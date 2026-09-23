Următoarele două adversare ale Cetății s-au întâlnit în meci direct, în epilogul etapei a VIII-a

Etapa a VIII-a a Ligii secunde s-a încheiat marți după-amiază, odată cu disputarea ultimelor două partide. Astfel, CSC Dumbrăvița, echipa pe care Cetatea o va întâlni pe Areni în runda următoare, a cedat pe teren propriu, cu 2-0, duelul cu CSM Reșița, formație care va fi adversara sucevenilor în etapa a X-a. În urma acestui succes trupa pregătită de Dorinel Munteanu a urcat pe podium, în vreme ce Dumbrăvița rămâne pe penultimul loc, fără victorie în acest sezon.

Tot marți, ultima clasată, CS Dinamo București, a fost învinsă cu 4-3 la Târgu Mureș după ce a condus la un moment dat cu 2-0.

Clasament

1 CSM Slatina 8 7 1 0 17-5 22

2 Știința Poli Timișoara 8 6 2 0 18-7 20

3 CSM Reşiţa 8 6 0 2 13-8 18

4 FC Bacău 8 4 3 1 19-8 15

5 Chindia Târgovişte 8 5 0 3 17-8 15

6 SC Popeşti Leordeni 8 4 3 1 19-14 15

7 Concordia Chiajna 8 5 0 3 17-13 15

8 Metalul Buzău 8 4 2 2 9-7 14

9 CS Afumaţi 8 4 2 2 12-12 14

10 Cetatea Suceava 8 3 3 2 15-11 12

11 Gloria Bistriţa 8 4 0 4 12-10 12

12 Metaloglobus 8 3 2 3 11-12 11

13 ASA Tg. Mureş 8 3 2 3 12-15 11

14 SCM Rm. Vâlcea 8 3 2 3 10-13 11

15 FC Bihor Oradea 8 2 3 3 13-10 9

16 CSC 1599 Şelimbăr 8 1 3 4 7-14 6

17 CSL Ştefăneşti 8 2 0 6 6-15 6

18 Steaua Bucureşti 8 1 2 5 9-17 5

19 Unirea Slobozia 8 1 1 6 11-12 4

20 CSM Olimpia Satu Mare 8 0 4 4 3-10 4

21 CSC Dumbrăviţa 8 0 3 5 5-16 3

22 CS Dinamo Bucureşti 8 1 0 7 9-27 3