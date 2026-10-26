Handbal

Universitatea „Ștefan cel Mare” și-a depus candidatura pentru organizarea Campionatului European Universitar de Handbal din 2029

Echipa USV, campioană europeană universitară în 2026
Echipa USV, campioană europeană universitară în 2026

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava și-a depus oficial candidatura pentru organizarea Campionatului European Universitar de Handbal din 2029, lucru dezvăluit de rectorul Mihai Dimian.

„După ce echipa USV de handbal masculin a cucerit în 2026 titlul european universitar, ne-am propus să aducem această competiție acasă, la Suceava! Candidatura a fost depusă și a fost selectată pentru a fi înaintată spre aprobarea finală.
Felicitări tuturor celor implicați în pregătirea candidaturii! Mulțumim Primăriei Municipiului Suceava, Consiliului Local Suceava și Consiliului Județean Suceava pentru sprijinul acordat echipei și pregătirii candidaturii, precum și pentru susținerea organizării competiției la Suceava, în cazul aprobării acesteia”, a precizat Mihai Dimian.

Universitatea ,,Ștefan cel Mare” din Suceava are în palmares cinci titluri de campioană europeană universitară la handbal masculin, obținute în 2017, la Malaga (Spania), în 2022, la Lodz (Polonia), în 2023, la Podgorica (Muntenegru), în 2024, la Debrecen (Ungaria), și în 2026, la Salerno (Italia). Anul trecut, la Covilha (Portugalia), sucevenii s-au clasat pe locul II.

Recomandări

Apelul ministrului Dimian către campionii de la USV: „Continuați studiile, educația rămâne alături de voi!”

Învățământ universitar

Apelul ministrului Dimian către campionii de la USV: „Continuați studiile, educația rămâne alături de voi!”

Învățământ universitar

Apelul ministrului Dimian către campionii de la USV: „Continuați studiile, educația rămâne alături de voi!”

Apelul ministrului Dimian către campionii de la USV: „Continuați studiile, educația rămâne alături de voi!”
Echipa de handbal a universității din Suceava, premiată după câștigarea unui nou titlu de campioană europeană

Handbal

Echipa de handbal a universității din Suceava, premiată după câștigarea unui nou titlu de campioană europeană

Handbal

Echipa de handbal a universității din Suceava, premiată după câștigarea unui nou titlu de campioană europeană

Echipa de handbal a universității din Suceava, premiată după câștigarea unui nou titlu de campioană europeană
Gheorghe Șoldan va premia echipele de juniori 1, 3 și 4 ale CSU Suceava

Administrație

Peste 50 de sportivi suceveni cu rezultate deosebite la competiții naționale de înot și handbal vor fi premiați la inițiativa lui Gheorghe Șoldan

Administrație

Peste 50 de sportivi suceveni cu rezultate deosebite la competiții naționale de înot și handbal vor fi premiați la inițiativa lui Gheorghe Șoldan

Gheorghe Șoldan va premia echipele de juniori 1, 3 și 4 ale CSU Suceava