Unde fugim de-acasă… în perioada 3 – 9 septembrie

Festivalul „Simfonii de Toamnă” – ediția a XIII-a, 4–5 septembrie

Pe esplanada Casei de Cultură Suceava: pentru prima dată, „Simfonii de Toamnă” se desfășoară pe parcursul a două seri, cu două nume importante pe scena din centrul Sucevei. 4 septembrie – Angela Gheorghiu, acompaniată de Orchestra Operei Naționale Române Iași, sub bagheta dirijorului Ciprian Teodorașcu. 5 septembrie – Edward Maya, cu proiectul „HYPERBOREA”, un spectacol care îmbină muzica electronică și orchestrația cinematică. Festivalul este organizat de Rotary Club Suceava-Bucovina și KIMARO Entertainment, cu sprijinul Consiliului Județean Suceava și al Primăriei Municipiului Suceava.

Expoziții deschise la Muzeul de Istorie Suceava

„Patrimonii Culturale Vizibile: Costume Tradiționale din România și Japonia” – până pe 4 octombrie; „Moda la Porțile Levantului” – până la 4 octombrie. Program de vizitare: 10:00–18:00. Â

„Ecouri sacre”, la Galeria de artă „Zamca”

La Galeria de artă „Zamca” din municipiul Suceava, expoziția „Ecouri sacre”, semnată de artistul Grigore Năsui. Expoziția este o incursiune în universul artei sacre prin intermediul gravurii pe lemn și aduce în prim-plan imagini și simboluri cu puternică încărcătură spirituală. Lucrările pot fi admirate la Galeria de artă „Zamca”, de pe strada Zamca nr. 17, Suceava, până pe 10 septembrie 2026, de luni până vineri, între orele 9:00 și 17:00.

Târgul de Folk „Vasile Mardare”, ediția a XI-a

Târgul de Folk „Vasile Mardare”, ediția a XI-a, va avea loc, în perioada 4 – 6 septembrie 2026, la Gura Humorului, în Parcul Ariniș.

Evenimentul va fi prezentat de poetul Sorin Poclitaru. Artistul Vasile Mardare a rămas în inimile tuturor folkiștilor: „Atâta timp cât mai pot și sunt în putere, voi scrie muzică, pentru că atunci când vor fi copiii mei mari, lumea să poată vorbi frumos despre mine, iar ei să fie mândri de mine și de ceea ce am făcut eu. Numai așa voi simți că nu trăiesc și nu am trăit degeaba”.

Două expoziții deschise la Muzeul Etnografic din Rădăuți

La Muzeul Etnografic „Samuil și Eugenia Ioneț” din Rădăuți s-au deschis două expoziții care aduc în prim-plan oameni, tradiții, memorie și forme de expresie ale culturii bucovinene: „Zestrea neamului – povești țesute în timp”, expoziție de costume tradiționale, și „Itinerarii vizuale prin patrimoniul bucovinean”, expoziție de fotografie. Publicul le poate vizita până pe 29 septembrie 2026.

„Back to School”, la Iulius Mall

Finalul vacanței vine cu planuri noi, revederi cu prietenii și pregătiri pentru începutul anului școlar. La Iulius Mall Suceava, „Back to School” înseamnă mai mult decât shopping: în perioada 28 august – 6 septembrie, cumpărăturile pot aduce premii instant și șansa de a câștiga marele premiu – un pachet premium format din iPad 11, iPhone 17 și MacBook Neo 13. Iar cei mici sunt invitați sâmbătă la un atelier creativ, unde își vor putea personaliza propriile penare din piele naturală.

„Geometrii de toamnă”, expoziție aniversară Radu Bercea

La Galeria de Artă a Centrului Cultural „Bucovina”, o nouă expoziție dedicată artiștilor plastici, de această dată o expoziție aniversară a artistului Radu Bercea. Evenimentul este organizat de Centrul Cultural „Bucovina”, instituție aflată în subordinea Consiliului Județean Suceava.

Joi, 3 septembrie

Expoziția „Grădini suspendate”, semnată de artista Claudia Prelipcean

La Muzeul de Istorie Suceava va avea loc joi, 3 septembrie 2026, de la ora 15:00, vernisajul expoziției „Grădini suspendate”, semnată de artista Claudia Prelipcean. Expoziția va fi prezentată de criticul de artă Maria Bilașevschi. Publicul va putea vedea câteva zeci de picturi realizate în ulei pe pânză („Grădinile Semiramidei” (cvadriptic), „Tablou de toamnă”, „Inocență”, „Șir Fibonacci în cromatică Pompei” etc.) și în tehnică mixtă („Nerine” etc). Selecția cuprinde lucrări individuale, dar și compoziții alcătuite din mai multe panouri, între care diptice și un cvadriptic. Florile, grădinile, apa și peisajele reprezintă principalele puncte de plecare ale lucrărilor.

Vineri, 4 septembrie

„Poveștile fascinante ale Chinei”

La Muzeul de Istorie Suceava, vernisajul expoziției „Poveștile fascinante ale Chinei”, la ora 18:00, o călătorie fotografică de-a lungul șoselei G219, un traseu de aproximativ 10.000 de kilometri care străbate unele dintre cele mai spectaculoase regiuni ale Chinei. Expoziția reunește 50 de fotografii cu peisaje din Guangxi, Yunnan, Tibet și Xinjiang, iar la vernisaj va fi prezent și autorul imaginilor, Yu Lap Tang. Expoziția este organizată de Muzeul Național al Bucovinei, instituție aflată în subordinea Consiliului Județean Suceava, și va putea fi vizitată până pe 25 octombrie.

Duminică, 6 septembrie

Spectacol al Ansamblului Artistic Profesionist „Ciprian Porumbescu”, la Coșna

La Coșna, ora 16:00, Ansamblul Artistic Profesionist „Ciprian Porumbescu”, alături de colaboratorii săi, va susține un spectacol de folclor în cadrul Festivalului Fructelor de Pădure, ediția a XIX-a. Evenimentul este organizat de Primăria și Consiliul Local Coșna.

Film sub cerul liber, la Iulius Mall Suceava

Duminică, 6 septembrie, la Iulius Mall Suceava, în parcul centrului comercial, de la ora 19.00, publicul poate urmări gratuit animația „GOAT”, o producție adresată întregii familii. Filmul spune povestea lui Will Harris, un personaj de dimensiuni reduse care visează să joace roarball, un sport dominat de animale mult mai mari decât el. Șansa de a intra într-o echipă profesionistă îl pune în situația de a-și demonstra ambiția și curajul.