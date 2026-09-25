Joi, 24 septembrie 2026, elevii Colegiului „Andronic Motrescu” Rădăuți au sărbătorit Ziua Europeană a Limbilor printr-o activitate cultural-artistică intitulată Universul lingvistic european – Dialog prin poezie, muzică și culoare. Evenimentul s-a desfășurat în Centrul de Documentare și Informare (CDI) al Colegiului „Andronic Motrescu” și a oferit participanților prilejul de a descoperi frumusețea diversității lingvistice și culturale europene.

Activitatea i-a avut ca protagoniști pe reprezentanții claselor a IX-a A Filologie – intensiv engleză, diriginte prof. dr. Ciobîcă Paula-Tamara, și a IX-a B intensiv germană, diriginte prof. Vițega Cristina. Elevii au fost coordonați de profesorii Cazan Alexandru, Laurus Adia, Grijincu Cristina, Sfințițchi Nicoleta și Rusu Simona.

Manifestarea a debutat cu mesajul de bun venit și o scurtă introducere dedicată semnificației Zilei Europene a Limbilor, evidențiind importanța învățării limbilor străine și rolul acestora în înțelegerea și acceptarea altor culturi.

,,Universul lingvistic european” – poezie, muzică și culoare la Colegiul „Andronic Motrescu” Rădăuți

Unul dintre cele mai apreciate momente ale întâlnirii l-a constituit secțiunea de recitare Poezie și sensibilitate, în care elevii clasei a IX-a A Filologie – intensiv engleză au interpretat creații din lirica anglo-saxonă. Ei și-au valorificat competențele lingvistice și artistice, literatura oferindu-le posibilitatea de a se apropia de universul cultural al altor spații europene.

În continuarea activității au fost prezentate proiecte realizate în PowerPoint și Canva, precum și postere – prin care s-au ilustrat elemente de cultură și civilizație europeană.

Desenul și pictura s-au regăsit, de asemenea, în cadrul evenimentului. Reprezentanții clasei a IX-a B Științe sociale – intensiv germană au dat dovadă de multă creativitate și implicare, realizând o deosebită prezentare de desene însoțită de explicații în limba germană. Astfel, activitatea a reunit educația artistică și elementele de cultură și civilizație într-un demers interdisciplinar.

,,Universul lingvistic european” – poezie, muzică și culoare la Colegiul „Andronic Motrescu” Rădăuți

Muzica a completat dialogul dintre culturi printr-un microrecital de excepție susținut de elevele Alexandra Rusu și Federica Moroșan care au interpretat piese din repertoriul european și internațional.

Prin intermediul poeziei, proiectelor, imaginilor și muzicii, participanții au descoperit că limbile și culturile europene devin punți de comunicare și de apropiere între oameni. În cadrul Colegiului ,,Andronic Motrescu” manifestările artistice au continuat prin activități dedicate Zilei Internaționale a Limbilor Europene coordonate de profesoarele Vîrtea Alina și Donisan Anca – de această dată celebrând limba franceză.

Proiectul a urmărit, de asemenea, stimularea colaborării și a coeziunii între elevii claselor a IX-a, precum și dezvoltarea abilităților de exprimare artistică și interpretare vocală. Activitățile desfășurate au încurajat lucrul în echipă și implicarea activă a elevilor în viața culturală a colegiului.

,,Prin proiectul Universul lingvistic european – Dialog prin poezie, muzică și culoare, elevii Colegiului „Andronic Motrescu” au demonstrat că învățarea unei limbi străine a însemnat mai mult decât însușirea unor cuvinte și reguli gramaticale. Aceasta le-a oferit acces la literatură, artă, istorie și civilizație și i-a ajutat să descopere alte perspective asupra lumii. Poezia recitată în engleză și germană, proiectele despre culturile europene și muzica interpretată de elevi au transformat activitatea într-o adevărată întâlnire a culturilor. Universul lingvistic european a arătat, astfel, că diversitatea limbilor nu i-a separat pe tineri, ci i-a apropiat printr-un limbaj comun al artei, creativității și colaborării” – a declarat profesorul Alexandru Cazan, unul din coordonatorii activității.