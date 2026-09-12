Universitarii au câștigat și al doilea meci din Liga Națională

CSU Suceava a obținut a doua victorie în noua ediție Ligii Naționale de handbal masculin din tot atâtea meciuri disputate. După succesul de pe teren propriu din runda inaugurală, împotriva Vasluiului, universitarii s-a impus sâmbătă după amiază, la Cluj, cu scorul de 35-27 în confruntarea cu echipa locală, Universitatea.

Formația gazdă a reușit să se mențină în trena trupei pregătite de Bogdan Șoldănescu vreme de 50 de minute, însă sucevenii s-au descătușat pe final, repurtând un succes fără dubii.

CSU Suceava: Podovei (7 intervenții), Șelaru (6) – Botond (10 goluri), Tîrzioru (9), Gavriloaia (5), Grigore (4), Zarițchi (2), Ilucă (2), Bruj (2), Radu (1), Bologa, Șerban, Dascălu, Chiruț, Niculaie.

În etapa următoare, sâmbătă, 26 septembrie, universitarii vor primi vizita nou promovatei Teutonii Ghimbav.