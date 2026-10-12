Urmăritul general Tiberius Vatamaniuc, reținut în Germania. Au început procedurile de extrădare

Tiberius Vatamaniuc, din Sucevița, urmărit general de mai bine de trei ani, inclusiv la nivel internațional, a fost identificat și reținut în Germania săptămâna trecută, iar între timp autoritățile române au început procedura de extrădare. Aceasta din urmă nu este însă neapărat o formalitate, în general reușindu-se greu aducerea în țară a urmăriților generali reținuți de autoritățile germane.

Pe numele lui Vatamaniuc există un mandat de executare pentru o pedeapsă de 2 ani și 6 luni de închisoare, pentru mai multe infracțiuni.

Pentru bărbatul în vârstă de 46 de ani, care înainte de a fugi în Germania se autoproclama activist de mediu, problemele pe linie juridică sunt departe de a se finaliza.

În luna iunie a acestui an, Vatamaniuc a fost trimis în judecată pentru omor calificat.

Tiberius Vatamaniuc

Este vorba de acea urmărire în trafic, din anul 2022, cu viteze foarte mari, între Tiberius Vatamaniuc, aflat la volanul unui Audi, și BMW-ul condus de Dionisie Rotar.

Mașina condusă de Rotar a părăsit asfaltul de pe DN 17A, iar după ce a rulat zeci de metri pe spațiul verde, s-a răsturnat în albia râului Sucevița.

Pasagerul de pe bancheta din dreapta, Adrian-Ilie Mihalescu, de 34 de ani, a murit pe loc, în timp ce șoferul, Dionisie Rotar, de 47 de ani, tot din Marginea, a murit după câteva săptămâni de agonie la spital.

După patru ani de anchetă, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava au ajuns la concluzia că Vatamaniuc este direct responsabil de moartea celor doi, pentru că ar fi acroșat cu intenție mașina acestora, în timpul urmăririi. Evident, rămâne ca și judecătorii să confirme aceste acuzații deosebit de grave.

Oricum, cert este că acesta are de executat cei 2 ani și 6 luni din pedeapsa definitivă.

Vatamaniuc a mai fost condamnat pentru tentativă de omor și a primit 7 ani și 6 luni de închisoare, sentința rămânând definitivă în martie 2013.