„Universul meu în culori”, expoziție de pictură realizată de Ariana-Maria Uță și Evelina-Ioana Popescu, la Galeria „Zamca”

Galeria de artă „Zamca” din municipiul Suceava găzduiește expoziția de pictură „Universul meu în culori”, realizată de elevele Ariana-Maria Uță și Evelina-Ioana Popescu, un demers artistic în care culoarea, imaginația și creativitatea conturează două universuri vizuale personale.

Prin lucrările expuse, cele două eleve propun publicului o incursiune într-o lume construită cu sensibilitate și spontaneitate, în care pictura devine un mijloc de exprimare a emoțiilor, gândurilor și modului propriu de a privi realitatea. Culorile, formele și compozițiile reflectă bucuria descoperirii și libertatea specifică începuturilor unui parcurs artistic.

Lucrările expuse la Galeria de artă „Zamca”, strada Zamca nr. 17, Suceava, pot fi admirate până pe 15 octombrie 2026. Vernisaj: marți, 13 octombrie 2026, la ora 17:00.

„Universul meu în culori” invită publicul să descopere sensibilitatea și creativitatea a două tinere aflate la începutul drumului artistic, într-o expoziție în care culoarea devine limbaj al imaginației, al emoției și al bucuriei de a picta.