Urmăriri pentru prinderea unui șofer băut și cu permisul suspendat și al altuia care nu avea permis

Seară și noapte încărcată pentru polițiștii suceveni, care au efectuat două urmăriri pentru a putea opri în trafic două autovehicule conduse de șoferi care au refuzat să tragă pe dreapta la semnalele oamenilor legii.

Primul caz s-a înregistrat sâmbătă seară, în jurul orei 18.30, pe strada Ana Ipătescu, din Fălticeni, unde șoferul unui autoturism marca Audi A4 a refuzat să oprească, așa încât polițiștii au plecat în urmărirea sa.

A fost blocat în parcarea unui bloc, moment în care persoana de la volan a coborât și a încercat să fugă pe jos.

Polițiștii l-au prins și după ce l-au legitimat au aflat că este vorba de un bărbat de 34 de ani, din comuna Slatina.

Acesta avea permisul suspendat, iar cum mirosea și a alcool a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat o valoare de 1.24 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Șoferul a fost dus la spitalul din Fălticeni pentru a-i fi recoltate probe de sânge pentru stabilirea alcoolemiei.

S-a ales cu dosar penal pentru comiterea infracțiunilor de ,,conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care nu posedă permis de conducere” și ”conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul având o alcoolemie de peste 0,80 mg/l alcool pur în sânge”.

Tot cu dosar penal s-a ales și un tânăr de 19 ani, care, al rândul său, a putut fi legitimat abia după o urmărire în trafic.

Incidentul s-a petrecut în dimineața zilei de duminică și tot în Fălticeni, pe strada Tudor Vladimirescu.

Tânărul conducea un autoturism marca VW, dar a refuzat să oprească la semnalele oamenilor legii.

A fost blocat pe un teren viran, iar după ce a fost scos din mașină a declarat că nu are permis de conducere.

Mai mult, mașina avea inspecția tehnică periodică expirata și nu deținea poliță RCA.

Tânărul este cercetat acum pentru infracţiunea de „conducerea pe drumurile publice a unui vehicul fără a deţine permis de conducere”.