Universitar sucevean, expert al Organizației Internaționale a Francofoniei, participant la evaluarea și selecția proiectelor antreprenoriale ale tinerilor francofoni

Având calitatea de expert al Organizației Internaționale a Francofoniei (OIF), conf. univ. dr. ec. Ovidiu-Aurel Ghiuță, cadru didactic al Facultății de Inginerie Alimentară a Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV), a participat în această lună la pregătirea și desfășurarea procesului de evaluare și selecție a proiectelor antreprenoriale înscrise în cea de-a doua ediție a concursului internațional #CAP Innovation. Etapa finală a acestui proces a avut loc pe 22 octombrie la sediul OIF din Paris, în cadrul reuniunii de deliberare a juriului internațional.

La ediția din acest an au fost înregistrate aproximativ 2.000 de candidaturi finalizate, provenind din 38 de țări. În urma etapelor de verificare a eligibilității și de evaluare tehnică, au fost selectați 100 de laureați, câte 25 pentru fiecare dintre cele patru categorii tematice: educație și competențe pentru viitor, tranziție ecologică, industrii culturale și creative, respectiv implicare civică și transformare socială. Juriul internațional a avut misiunea de a selecta, dintre acestea, 20 de proiecte finaliste, care vor beneficia de un program de acompaniere, mentorat și sprijin pentru dezvoltare, precum și 8 mari câștigători, fiecare urmând să primească un premiu în valoare de 10.000 de euro.

În cadrul concursului, Ovidiu-Aurel Ghiuță a conceput metodologia și instrumentele de evaluare utilizate în procesul de selecție, ulterior dezvoltate și definitivate în colaborare cu echipa OIF. El a asigurat totodată coordonarea metodologică și supervizarea aplicării acestora în toate etapele concursului: verificarea eligibilității candidaturilor, evaluarea tehnică a proiectelor și pregătirea procesului de evaluare și deliberare a juriului internațional. „Participarea la acest proces, de la conceperea metodologiei de evaluare până la deliberarea finală a juriului internațional, reprezintă o experiență profesională deosebită. Este, în același timp, o confirmare a faptului că expertiza dezvoltată prin cercetare și activitate didactică în domeniul antreprenoriatului și al metodologiilor de evaluare poate contribui la inițiative internaționale de anvergură. Mă bucur că, prin această colaborare, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava este reprezentată într-un demers dedicat sprijinirii tinerilor antreprenori din întreg spațiul francofon”, a declarat conf. univ. dr. ec. Ovidiu-Aurel Ghiuță.

O participare care evidențiază recunoașterea internațională a competențelor profesionale din cadrul USV

Concursul #CAP Innovation (Création, Accompagnement, Propulsion) este o inițiativă a Organizației Internaționale a Francofoniei dedicată susținerii antreprenoriatului și inovării în rândul tinerilor francofoni, cu accent pe dezvoltarea unor proiecte cu impact economic și social, crearea de locuri de muncă și facilitarea inserției profesionale a tinerilor. OIF reunește 90 de state și guverne, reprezentând un spațiu francofon de peste 320 de milioane de vorbitori de limba franceză, răspândiți pe cinci continente.

Implicarea unui cadru didactic al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, în calitate de expert, în proiecte derulate de Organizația Internațională a Francofoniei evidențiază recunoașterea internațională a competențelor academice și profesionale dezvoltate în cadrul universității. Totodată, această colaborare contribuie la consolidarea vizibilității internaționale a USV și reflectă capacitatea instituției de a participa, prin specialiștii săi, la inițiative internaționale dedicate inovării, antreprenoriatului și dezvoltării profesionale a tinerilor.