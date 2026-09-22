Universitarii și-au aflat adversarul din Cupa României

Federația Română de Handbal a stabilit programul meciurilor din Turul 1 al Cupei României, programat pe 10 octombrie. CSU Suceava va debuta în competiție cu un meci în deplasare, contra divizionarei secunde CS Unirea Sânnicolau Mare.

Până atunci, trupa pregătită de Bogdan Șoldănescu va susține două partide în Liga Zimbrilor. Vineri, 25 septembrie, cu începere de la ora 17.30, universitarii vor primi în sala „Dumitru Bernicu” de la LPS vizita nou-promovatei CSO Teutonii Ghimbav.

După care, sâmbătă, pe 3 octombrie, sucevenii vor evolua în deplasare, cu Potaissa Turda.

CSU Suceava a avut un start excelent de campionat, învingând în primele două runde pe CSM Vaslui și Universitatea Cluj.