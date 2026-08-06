Unde fugim de-acasă…, în perioada 6 – 12 august

Hit Fest Bucovina, în Parcul Ariniș, Gura Humorului, 7–9 august

Prima ediție a Festivalului Hitfest Bucovina, ce va avea loc, în perioada 7 – 9 august 2026, la Gura Humorului, în Parcul Ariniș, își propune să aducă muzica live și petrecerile tematice mai aproape de tinerii din orașele mici, să creeze noi motive de călătorie în regiune și să transforme evenimentul într-un punct de întâlnire pentru comunitățile locale, artiști și vizitatori. Conceptul muzical readuce pe scenă hiturile care au marcat trei generații. Haddaway va fi capul de afiș al primei seri, alături de L.A, Denisa Puițău, Trupa Axiome, DJ Pedro și DJ Campo. Pe 8 august, publicul îi va putea vedea pe Fun Factory, Ciro de Luca, Trupa Rao, Yanis și Sofia Vasile, iar ultima seară îi aduce pe scenă pe Georgiana Lobonț, Dony & Christian D, Provincialii, DJ Alex Man și DJ Alovski. Cele trei zile vor fi prezentate de Liviu Vârciu, alături de MC Stélisse, MC Deeix, MC Alyssia și artiștii invitați în fiecare seară.

Expoziții deschise la Muzeul de Istorie, în intervalul orar 10:00–18:00

Sucevenii și nu numai pot vizita, la Muzeul de Istorie Suceava, expozițiile: „Patrimonii culturale vizibile: Costume tradiționale din România și Japonia” – până la 4 octombrie; „Moda la Porțile Levantului” – până la 4 octombrie; „Dușmance ale poporului” – până duminică, 9 august; Expoziția de pictură Valentin Sava – începând de miercuri, 5 august.

„Din secretele maeștrilor – lumină și culoare”

La Muzeul de Istorie Suceava, între orele 09:00–12:00 și 13:00–16:00, atelierul de modelaj „Sculptura – arta volumelor”, primul din seria atelierelor de artă dedicate copiilor. Programul „Din secretele maeștrilor – lumină și culoare” continuă în luna august cu ateliere de confecționare a marionetelor și de linogravură, toate organizate de Muzeul Național al Bucovinei.

Zilele Culturii Urbane, ediția a XIII-a, la Suceava

În perioada 7-9 august 2026, la Centrul de Arhitectură Cultură Urbană și Peisaj Uzina de Apă din Suceava vor avea loc Zilele Culturii Urbane, ediția a XIII-a.

Seri Muzicale la Vatra Dornei

În perioada 7-9 august 2026, începând cu ora 17:00, în Parcul Municipal Vatra Dornei va avea loc evenimentul Seri Muzicale la Vatra Dornei.

Participă la activitățile sportive de la Iulius Mall și ai șansa de a câștiga un city break la Milano

Unele seri sunt pentru mișcare. Altele pentru un film bun, văzut sub cerul liber, alături de familie și prieteni. La Iulius Mall Suceava, parcul continuă să fie unul dintre cele mai vii locuri, unde fiecare zi aduce o experiență diferită, de la antrenamente în aer liber și demonstrații de autoapărare, până la proiecții pentru toate vârstele. Iar cei care aleg să participe la activitățile sportive pot câștiga un city break la Milano, în valoare de 1.000 de euro. Participarea la evenimente este gratuită.

Joi, 6 august

Expoziția „Valentin Sava. Pictură”, în Foaierul Muzeului de Istorie

Pictorul Valentin Sava își expune lucrările în fața publicului sucevean, în cadrul expoziției „Valentin Sava. Pictură”, eveniment cultural organizat de Muzeul Național al Bucovinei. Vernisajul va avea loc joi, 6 august 2026, de la ora 13:00, în Foaierul Muzeului de Istorie. Expoziția reunește o selecție reprezentativă de lucrări semnate de Valentin Sava, pictor și profesor universitar doctor abilitat, personalitate de referință a artei contemporane românești și Professor Emeritus al Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași. În cadrul vernisajului, expoziția va fi prezentată de dr. Minola Iutiș, muzeograf la Complexul Național Muzeal „Moldova” Iași.

Activități sportive la Iulius Mall Suceava

Seria activităților sportive continuă joi, 6 august, de la ora 19.00, la Iulius Mall Suceava cu o seară de fitness în aer liber, susținută de antrenorul Ștefan Hunceac. Ai nevoie doar de echipamentul sportiv și dorința de a face mișcare. Seara continuă de la ora 20.30, când, pe ecranul din parc va fi difuzat unul dintre cele mai urmărite reality show-uri dedicate cuplurilor. Dacă alegi activitățile sportive în parcul de la Iulius Mall, trebuie să știi că fiecare participare înseamnă și o șansă la un city break în Milano. După fiecare antrenament, ia cartonașul de la instructor, înscrie-te la Centrul Info și intri în cursa pentru o vacanță în capitala modei, în valoare de 1.000 de euro.

Festivalul-Concurs de Toacă „Răsună toaca-n cer”

La ora 15:00, la Parohia „Adormirea Maicii Domnului” din Rotunda, Festivalul-Concurs de Toacă „Răsună toaca-n cer”, ediția a XV-am dedicat copiilor și tinerilor și urmărește păstrarea și transmiterea tradiției artei toacei. Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Suceava, prin Centrul Cultural „Bucovina”, în parteneriat cu Parohia Ortodoxă Rotunda, Primăria Orașului Liteni și Consiliul Local Liteni.

„Lumea necuvântătoarelor”, la Galeria de Artă „Ion Irimescu” Suceava

Filiala Suceava a Uniunii Artiștilor Plastici din România (UAPR) și Asociația Artă și Umanitate organizează prima ediție a Expoziției de artă plastică contemporană „Lumea necuvântătoarelor”, expoziție ce va fi vernisată joi, 6 august 2026, la ora 17.00, la Galeria de Artă „Ion Irimescu” Suceava (strada Ciprian Porumbescu, Nr.1). Expoziția va fi deschisă pentru public în perioada 6-30 august 2026.

Festivalul itinerant „Via Poetica”, la Muzeul Național al Bucovinei

Muzeul Național al Bucovinei va găzdui joi, 6 august 2026, un eveniment literar-artistic de excepție din cadrul ediției 2026 a festivalului itinerant „Via Poetica”, desfășurat anual la Iași, Suceava și Voroneț. Acțiunea culturală va avea loc în Sala Media a Muzeului de Istorie Suceava (Str. Ștefan cel Mare nr. 33), între orele 17:00 și 19:00. Invitații ediției de la Suceava sunt poeții Luminița Amarie, Călin Dănilă, Matei Hutopila, Dan Cristian Iordache, Simona Nastac, John Peter Portelli (Malta) și Florin Dan Prodan, alături de artista vizuală Zuzana Holá (Cehia).

Sâmbătă, 8 august

Concertul Vivaldi – Anotimpuri, Centrul Muzeal Cazinoul Băilor din Vatra Dornei

Sâmbătă, 8 august 2026, începând cu ora 18:00, la Centrul Muzeal Cazinoul Băilor din Vatra Dornei va avea loc concertul Vivaldi – Anotimpuri, susținut de Romanian Guitar Quartet, grup format din Dragoș Ilie, Costin Soare, Dan Arhire și Ioan Bănescu. Compozitori: Iuliana Teodorescu Ciocănea, Oana Adriana Oltean, Paul Pintilie și Oana Vardianu.

Rugby, Stadionul Tineretului din Gura Humorului

RC Gura Humorului revine în fața suporterilor, sâmbătă, de la ora 11.00, pe stadionul Tineretului, într-un meci de gală, cu Steaua București, unde evoluează mai mulți suceveni și unde antrenor este fostul internațional Viorel Lucaci, din Berchișești. Meciul contează pentru etapa a X-a a Ligii Naționale de Rugby.

Un nou târg de adopții în centrul Sucevei

Adăpostul Public Suceava organizează sâmbătă, 8 august, un nou târg de adopții în centrul Sucevei. Câini cu certificate de sănătate la zi, pe alese, vor fi aduși în locația care poate deveni una de tradiție a acestui eveniment – intrarea în Parcul Șipote. Târgul de adopții va avea loc între orele 12.00 și 16.00, într-o zi în care temperaturile se anunță a fi mult mai prietenoase cu oamenii și animalele.

Duminică, 9 august

Sfințirea Mare a Bisericii Parohiei „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” Burdujeni

Sunteți invitați duminică, 9 august, la Sfințirea Mare a Bisericii Parohiei „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” Burdujeni (Str. Jean Bart, nr.1B). „După ani de osteneală, rugăciune și sprijin din partea oamenilor care ne-au fost aproape, pictura bisericii a fost dusă la bun sfârșit. Fiecare colț al bisericii poartă acum frumusețea unei lucrări făcute cu răbdare, credință și dragoste.

Această zi este un moment de mare bucurie pentru întreaga comunitate și pentru toți cei care au contribuit, în orice fel, la împlinirea acestei lucrări”, a transmis preotul Cristian Băițan-Turenschi.

Seara Siguranței, organizată împreună cu Pro Gym Mironescu, la Iulius Mall Suceava

Duminică, 9 august, programul activităților sportive la Iulius Mall Suceava începe la ora 18.00 cu Seara Siguranței, organizată împreună cu Pro Gym Mironescu. Cei dornici vor putea învăța tehnici de bază de autoapărare și vor descoperi sfaturi utile pentru gestionarea situațiilor de risc. Iar de la ora 19.00, toată familia este invitată să vizioneze filmul de animație „Luca”, ce urmărește povestea unui băiețel ce trăiește o vară memorabilă pe riviera italiană, între plimbări cu scuterul, prietenii neașteptate și un secret care îi poate schimba viața. Dacă alegi activitățile sportive în parcul de la Iulius Mall, trebuie să știi că fiecare participare înseamnă și o șansă la un city break în Milano. După fiecare antrenament, ia cartonașul de la instructor, înscrie-te la Centrul Info și intri în cursa pentru o vacanță în capitala modei, în valoare de 1.000 de euro.

Acțiunea „Și copiii pot fi salvatori”, la Serviciul Voluntar de Ambulanță

Serviciul Voluntar de Ambulanță Suceava organizează duminică, 9 august 2026. acțiunea „Și copiii pot fi salvatori”, în care copii cu vârste cuprinse între 6 și 12 ani vor participa la jocuri interactive de însușire a noțiunilor de acordare a primului ajutor și activități sportive. Activitățile vor începe la ora 12:00, pe 9 august 2026. Locurile sunt limitate!

Marți, 11 august

Vernisajul expoziției de fotografie „Clipe de spectacol”

La Galeria de artă „Zamca” din municipiul Suceava va avea loc marți, 11 august 2026, la ora 16:00, vernisajul expoziției de fotografie „Clipe de spectacol”, semnată de cunoscutul fotograf Marinel Dănilă din Fălticeni.