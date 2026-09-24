Universitarii au pus gând rău nou-promovatei CSO Teutonii Ghimbav

După ce a reușit să câștige ambele meciuri disputate în acest start de campionat, cu CSM Vaslui, acasă, și cu Universitatea Cluj, în deplasare, pentru CSU Suceava urmează un duel cu un adversar mai abordabil, formația pregătită de Bogdan Șoldănescu urmând să întâlnească vineri, 25 septembrie, de la ora 17:30, în Sala „Dumitru Bernicu” a Liceului cu Program Sportiv Suceava, nou-promovata CSO Teutonii Ghimbav.

„În primul rând, vrem să obținem a treia victorie consecutivă. Ne-am propus pentru luna septembrie să avem șase puncte. Avem patru momentan și urmează meciul cel mai important. Chiar dacă întâlnim o nou-promovată, știm că ne așteaptă un meci greu. Au întâlnit doi adversari puternici în primele două runde și au suferit două înfrângeri la scor, la CSM București și cu Minaur Baia Mare acasă. Dar știm că și ei își fac calcule să ia puncte de la Suceava. Din acest motiv, suntem conștienți că ne așteaptă un meci greu, dar cred că avem atuul experienței de partea noastră de această dată. Chiar dacă avem în componență mulți jucători tineri, sunt de mai mult timp în Liga Națională și cred că vom putea face diferența de care avem nevoie pe tabelă.

Campionatul este lung. Așa cum le zic băieților, în sport niciodată nu trebuie să fii mulțumit, pentru că atunci când ești mulțumit de ce ai realizat, atunci intervine plafonarea, nu mai poți să-ți propui obiective mai îndrăznețe sau mai mari. De asta am trecut peste victoriile cu Vaslui și de la Cluj și suntem concentrați să o obținem pe cea de-a treia în meciul de mâine. Apoi, cu siguranță, vom aborda și celelalte meciuri tot la victorie, dar foarte, foarte important este să reușim mâine ca punctele să rămână la Suceava”, a precizat antrenorul Bogdan Șoldănescu.

La rândul său, apărătorul Andrei Bruj a caracterizat în câteva cuvinte adversarul de vineri.

“Lotul celor de la Ghimbav este alcătuit din jucători care au evoluat foarte mult în liga a doua sau care au jucat în prima ligă, dar mai puțin. Este un lot care își dorește, în primul rând, să se afirme în Liga Națională. Cred că vor veni aici cu cuțitul la os, cum se spune, pentru că sunt la ananghie în campionat și din pricina golaverajului. Va fi un meci foarte tensionat, pentru că e presiune pe ambele echipe. Noi nu ne permitem pași greșiți, iar ei sunt în criză de puncte”.