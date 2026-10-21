Unul dintre minorii arestați pentru crima de la Fălticeni, pus în libertate, chiar la solicitarea procurorilor

Lovitură de teatru în ancheta privind crima de la Fălticeni de la finele lunii septembrie, când un tânăr a fost ucis în bătaie de alți tineri, trei inculpați, toți minori, fiind puși sub acuzare și arestați.

Numai că unul dintre ei, Sabin Stegari, reprezentat de avocatul Ioan Bulboacă, a fost pus în libertate, fără nici o măsură restrictivă. De altfel, tânărul a declarat încă de la început că nu are legătură cu fapta și că nu a lovit deloc victima. Solicitarea de punere în libertate a fost făcută chiar de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava, de acuzatori, semn că aceștia s-ar fi convins că acesta nu are legătură cu omorul ori măcar că nu sunt probe concludente față de acesta.

Solicitarea de revocare a fost înaintată la Tribunalul Suceava, fiind admisă.

Soluția din 20 octombrie poate fi, teoretic, atacată, în termen de 48 de ore, după care va fi pusă în aplicare.

Adolescentul are mențiuni în fișa de cazier și deocamdată încă este cercetat pentru omor, dar va fi pus în libertate.

În dosar mai sunt arestați doi adolescenți, în vârstă de 17 și 15 ani.

Din investigațiile efectuate de polițiști s-a stabilit că în noaptea de 26 spre 27 septembrie, în jurul orei 4.30, pe fondul consumului de alcool și al unui conflict spontan, două grupuri de tineri, respectiv un grup de minori din Fălticeni și doi tineri mai mari, de 25 și 27 de ani, din Fântâna Mare, au început să se bată.

Tinerii ar fi băut inițial la un club din apropiere.

Un minor de numai 15 ani i-ar fi aplicat inițial o lovitură cu pumnul, în zona feței, unui tânăr în vârstă de 27 de ani, din Fântâna Mare.

Tânărul de 27 de ani era însoțit de tânărul de 25 de ani care avea să moară, Dumitru Beniamin Bîgu.

Cei doi tineri de 25 și 27 de ani ar fi fost urmăriți și după ieșirea din bar de minorul de 15 ani, însoțit de doi sau mai mulți prieteni.

Dumitru Beniamin Bîgu a fost cel care a încasat lovituri cu pumnii și picioarele, cele mai multe în cap, inclusiv după ce a căzut la pământ. Persoanele care au fost de față la agresiune și-au dat seama prea târziu că Dumitru Beniamin Bîgu este într-o stare foarte gravă. „Sunați la ambulanță, că este mov”, a strigat cineva, iar un martor a încercat să îl resusciteze.

Ulterior, la autopsia dispusă în dosar, a reieșit că tânărul de 25 de ani a suferit o hemoragie cerebrală care a dus la deces. Moartea a fost fără îndoială una violentă, prin agresiune, au stabilit medicii legiști.

Așadar, a fost o crimă în toată regula, iar misiunea polițiștilor și a procurorului criminalist de caz este de a stabili câți tineri ar fi aplicat efectiv lovituri și ar fi participat la omor. Iar aceste detalii nu par chiar atât de simplu de stabilit, mai ales că au fost și destul de mulți tineri care au fost doar martori, fie la agresiunea efectivă, fie la găsirea tânărului care agoniza și care, din păcate, nu a mai putut fi salvat.