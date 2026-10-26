Universitatea „Ștefan cel Mare” și-a depus candidatura pentru organizarea Campionatului European Universitar de Handbal din 2029

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava și-a depus oficial candidatura pentru organizarea Campionatului European Universitar de Handbal din 2029, lucru dezvăluit de rectorul Mihai Dimian.

„După ce echipa USV de handbal masculin a cucerit în 2026 titlul european universitar, ne-am propus să aducem această competiție acasă, la Suceava! Candidatura a fost depusă și a fost selectată pentru a fi înaintată spre aprobarea finală.

Felicitări tuturor celor implicați în pregătirea candidaturii! Mulțumim Primăriei Municipiului Suceava, Consiliului Local Suceava și Consiliului Județean Suceava pentru sprijinul acordat echipei și pregătirii candidaturii, precum și pentru susținerea organizării competiției la Suceava, în cazul aprobării acesteia”, a precizat Mihai Dimian.

Universitatea ,,Ștefan cel Mare” din Suceava are în palmares cinci titluri de campioană europeană universitară la handbal masculin, obținute în 2017, la Malaga (Spania), în 2022, la Lodz (Polonia), în 2023, la Podgorica (Muntenegru), în 2024, la Debrecen (Ungaria), și în 2026, la Salerno (Italia). Anul trecut, la Covilha (Portugalia), sucevenii s-au clasat pe locul II.