Târgul de Toamnă „Produs în Bucovina”, la Iulius Mall Suceava

Timp de trei zile, 9–11 octombrie 2026, producători locali și meșteri populari din județ se întâlnesc cu publicul la unul dintre cele mai mari târguri dedicate produselor și tradițiilor bucovinene. Târgul se deschide vineri, 9 octombrie, la ora 14:00. Sâmbătă și duminică, standurile vor fi deschise de la ora 10:00, iar programul va continua până seara. Pe scenă vor evolua, pe parcursul celor trei zile, Ansamblul Artistic Profesionist „Ciprian Porumbescu”, „Tinerii Bucovinei”, fanfare, ansambluri, grupuri vocale și formații tradiționale din mai multe localități ale județului. În cadrul evenimentului va avea loc și Târgul Meșterilor Populari, cu aproximativ 25 de meșteri care vor prezenta obiecte din lemn, ceramică, textile tradiționale, cojoace, podoabe, măști, ouă încondeiate și alte produse realizate manual. Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Suceava, prin Centrul Cultural „Bucovina”, Asociația „Produs în Bucovina” și Iulius Mall Suceava, în parteneriat cu Primăria Municipiului Suceava, Direcția Silvică Suceava și Muzeul Național al Bucovinei.

Unde fugim de-acasă… în perioada 8 – 14 octombrie

Caravana „Joc și Poveste”, la Fălticeni

Copiii, părinții, adolescenții și tinerii din Fălticeni sunt invitați la un weekend plin de energie, creativitate și voie bună. În zilele de 10 și 11 octombrie 2026, Fălticeniul devine una dintre opririle proiectului național Caravana „Joc și Poveste”, inițiat de Asociația Grupurilor Locale de Tineret (AGLT), alături de partenerii belgieni de la Chiro Flanders și cofinanțat de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale. Marele punct de atracție al întâlnirii are loc sâmbătă, 10 octombrie, de la ora 16:00, în Parcul Prefecturii (23 August), unde se va desfășura Ziua de Joacă. Evenimentul este dedicat copiilor între 3 și 14 ani și își propune să readucă bucuria jocurilor de mișcare în aer liber. Pentru mai multe detalii despre proiect, metodologie și activități, puteți accesa site-ul oficial al asociației: www.aglt.org .

Expoziții deschise la muzeele sucevene

Expoziții și activități deschise în această perioadă la muzeele sucevene: „Poveștile fascinante ale Chinei” – Muzeul de Istorie, până pe 25 octombrie. Expoziția reunește 50 de fotografii realizate de-a lungul spectaculosului traseu G219 din China. „Baraje de plutărit în Carpații Orientali”, la Muzeul Satului Bucovinean, până pe 31 octombrie. Expoziția prezintă istoria plutăritului și a barajelor folosite pentru transportul lemnului pe râurile de munte din Bucovina și Carpații Orientali. Pentru copii și elevi continuă, pe bază de înscriere, atelierele de educație muzeală „Pietrele prind viață. Case și povești desenate pe lespezi”, „Războiul de țesut – Urzeala tradiției” și „Misterul frunzelor împietrite”. Programul expozițiilor și atelierelor Muzeului Național al Bucovinei: 10:00–18:00.

Joi, 8 octombrie

O nouă ediție a Etiquette Café

O invitație la dialog, emoție și relații autentice îi așteaptă pe cei interesați de comunicare, etichetă și bune maniere la o nouă ediție a Etiquette Café, eveniment dedicat conversației și interacțiunilor dintre oameni. Întâlnirea va avea loc joi, 8 octombrie 2026, de la ora 18:00, la LUNNA Café, pe strada Ștefan cel Mare, nr. 56 din municipiul Suceava. Margareta Lupașcu, trainer de etichetă și bune maniere, le va propune celor prezenți o discuție pornind de la o idee simplă, dar cu profunde implicații: o conversație autentică înseamnă mult mai mult decât un schimb de cuvinte.

Expoziția „Ne vedem la ceas”, la Fălticeni

La galeriile Bibliotecii Municipale „Eugen Lovinescu” din Fălticeni, Andreia Romaniuc ne invită în expoziția sa sub genericul „Ne vedem la ceas” – o romantică și tainică amintire a unor vremuri de stabilitate și predictibilitate socială. Un manifest prezentat cu drag, compasiune și empatie unei comunități aparte, cea a urbei fălticenene. Vernisajul va avea loc joi, 8 octombrie 2026, începând cu ora 14,30, prilej cu care criticul de artă prof.dr. Raluca Schipor-Baban va face prezentarea acestui eveniment.

Vineri, 9 octombrie

Expoziția de acuarelă și grafică „Între cer și pământ”, la Muzeul de Istorie

Muzeul Național al Bucovinei invită publicul la vernisajul expoziției de acuarelă și grafică „Între cer și pământ”, semnată de artiștii plastici bucureșteni Ion Drăghici și Gabriela Drăghici, membri ai UAP România – Filiala București. Vernisajul va avea loc vineri, 9 octombrie 2026, la ora 12:00, în Sala Pod a Muzeului de Istorie din Suceava, strada Ștefan cel Mare nr. 33. Lucrările surprind Bucovina prin stiluri și perspective diferite și vor putea fi văzute până pe 8 noiembrie. Proiectul este aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava.

Vernisajul expoziției „Tabăra de pictură Mănăstirea Humorului – 2026”, la Muzeul de Istorie

În foaierul Muzeului de Istorie din municipiul Suceava va avea loc vineri, 9 octombrie 2026, la ora 13:00, vernisajul expoziției „Tabăra de pictură Mănăstirea Humorului – 2026”, eveniment organizat de Muzeul Național al Bucovinei. Expoziția reunește lucrările realizate în cadrul celei de-a XIV-a ediții a Taberei de pictură de la Mănăstirea Humorului, proiect care continuă tradiția colaborării dintre Muzeul Național al Bucovinei și artiștii contemporani și care contribuie, totodată, la îmbogățirea patrimoniului de artă al instituției. Proiectul este organizat de Muzeul Național al Bucovinei, în parteneriat cu UAP România – Filiala Suceava, și finanțat de Consiliul Județean Suceava.

Expoziția-document „Mărturii și destine. 85 de ani de la deportările în Transnistria”, la Siret

Cu prilejul Zilei Holocaustului din România, Muzeul Național al Bucovinei organizează expoziția-document „Mărturii și destine. 85 de ani de la deportările în Transnistria”, un demers dedicat păstrării memoriei victimelor Holocaustului și aducerii în atenția publicului a unor destine marcate de una dintre cele mai tragice perioade ale istoriei recente. Vernisajul va avea loc la Memorialul Holocaustului Evreilor din Bucovina, din orașul Siret, pe 9 octombrie 2026, începând cu ora 11:00. Expoziția „Mărturii și destine. 85 de ani de la deportările în Transnistria” va putea fi vizitată în perioada 9 octombrie – 22 noiembrie 2026.

Sâmbătă, 10 octombrie

Meci pe stadionul Areni

Sâmbătă, 10 octombrie, formația Cetatea Suceava revine pe stadionul Areni pentru duelul cu CSC Dumbrăvița, din etapa a IX-a a Ligii a II-a. Partida va începe la ora 11.00. Prețul unui bilet de intrare variază între 15 și 30 de lei.

Atelierele de inginerie cu seturi de construcție LEGO Education

În perioada 10-11 octombrie 2026, între orele 10:30 și 19:00, Shopping City Suceava te invită la Atelierele de inginerie cu seturi de construcție LEGO Education.

Duminică, 11 octombrie

Spectacolul „Artă”, la Teatrul Municipal Suceava

Duminică, 11 octombrie 2026, începând cu ora 19:00, la Teatrul Municipal „Matei Vișniec” din Suceava va avea loc spectacolul „Artă” de Felix Alexa. Traducere: Violeta Popa. Regie artistică: Felix Alexa. Scenografie: Dariana Pau. Lighting design și ilustrație muzicală: Felix Alexa. În distribuție: Răzvan Bănuț, Cosmin Panaite și Andrei Calu.

Marți, 13 octombrie

„Împreună, în diversitate – beneficii și provocări”, conferință la Muzeul de Istorie

Muzeul Național al Bucovinei invită publicul, marți, 13 octombrie 2026, de la ora 18.00, la Muzeul de Istorie, Sala de Conferințe, la un eveniment dedicat unei teme care depășește granițele unei comunități religioase și privește societatea românească în ansamblu: „Împreună, în diversitate – beneficii și provocări”. Evenimentul pornește de la două volume care aduc în atenție istoria, identitatea și transformările comunităților evanghelice din România: „Omul evanghelic, încotro?”, coordonat de Dănuț Jemn și Dănuț Mănăstireanu, și „Transfigurări. 9 dialoguri în devenire”, coordonat de Dănuț Mănăstireanu. La eveniment vor participa dr. Constantin-Emil Ursu, dr. Dănuț Mănăstireanu, dr. Doru Lefter, dr. Orest Onofrei și prof. dr. Florin Pintescu. Proiectul este aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava.

Miercuri, 14 octombrie

Spectacolul „Suflet de păpușă”, la Teatrul Municipal „Matei Vișniec”

Miercuri, 14 octombrie 2026, începând cu orele 11:00 și 13:00, la Teatrul Municipal „Matei Vișniec” din Suceava va avea loc spectacolul „Suflet de păpușă” după Adrian Graur. Regie artistică și adaptare: Gheorghe Mândru. Scenografie: Diana Mitulescu. Muzică originală: Viorel Burlacu. Coregrafie: Alice Ioana Florentin. Distribuție: Diana Lazăr, Ciprian Mistreanu, Maria Teișanu, Cosmin Panaite, Horia Andrei Butnaru, Răzvan Bănuț, Delu Lucaci, Alexandru Marin, Bogdan Amurăriței și Iulian Burciu.

Fără Zahăr, la Auditoriumul Joseph Schmidt

Miercuri, 14 octombrie 2026, începând cu ora 19:00, la Auditoriumul Joseph Schmidt din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava va avea loc un concert susținut de Fără Zahăr.