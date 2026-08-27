Unde fugim de-acasă… în perioada 27 august – 2 septembrie

Dorna Summer Fest

Vatra Dornei se pregătește pentru unul dintre cele mai atractive evenimente ale finalului de vară. În perioada 27–29 august, Parcul Municipal va găzdui Dorna Summer Fest, un eveniment dedicat muzicii, relaxării, aventurii și timpului petrecut în aer liber, alături de familie și prieteni. Timp de trei zile, participanții vor avea parte de activități pentru toate vârstele, concerte live, ateliere de creație, un târg handmade și momente speciale sub cerul liber. În fiecare zi, începând cu ora 17:00, Parcul Municipal se va transforma într-un spațiu al relaxării și al distracției.

Atelierul „Designer la Curtea Domnească din Suceava”

Muzeul de Istorie Suceava lansează, în premieră, atelierul „Designer la Curtea Domnească din Suceava”, o activitate inedită în care istoria, moda și creativitatea se întâlnesc într-o experiență adresată deopotrivă copiilor și adulților. Pe 29 și 30 august, Muzeul de Istorie Suceava deschide o „garderobă imaginară” a Evului Mediu și îi invită pe participanți să descopere ce însemna îmbrăcămintea în societatea medievală, ce materiale erau folosite și cum puteau hainele să transmită informații despre rangul și statutul unei persoane. Activitatea este organizată de Muzeul Național al Bucovinei, instituție aflată în subordinea Consiliului Județean Suceava.

Tabără de creație, la Muzeul Satului Bucovinean

Tabără de creație în județul Suceava pentru elevi de etnie română din regiunea Cernăuți, ediția a VIII-a, în perioada 24–28 august, la Muzeul Satului Bucovinean. Treizeci de copii din regiunea Cernăuți participă, timp de cinci zile, la trei ateliere de creație: pictură pe sticlă, încondeierea ouălor și coregrafie etnografică. Atelierele sunt coordonate de artistul plastic Mihai Pânzaru PIM, meșterul popular Celica Nistor și dansatorul Alexandru Curcuță, membru al baletului Ansamblului Artistic Profesionist „Ciprian Porumbescu”. Tabăra este organizată de Consiliul Județean Suceava, în parteneriat cu Centrul Bucovinean de Artă pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale, Muzeul Național al Bucovinei și Centrul Cultural Bucovina – CCB.

Folkever – 18 ani, Siret

FOLKEVER, în perioada 28–29 august, la Siret, începând cu ora 20:00. Ediția a XVIII-a a festivalului își sărbătorește „majoratul” prin două seri de muzică și artă, în două spații diferite din Siret. Vineri, 28 august, pe Faleza Siret, vor urca pe scenă Trupa Odyssey și Paul Tihan Acoustic, iar sâmbătă, 29 august, în Curtea cu Suflete, publicul îi va putea vedea pe Arhaic Beats, Gabriel Scalschi și Amplified Mind Flow. Festivalul este organizat de Asociația PETER TOMASCHEK din Siret. Consiliul Județean Suceava sprijină organizarea evenimentului cu 10.000 de lei, prin programul de finanțări nerambursabile.

Târgul Național al Meșterilor Olari – „Ochiul de Păun”

Târgul Național al Meșterilor Olari – „Ochiul de Păun”, în perioada 28–30 august, în Centrul municipiului Rădăuți. Timp de trei zile, centrul Rădăuțiului va reuni meșteri populari și creatori care duc mai departe tradiția ceramicii și a meșteșugurilor populare. Publicul va putea descoperi și cumpăra obiecte tradiționale realizate de meșteri din diferite zone etnografice ale țării. Evenimentul este organizat de Primăria Municipiului Rădăuți, cu sprijinul Consiliului Județean Suceava, prin Centrul Cultural „Bucovina”.

Expoziții deschise la Muzeul de Istorie Suceava

În această săptămână pot fi vizitate mai multe expoziții la Muzeul de Istorie Suceava: „Patrimonii Culturale Vizibile: Costume Tradiționale din România și Japonia” și „Moda la Porțile Levantului” – până la 4 octombrie; Expoziția de pictură Valentin Sava – până la 29 august; Expoziția de pictură Nicolae Stoica – până la 30 august. Program de vizitare: 10:00–18:00. Programul evenimentelor poate suferi modificări. Pentru informații actualizate, vă recomandăm să consultați paginile oficiale ale organizatorilor.

Activități recreative, la Iulius Mall

La Iulius Mall, weekendul vine cu activități pentru toate vârstele. Sâmbătă, cei mici pot descoperi bucuria de a realiza ceva cu propriile mâini, într-un atelier handmade susținut de Matei Căldăruș, de la Abur Studio, unde vor face piese din piele naturală. Duminică, de la ora 18.00, cei care vor să învețe ceva nou pot afla mai multe despre tehnicile de autoapărare, iar seara se încheie cu o poveste pentru întreaga familie: filmul „Lilo & Stitch”, care rulează în parc. Toate activitățile sunt gratuite. Iar până pe 27 august, parcul de la Iulius Mall Suceava mai aduce și o doză de fantezie, alături de cei 14 dragoni animatronici care au transformat spațiul verde într-un adevărat tărâm spectaculos.

Ultimele seri de film cu „Ice Movie in Summertime 4”

În perioada 28–30 august, cea de-a patra ediție a evenimentului „Ice Movie in Summertime” continuă cu trei proiecții în aer liber: pe 28 august, la Statuia ecvestră a lui Ștefan cel Mare: „Fantastic Mr. Fox”; pe 29 august, în Parcul Tătărași: „O durere reală” (A Real Pain); pe 30 august, în Zona de Agrement a Râului Suceava: „Viața unui câine” (A Dog’s Way Home). Accesul este liber începând cu ora 20:00, iar proiecțiile vor începe între 20:30 și 21:00, în funcție de condițiile de lumină. Mai multe informații sunt disponibile pe pagina de Facebook a evenimentului: Ice Movie in Summertime 4.

Artiști cunoscuți la Festivalul Național de Muzică Folk „Ridică-te, Ștefane!”, la Putna

Pe 28 și 29 august, în Parcul Chilia lui Daniil Sihastrul, va avea loc cea de-a VII-a ediție a Festivalului Național de Muzică Folk „Ridică-te, Ștefane!”. Programul ediției din acest an reunește nume cunoscute și apreciate ale muzicii folk românești. Vineri, 28 august, pe scena festivalului vor urca: Vasile Șeicaru, Ducu Bertzi, Sunt Un Frate Tânăr, Mihai Napu, CALEnDAR. Sâmbătă, 29 august, publicul îi va putea asculta pe: Mircea Baniciu, Semnal M, Emeric Imre, Cristian Buică, Dan Vană. Prezentatorul celor două seri de festival va fi poetul Sorin Poclitaru.

Expoziția „Dușmance ale poporului”, la Muzeul Arta Lemnului

Expoziția „Dușmance ale poporului”, realizată de Memorialul Victimelor Comunismului și al Rezistenței, ajunge la Muzeul Arta Lemnului din Câmpulung Moldovenesc. Expoziția va putea fi vizitată în perioada 23 august – 1 octombrie 2026.

Distracție, la Shopping City Suceava

La Shopping City Suceava, pe 29 și 30 august, de la 13.00 la 19.00, evenimente gratuite: Slime fun – experimente lipicioase și colorate, Face painting – transformări în personajele preferate, Jocuri interactive – competiție și râsete garantate, Mascote & Animatori – întâlniri cu prietenii copilăriei, Ateliere creative – activități distractive și educative, Decathlon Challenge – activități și provocări sportive pline de mișcare.

Joi, 27 august

Programul Dorna Summer Fest, prima zi

Pe 27 august, festivalul va începe la ora 17:00, cu deschiderea oficială și activități în parc. Prima seară se va încheia într-o atmosferă relaxată, pe acorduri de chitară, cu un concert folk susținut, de la ora 19:00, de Dani Năsăudean & Florin Moldovan.

Vineri, 28 august

Programul Dorna Summer Fest, a doua zi

Vineri, 28 august, de la ora 17:00, Dorna Summer Fest va continua cu activități în parc și ateliere de creație. La ora 18:00, atmosfera va fi animată de un concert live susținut de Volume Problems & Thymecat Band. Seara va continua, de la ora 19:30, cu un picnic și cinema sub clar de lună, participanții având ocazia să urmărească proiecția filmului de animație „OZI”.

Sâmbătă, 29 august

Programul Dorna Summer Fest, a treia zi

Sâmbătă, pe 29 august, dornenii și nu numai vor avea parte de concerte și Retro Disco Party, la Dorna Summer Fest. Ultima zi a festivalului va începe, la ora 17:00, cu activități în parc și momente de relaxare. De la ora 18:00, pe scenă vor urca Amy.M & Paradoxical Harmony, iar Dorna Summer Fest se va încheia în ritm de dans, cu un Retro Disco Party, programat pentru ora 20:00.

Meciul Cetatea 1932 Suceava – SC Popești-Leordeni, pe Stadionul Areni

Cetatea 1932 Suceava revine sâmbătă, 29 august, la ora 11:00, pe Stadionul Areni, pentru duelul cu SC Popești-Leordeni din etapa a V-a a Ligii 2 – Casa Pariurilor. Programul casei de bilete: Joi: 17:00–19:00, Vineri: 17:00–19:00, Sâmbătă: 08:30–12:30.

Duminică, 30 august

Povești inspiraționale

Asociația Hope 4 Humanity îi invită pe suceveni să profite de ultimele zile de vară printr-o serie de activități gratuite dedicate comunității, cu accent pe tineri, implicare, socializare și descoperirea unor noi oportunități. Programul reunește filme în aer liber, un eveniment dedicat voluntariatului și comunității, precum și o experiență de conectare cu natura. Zona de Agrement a Râului Suceava va găzdui duminică, 30 august, începând cu ora 17:00, Târgul Comunității Active, un eveniment în cadrul căruia ONG-uri și întreprinderi sociale din județ își vor prezenta activitatea și oportunitățile de implicare.

„Nicolae Labiș – la Crucea Talienilor. Altarul de la 70 de Ani de Nemurire!”

„Nicolae Labiș – la Crucea Talienilor. Altarul de la 70 de Ani de Nemurire!”, duminică, 30 august, Crucea Talienilor – Pasul Stânișoara, Mălini și Fălticeni. La 70 de ani de la dispariția lui Nicolae Labiș, poezia sa va fi readusă în locurile de care a fost atât de apropiat. Evenimentul va reuni 21 de poeți, număr ales simbolic după vârsta la care s-a stins Nicolae Labiș. Sunt programate recitaluri de poezie, în care creația autorilor contemporani se va întâlni cu versurile lui Labiș, un spectacol al elevilor din Mălini, prezentări de reviste literare și momente dedicate tinerilor creatori. Manifestările se vor desfășura la Crucea Talienilor, în Pasul Stânișoara, la Casa Memorială „Nicolae Labiș” din Mălini și la Colegiul „Nicu Gane” din Fălticeni. Evenimentul este organizat de Centrul Cultural Bucovina – CCB, instituție aflată în subordinea Consiliului Județean Suceava.

Luni, 31 august

Ziua Limbii Române, marcată la Sala Unirii din Palatul Administrativ Suceava

De Ziua Limbii Române, 31 august, de la ora 16:00, la Sala Unirii din Palatul Administrativ Suceava va avea loc un eveniment cultural organizat de Biblioteca Bucovinei „I.G. Sbiera”, Consiliul Județean Suceava și Societatea Scriitorilor Bucovineni, în parteneriat cu Asociația Culturală „Nicolae Băciuț” Târgu Mureș, Liga Pensionarilor Mureș.