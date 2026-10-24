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Urmărire în miez de noapte pentru prinderea unui șofer fără permis, care în final a intrat într-un cap de pod

A fugit cu motoscuterul de polițiștii care au încercat să-l oprească și să-l legitimeze
A fugit cu motoscuterul de polițiștii care au încercat să-l oprească și să-l legitimeze

Urmărire în miez de noapte pentru prinderea unui șofer care nu a oprit la semnalele polițiștilor.

S-a întâmplat în noaptea de vineri spre sâmbătă, pe DJ 209A, între Botești și Horodniceni.

Un echipaj al Secției de Poliție Rurală Mălini se afla în misiune, iar la un moment dat a fost observat un autoturism marca BMW.

Cum șoferul nu a oprit la semnalele regulamentare, polițiștii au plecat în urmărire, care s-a derulat pe o distanță de mai bine de doi kilometri.

Totul s-a sfârșit în momentul în care mașina fugară a intrat într-un cap de pod.

În interior se aflau șoferul, un bărbat de 30 de ani, precum și un pasager, un alt bărbat de 36 de ani.

Cel de al doilea avea o serie de leziuni, motiv pentru care a fost preluat de o ambulanță, care l-a transportat la spitalul din Fălticeni.

Polițiștii au aflat la scurt timp de ce șoferul nu dorea să dea fața cu ei: nu avea permis de conducere.

Șoferul de ocazie nu consumase băuturi alcoolice înainte de a pleca la plimbarea nocturnă, dar ITP-ul BMW-ului era expirat de doi ani.

Polițiștii au luat plăcuțele de înmatriculare ale mașinii, l-au amendat pe șofer și i-au făcut și un dosar penal pentru comiterea infracțiunilor de ”vătămare corporală din culpă” și ”conducerea unui vehicul fără permis”.

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