Unde fugim de-acasă… în perioada 5 – 11 noiembrie

„Ion Nistor. Istoricul și omul de stat” – 150 de ani de la naștere, la Muzeul de Istorie Suceava

La 150 de ani de la nașterea lui Ion Nistor, Muzeul Național al Bucovinei îi dedică o expoziție uneia dintre cele mai importante personalități ale istoriei Bucovinei.

Istoric, profesor universitar, membru al Academiei Române și om politic, Ion Nistor a avut un rol important în cercetarea trecutului Bucovinei și în evenimentele care au condus la Unirea Bucovinei cu România, în 1918. Publicul va putea vedea fotografii originale, documente de arhivă, cărți, publicații și obiecte personale, inclusiv piese provenite din donația fiicei sale, Oltea Nistor-Apostolescu. Expoziția va putea fi vizitată până pe 6 decembrie și este organizată de Muzeul Național al Bucovinei, instituție aflată în subordinea Consiliului Județean Suceava.

„Día de los Muertos – Mexicul, între viață, memorie și culoare”, la Muzeul de Istorie Suceava

O expoziție de fotografie dedicată uneia dintre cele mai spectaculoase tradiții ale culturii mexicane: Día de los Muertos – Ziua Morților. Fotografiile realizate de Marian Plaino surprind altarele decorate cu flori și lumânări, atmosfera ceremoniilor din cimitire, manifestările din Mexico City și Oaxaca, costumele, muzica și simbolurile acestei sărbători. Vizitatorii vor putea descoperi și povestea celebrului personaj La Catrina, devenit unul dintre simbolurile culturii mexicane. Expoziția este curatoriată de dr. Alexandru Constantin Chituță, managerul Complexului Național Muzeal „Moldova” Iași, și poate fi vizitată până pe 4 decembrie. Acces gratuit

„Povești din lumea satului de odinioară” – Datini și credințe de Crăciun și Anul Nou, la Muzeul Etnografic Hanul Domnesc

Copiii cu vârste între 7 și 14 ani sunt invitați să descopere tradițiile sărbătorilor de iarnă, de la Sfântul Andrei și Moș Nicolae până la Crăciun, Anul Nou, Sfântul Vasile și Bobotează. Capra, ursul, cerbul, căiuții, irozii, Plugușorul, buhaiul și colindele devin puncte de plecare pentru povești despre satul românesc de odinioară. După partea de prezentare, copiii își vor putea confecționa măști, ornamente și felicitări de Crăciun și Anul Nou, toate materialele fiind puse la dispoziție de muzeu. Proiectul este organizat de Muzeul Național al Bucovinei, instituție aflată în subordinea Consiliului Județean Suceava.

Expoziții deschise la Muzeul de Istorie

▪️ „Tabăra de Pictură a Muzeului Național al Bucovinei 2026” – Muzeul de Istorie, până pe 8 noiembrie. Expoziția reunește 30 de lucrări realizate de 15 pictori profesioniști în cadrul taberei desfășurate la Mănăstirea Humorului;

▪️ „Între cer și pământ” – Ion și Gabriela Drăghici – Muzeul de Istorie, până pe 8 noiembrie;

▪️ „Ziua Holocaustului din România. Mărturii și destine. 85 de ani de la deportările în Transnistria” – Memorialul Holocaustului Evreilor din Bucovina, Siret, până pe 22 noiembrie. Expoziția-document cuprinde fotografii, documente de arhivă, hărți și mărturii.

Broscuțe și fluturi vii, la Iulius Mall Suceava

În perioada 30 octombrie 2026 – 8 Noiembrie 2026, între orele 10:00 și 20:00, la Iulius Mall Suceava va avea loc expoziția educativă Broscuțe și fluturi vii.

În perioada 6–8 Noiembrie 2026, între orele 9:00 și 17:00, la Muzeul de Istorie Suceava va avea loc expoziția Mineralia. Tema centrală a acestei ediții este pirita, cunoscută și sub denumirea de „aurul nebunilor”, datorită culorii aurii și strălucirii metalice care au făcut ca mineralul să fie confundat, de-a lungul timpului, cu aurul. Pirita este o sulfură de fier (FeS₂), recunoscută pentru cristalele sale cu forme geometrice, în special cubice. În România, mineralul se întâlnește în regiuni precum Baia Mare, Munții Apuseni și Banat.

Joi, 5 noiembrie

„Zânele nu bat la ușă”, la Casa de Cultură „Platon Pardău”

Joi, 5 noiembrie 2026, începând cu ora 16:00, la Casa de Cultură „Platon Pardău” din Vatra Dornei va avea loc spectacolul de teatru „Zânele nu bat la ușă”. Spectacol susținut de Teatrul Pippo.

Spectacolul „Visul unei nopți de vară”, la Teatrul Municipal „Matei Vișniec”

Joi, 5 noiembrie 2026, începând cu ora 19:00, la Teatrul Municipal „Matei Vișniec” din Suceava va avea loc spectacolul „Visul unei nopți de vară” de William Shakespeare. Regia: Vladimir Anton. Scenografia: Raluca Alexandrescu. Light design: Costi Baciu. În distribuție: Diana Lazăr, Bogdan Amurăriței, Maria Teișanu, Iulian Burciu, Cătălin Ștefan Mîndru, Cristina Florea, Clara Popadiuc, Cosmin Panaite, Răzvan Bănuț, Ciprian Mistreanu, Alexandru Marin și Costin Bucătaru.

Vineri, 6 noiembrie

Conferința „Nicolae Titulescu și rețelele de influență ale Europei interbelice”, la Muzeul de Istorie Suceava

Conferința „Nicolae Titulescu și rețelele de influență ale Europei interbelice”, la Muzeul de Istorie Suceava – Sala de Conferințe, la ora 14:30. Adrian Năstase, președintele Fundației Europene Titulescu, va susține la Suceava o conferință dedicată unuia dintre cei mai importanți diplomați români. Întâlnirea va aborda rolul lui Nicolae Titulescu în diplomația europeană interbelică, relațiile și rețelele de influență pe care acesta le-a construit și modul în care a contribuit la afirmarea României pe scena internațională. Conferința face parte din programul „Zile și nopți la Muzeul Național al Bucovinei” și este organizată de Muzeul Național al Bucovinei.

Activități de educație muzeală, pe bază de înscriere

▪️ „Pietrele prind viață. Case și povești desenate pe lespezi” – Muzeul Satului Bucovinean;

▪️ „Războiul de țesut – Urzeala tradiției” – Muzeul Satului Bucovinean și Hanul Domnesc;

▪️ „Misterul frunzelor împietrite” – Muzeul Satului Bucovinean și Hanul Domnesc;

▪️ „Istoria în desene” – ediția a VII-a – pentru copii și tineri cu vârste între 8 și 18 ani, cu tema „Unirea la români, de la Burebista la Alba Iulia”.

Sâmbătă, 7 noiembrie

Spectacolul „Cvartet”, la Teatrul Municipal „Matei Vișniec”

Sâmbătă, 7 noiembrie 2026, începând cu ora 19:00, la Teatrul Municipal „Matei Vișniec” din Suceava va avea loc spectacolul „Cvartet” de Ronald Harwood. Regia: Claudiu Goga. Decor: Ștefan Caragiu. Costume: Liliana Cenean. Video & graphic design: Noiseloop. Traducerea: Claudiu Goga. În distribuție: Maia Morgenstern, Mircea Rusu, Carmen Tănase și Adrian Păduraru.

Concert susținut de trupa E-an-na, la Art Rock Cafe

Sâmbătă, 7 noiembrie 2026, începând cu ora 20:30, la Art Rock Cafe din Suceava va avea loc un concert susținut de trupa E-an-na.

Duminică, 8 noiembrie

Spectacol de stand-up comedy susținut de Dan Badea

Duminică, 8 noiembrie 2026, începând cu ora 20:00, la Casa de Cultură „Platon Pardău” din Vatra Dornei va avea loc un spectacol de stand-up comedy susținut de Dan Badea.

Marți, 10 noiembrie

Spectacolul „Rapsodii de toamnă”, la Auditoriumul Joseph Schmidt

Marți, 10 noiembrie 2026, începând cu ora 19:00, la Auditoriumul Joseph Schmidt din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava va avea loc spectacolul „Rapsodii de toamnă” susținut de Ansamblul Studențesc Arcanul USV. Coregrafie: Ioan Ilie Nemțoi. Coordonator artistic: Călin Brăteanu. Coordonator general: Sorin Pohoață. Preț bilete: 15 lei pentru elevi, studenți, pensionari și angajați ai Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava; 25 de lei pentru publicul larg.

Miercuri, 11 noiembrie

Expoziția „Reverberații” – O confesiune vizuală unică semnată de artistul Mircea Bunescu!

Simezele bibliotecii noastre găzduiesc un univers vibrant de reprezentări vizual-plastice care vă vor transpune într-o călătorie plină de emoție.

Perioada: 12 octombrie – 12 noiembrie 2026

Locație: Mansardă BMCM

Recital de chitară susținut de Samuel Duciuc, la Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava

Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” din Suceava organizează miercuri, 11 noiembrie, un recital de chitară susținut de elevul Samuel Duciuc.

Evenimentul va avea loc de la ora 18:00, în Sala Auditorium a colegiului, iar intrarea publicului va fi liberă.

În cadrul recitalului vor fi interpretate lucrări din repertoriul unor compozitori precum A. B. Mangore, J. S. Bach, J. Rodrigo, K. A. Craeyvanger și L. Brouwer.

Samuel Duciuc a început studiul chitarei în 2012, sub îndrumarea profesorului Ilie-Aurelian Zugrav, iar parcursul său artistic a fost marcat de numeroase premii și distincții. De-a lungul carierei, a fost laureat al unor competiții prestigioase, printre care Sinaia Guitar Festival 2023, Transilvania Youth Guitar Competition 2024, Transilvania Guitar Festival și Harmonia Cordis. De asemenea, s-a remarcat la olimpiadele naționale de chitară clasică.