Universitarii Codrin Radu și Teodor Ilucă au fost convocați la naționala de seniori a României

CSU Suceava are doi jucători convocați în lotul lărgit al echipei naționale masculine de handbal a României pentru meciurile de debut în preliminariile Campionatului European din 2028, este vorba de interul dreapta Codrin Radu și extrema stânga Teodor Ilucă. În vederile selecționerului Sandu Iacob s-a aflat și extrema dreaptă Sorin Grigore, care va rata această acțiune din cauza unei accidentări.

Reprezentativa României se va reuni pe 30 octombrie, la București, pentru un stagiu de pregătire înaintea primelor două partide din campania de calificare.

„Tricolorii” vor debuta în preliminarii pe 5 noiembrie, în deplasare, împotriva Franței, iar pe 8 noiembrie vor întâlni Polonia, la Tulcea.