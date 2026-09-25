Universitarul Mihai Dimian, propunere oficială, din partea PNL, pentru portofoliul Educației

Mihai Dimian este propunerea oficială pentru conducerea Ministerului Educației și Cercetării în Guvernul Mureșan, din partea Partidului Național Liberal PNL.

Dacă va primi votul Parlamentului, universitarul sucevean va rămâne la conducerea ministerului pe care îl coordonează de 7 luni, de la începutul lunii martie.

Un argument în favoarea continuității sale îl reprezintă rezultatele din PNRR pe segmentul educație și cercetare.

„Iar faptul că am dus la final cu bine un PNRR în educație și cercetare aflat într-o stare dificilă, cu jaloane de 2 miliarde de euro realizate în 5 luni, îndeplinirea țintelor pentru această perioadă și plăți către beneficiari ce se apropie de 5 miliarde de lei, în timp ce în 5 ani au fost plăți de 7 miliarde de lei, poate reprezenta o dovadă a acestei activități”, a spus Dimian pentru Tribuna Învățământului.

Rectorul suspendat al Universității „Ștefan cel Mare” Suceava (USV) a preluat portofoliul acestui minister după demisia lui Daniel David și după o perioadă de două luni în care interimatul a fost asigurat de Ilie Bolojan.