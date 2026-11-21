A fost urmărire în noapte în comuna Vama după ce șoferul unui autoturism marca Volvo nu a oprit la semnalele polițiștilor.

Pentru a afla de ce a refuzat să oprească, polițiștii au pus în funcțiune semnalele acustice și luminoase și au plecat pe urmele șoferului fugar.

După o urmărire de circa 1,5 kilometri pe un drum județean, șoferul a intrat pe un drum neclasificat, cunoscut sub denumirea populară „La Pod” din satul Strâmtura.

În acea zonă, mașina a fost blocată de polițiști, ocazie cu care s-a stabilit că autoturismul Volvo era condus de un tânăr de 23 de ani, din comuna Vama.

Acesta avea toate actele în regulă, atât cele personale cât și cele ale autovehiculului, dar avea o altă problemă: consumase băuturi alcoolice înainte să urce la volan.

Aparatul etilotest cu care a fost verificat a indicat o valoare de 0,97 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc, unde i s-au luat probe de sânge pentru stabilirea alcoolemiei.

Tânărul șofer s-a ales cu dosar penal și este cercetat pentru comiterea infracțiunii de ,,conducere sub influența alcoolului”.