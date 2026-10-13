Urmărit de polițiști în miez de noapte, un șofer a ajuns în arest pentru trei infracțiuni

Un echipaj de la Poliția Orașului Siret a depistat un șofer pericol public după o urmărire în miez de noapte, fugarul fiind prins după ce a intrat cu mașina pe un drum de pământ pe care, pe fondul ploii, a rămas împotmolit.

În noaptea de 11 spre 12 octombrie, chiar la ora 24.00, echipajul de serviciu care efectua serviciul de patrulare în Siret a făcut semnal de oprire șoferului unui autoturism VW care circula pe strada Plăieșilor din cartierul Mănăstioara.

Șoferul nu a oprit la semnal și a intrat pe strada Bisericii, unde, din cauza drumului acoperit cu pământ, a rămas împotmolit.

La volan a fost identificat Alexandru-Ioan S., localnic, care a recunoscut că nu posedă permis de conducere auto. Autoturismul VW Passat avea numere de înmatriculare provizorii, iar verificările ulterioare au arătat că plăcuța cu numărul de înmatriculare aparținea unui alt autoturism, și oricum nu mai era valabilă.

Mai mult, ca să le aibă aproape pe toate, bărbatul de la volan mirosea a alcool, iar etilotestul a indicat concentrația de 0,77 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Suspectului i s-au recoltat probe biologice de sânge.

După completarea probatoriului, Poliția orașului Siret a emis, luni, 12 octombrie, ordonanță de reținere în arest pentru comiterea infracțiunilor de conducere fără permis, conducere sub influența alcoolului și punerea în circulație a unui autoturism cu numere false de înmatriculare.

Ancheta continuă sub coordonarea unui procuror de la Rădăuți.