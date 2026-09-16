Urmează Al Treilea Război Mondial sau Al Doilea Război Rece?

Întrebarea din titlu este dură. Nu am urmărit senzaționalul când am enunțat-o, pentru că este perfect actuală și ar trebui să ne preocupe mai mult. Violența conflictelor din Ucraina, Orientul Mijlociu, Congo, Sudan, Africa de Vest etc., dar și ura extinsă între națiunile beligerante (chiar mai mare decât după războaiele mondiale) mă fac să cred că o reconciliere va dura mai mult decât după 1945, dacă va fi un acord de încetare a focului. Dacă. Alternativa este groaznică.

Trebuie, pentru o mai realistă analiză a situației actuale, să facem o paralelă cu perioada interbelică, pentru că sunt multe asemănări între anii 1930 și 2026. În ambele perioade avem lideri excentrici (Stalin, Hitler, Mussolini versus Putin, Trump, Ayatollah). Accesul la materii prime și energie este tot mai disputat (embargouri, protecționism tarifar, blocaje vamale și atunci, și acum). Necesitatea schimbărilor geopolitice este tot mai evidentă (ordinea mondială este foarte contestată și nu nejustificat), iar instituțiile internaționale au fost și sunt tot mai irelevante (Liga Națiunilor, dar și ONU).

Chiar și mesajele liderilor (bolnavi de putere și agresivi) sunt asemănătoare, respectiv revanșa după o înfrângere nedreaptă (trădare) o regăsim la Hitler și la Putin, protecția etnicilor (germanii din Sudeti sau rușii din Donbas) și chiar spațiul vital care, istoric (care istorie?), le-au aparținut sunt justificările agresiunilor.

În perioada Războiului Rece și a existenței a două mari centre de putere (două superputeri, se numeau), a funcționat bine un echilibru al terorii reciproce. SUA și URSS, cei doi actori principali în geopolitică, dețineau arme nucleare capabile să se distrugă (și întreaga planetă). Erau conștiente de consecințele utilizării lor și au făcut un pas în spate când escaladarea tensiunilor le apropia de război (vezi criza rachetelor din Cuba, la începutul anilor ’60).

Din păcate, această teroare reciprocă nu mai funcționează odată cu apariția altor actori în lumea deținătorilor de capabilități nucleare (Coreea de Nord, spre exemplu) sau a celor angrenați frenetic în procesul de obținere a lor (Iranul este cel mai cunoscut), și care beneficiază de conducători fanatici sau bolnavi. Riscurile sunt imense.

Rusia, cam cu spatele la zid, amenință Vestul cu lovituri nucleare tactice, iar tovarășul Kim s-a declarat gata să lanseze rachete cu ogive nucleare contra statelor care amenință cuceririle comuniste.

Cred că suntem în anticamera unui război mondial, pentru că diplomația mondială a devenit fără importanță (șefii autoritari știu totul și consideră negocierile inutile), unul a căzut într-un con de umbră din cauza blocării Consiliului de Securitate (dreptul de veto al membrilor permanenți este o aberație) și a unei conduceri extrem de timide. Nou-veniții pe scena mondială, economic și militar (India, spre exemplu), emit pretenții la nivel global etc.

Existența mai multor centre de putere (multipolaritatea) este o sursă de nesiguranță majoră, în opinia mea, și trebuie să ne adaptăm. Și, sper, fără să coborâm din nou în tranșee. Realitatea din estul Ucrainei este o dovadă.

Lumea se va reașeza, un proces de neoprit. Competiția între națiuni pe plan economic, tehnologic, accesul la resurse sau rute de transport (vezi controlul strâmtorilor) va continua și se va intensifica.

Urmează un război cald sau rece. Sper să fie rece, pentru că alternativa este un dezastru mondial. Cred că pacea mondială și rezolvarea diferendelor dintre națiuni prin negocieri se vor dovedi iluzii, dar trebuie să continuăm eforturile în acest sens. Răul cel mai mic, cred, că va fi rezultatul. Sunt optimist.