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„Urme în grafit și pixeli”, expoziție de grafică semnată de Mihai Varzari, la Muzeul de Etnografie din Rădăuți

„Urme în grafit și pixeli”, expoziție de grafică semnată de Mihai Varzari, la Muzeul de Etnografie din Rădăuți
„Urme în grafit și pixeli”, expoziție de grafică semnată de Mihai Varzari, la Muzeul de Etnografie din Rădăuți

Arta tradițională și creația digitală se întâlnesc în cadrul expoziției de grafică „Urme în grafit și pixeli”, semnată de artistul vizual Mihai Varzari, care va putea fi vizitată în perioada 15 noiembrie – 15 decembrie 2026, la Muzeul de Etnografie „Samuil și Eugenia Ioneț” din Rădăuți.

Organizată sub egida Uniunii Artiștilor Plastici din România, expoziția reunește 28 de lucrări care explorează dialogul dintre tehnicile artistice clasice și instrumentele digitale, evidențiind modul în care expresia artistică își păstrează esența indiferent de suportul utilizat.

Dintre lucrările expuse, șapte sunt realizate pe carton, în creion, cărbune și pastel, valorificând textura materialului și expresivitatea desenului tradițional. Celelalte lucrări sunt create cu ajutorul tabletei grafice, mediul digital oferindu-i artistului noi posibilități de explorare compozițională și cromatică.

Expoziția este dominată de stilul realist, iar temele centrale sunt portretul și nudul, cu accent asupra reprezentării personajului feminin. Prin intermediul acestora, Mihai Varzari surprinde sensibilitatea, fragilitatea și eleganța, construind imagini care transmit emoție și profunzime.

„Urme în grafit și pixeli” propune publicului o experiență vizuală în care desenul tradițional și grafica digitală nu se află în opoziție, ci se completează reciproc. Contrastul dintre urma creionului și precizia pixelului devine astfel un mijloc de explorare a continuității artei și a frumuseții dincolo de evoluția tehnologiei.

Publicul este invitat să viziteze expoziția în perioada 15 noiembrie – 15 decembrie 2026, la Muzeul de Etnografie „Samuil și Eugenia Ioneț” din Rădăuți, județul Suceava.

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