suceava

O scenă surprinzătoare și foarte rară – urși și mistreți care se hrănesc împreună, au fost surprinse recent într-o pădure administrată de Ocolul Silvic Putna, din cadrul Direcției Silvice Suceava.

Imaginile inedite, care au devenit virale pe pagina de socializare a Regiei Naționale a Pădurilor, au fost surprinse cu ajutorul unei camere de monitorizare instalată de către silvicultorul Constantin Puzdrea.

Direcția Silvica Suceava, unitate a RNP – Romsilva, administrează, prin intermediul celor 24 de ocoale silvice, peste 270.000 de hectare păduri de stat.

Urșii sunt animale teritoriale și au habitatul în pădurile întinse de munte și cele dese din zonele deluroase. În căutarea hranei, urșii fac deplasări lungi, folosindu-și toate simțurile, în special cel olfactiv, foarte dezvoltat. Hrana lor este predominant vegetală, dar se hrănesc și cu pești, cervide, mamifere mici, până la păsări sau ouă de păsări și insecte”. România are mai bine de jumătate din populația de urși de pe întregul continent european.

Mistrețul, strămoșul porcului domestic, este un mamifer sălbatic omnivor, în general nocturn, care atinge și 400 kg greutate.

Capul mare, caninii lungi și tăioși și părul aspru, de culoare sură-neagră, sunt semne distinctive care îl diferențiază de cel domestic. Trăiește în păduri, dar dă adesea iama în culturi, producând pagube semnificative. În anumite situații, mai ales când este încolțit sau își apără puii, se manifestă foarte violent, fiind evitat inclusiv de prădători mai mari, precum ursul.