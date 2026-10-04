Urmărit internațional, săltat de polițiști de la stâna unde lucra și se ascundea

În cadrul unei acțiuni a polițiștilor de la Serviciul Județean Transporturi Suceava, desfășurată sâmbătă, și care a vizat mai multe direcții de acțiune, oamenii legii au reușit să prindă și un urmărit general, care era căutat deja de patru luni de zile și care era dat și în urmărire internațională, existând informații că ar fi putut pleca sau ar încerca să plece în Marea Britanie.

În urma exploatării unor date și informații cu valoare operativă, în apropierea căii ferate din zona orașului Gura Humorului, polițiștii l-au depistat pe Toma Cotleț, în vârstă de 46 de ani, din comuna Oituz, județul Bacău, care lucra ca cioban la o stână din apropiere.

Deși din Bacău, bărbatul a comis faptele în județul nostru, fiind condamnat de Judecătoria Câmpulung Moldovenesc, pentru infracțiuni de furt și la regimul rutier. Totodată, el mai figurează și cu condamnări pentru fapte de pe raza de competență a Judecătoriei Gura Humorului.

El este condamnat definitiv la 4 ani de închisoare, din care urmează să i se deducă 1 an și 8 luni, perioadă executată

Fugarul se sustrăgea de la executarea pedepsei din data de 9 iunie a.c.

Conform procedurilor, după întocmirea documentației specifice, condamnatul a fost condus, sub escortă, în Penitenciarul Botoșani.

Revenind la general la acțiunea de sâmbătă a polițiștilor de la Serviciul Transporturi, aceasta a vizat creșterea gradului de siguranță publică în stațiile CFR, în trenurile de călători dar și la Aeroportul Suceava, cu prezența activă a polițiștilor în teren.

Concomitent s-a acționat și pentru prevenirea accidentelor rutiere la trecerile la nivel cu calea ferată.

Printre altele, polițiștii au patrulat 11 trenuri de călători, au verificat 102 vagoane de marfă și au legitimat 143 persoane.

Pe linie rutieră au fost reținute 2 permise de conducere, 12 certificate de înmatriculare și patru seturi de plăcuțe cu numere de înmatriculare.