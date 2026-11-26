Expoziții deschise la Muzeul de Istorie Suceava

▪️ „Fragmentarium. Arhitectură interioară” – Oana Ruxandra Hrișcă – Muzeul de Istorie Suceava, până pe 2 decembrie

▪️ „Arta din spatele poveștilor” – Ana-Maria Ovadiuc – Muzeul de Istorie Suceava, până pe 12 decembrie

▪️ „Ion Nistor. Istoricul și omul de stat” – 150 de ani de la naștere – Muzeul de Istorie Suceava, până pe 6 decembrie

▪️ „Día de los Muertos – Mexicul, între viață, memorie și culoare” – Muzeul de Istorie Suceava, până pe 4 decembrie, cu acces gratuit

Activități de educație muzeală

Pe bază de înscriere, continuă: „Pietrele prind viață. Case și povești desenate pe lespezi”, „Războiul de țesut – Urzeala tradiției”, „Misterul frunzelor împietrite”, „Povești din lumea satului de odinioară” – Datini și credințe de Crăciun și Anul Nou – Muzeul Etnografic Hanul Domnesc (copiii cu vârste între 7 și 14 ani descoperă tradițiile sărbătorilor de iarnă și realizează măști, ornamente și felicitări inspirate de Crăciun și Anul Nou); „Uriașul care a lăsat urme în istorie” – Muzeul de Istorie Suceava (copiii devin „detectivi ai trecutului”: cercetează oase și măsele de mamut, caută fosile și reconstruiesc povestea uriașului preistoric).

Expoziția de pictură „Statica dinaintea decadenței”, la Galeria Zamca

La Galeria de Artă „Zamca” din municipiul Suceava, până pe 30 noiembrie 2026 poate fi vizitată expoziția de pictură „Statica dinaintea decadenței”, semnată de artista Claudia Prelipcean. Expoziția propune o incursiune într-un univers pictural în care frumusețea, fragilitatea și trecerea timpului se întâlnesc într-un dialog vizual plin de sensibilitate.

Campionatele Naționale de Go pentru Juniori – individual și pe echipe

În perioada 27-30 noiembrie, la Casa de Cultură „Platon Pardău” din Vatra Dornei vor avea loc Campionatele Naționale de Go pentru Juniori – individual și pe echipe.

Simpozionul „Bucovina – Istorii”, la Muzeul Național al Bucovinei

Muzeul Național al Bucovinei organizează, în perioada 26–27 noiembrie 2026, Simpozionul „Bucovina – Istorii”, cu două secțiuni: Istorie modernă și contemporană și Restaurare și conservare.

Joi, 26 noiembrie

Moment artistic, la Biblioteca „George Bodea”

De la ora 17:00, la Mansardă, va avea loc evenimentul „Glas de Bucovina, inimă de România”, un moment artistic susținut de Iustina Horga și de Grupul Vocal „Cununa Bucovinei” din Câmpulung Moldovenesc. Invitați speciali vor fi elevii clasei a II-a B de la Școala Gimnazială „Bogdan Vodă”.

Expoziția de grafică „Miezul jarului. Steaua căprioarei”, la Căminul Cultural Gemenea

Începând cu ora 14:00, la Căminul Cultural Gemenea va avea loc vernisajul expoziției de grafică „Miezul jarului. Steaua căprioarei”. Artiști expozanți: Mihai Pânzaru PIM, Radu Bercea și Ioana Anastasia Cărăbuș. Curator: Mihai Pânzaru PIM. Critic de artă: Delia Ioana Leizeriuc. Organizator: Petru Vasile Gafiuc.

Spectacol stand-up comedy, la USV

Începând cu orele 18:30 și 20:30, la Auditoriumul ”Joseph Schmidt” din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava va avea loc un spectacol stand-up comedy susținut de Cătălin Bordea și Nelu Cortea.

Spectacolul de balet Don Quijote, la Teatrul Municipal „Matei Vișniec”

Începând cu ora 19:00, la Teatrul Municipal „Matei Vișniec” din municipiul Suceava va avea loc spectacolul de balet Don Quijote. Coregrafia: Valentin Barteș. Invitați speciali: Robert Enache și Amyra Badro. Cu participarea actorilor Iulian Burciu și Bogdan Amurăriței.

Sâmbătă, 28 noiembrie

Ziua Bucovinei, în municipiul Sucevei

ora 10:30 – Deschiderea oficială a Târgului de Crăciun din centrul municipiului Suceava, în prezența primarului Vasile Rîmbu;

ora 11:00 – Ceremonie oficială de depunere a coroanelor de flori la bustul lui Iancu Flondor;

ora 12:00 – Slujbă de sfințire a Palatului Administrativ Suceava;

ora 14:00 – Deschiderea Târgului de Crăciun – „Târgul Meșterilor Populari”, în zona Palatului Administrativ;

ora 14:30 – esplanada Casei de Cultură – „Neam cu neam de drag se-adună” – spectacol susținut de grupuri din vetrele folclorice și de reprezentanți ai comunităților etnice din județul Suceava;

ora 15:00 – Sala „Ștefan cel Mare” a Palatului Administrativ – concert susținut de „Select Cvartet Plus” din Chișinău, sub conducerea artistică a maestrului Mihail Agafița;

ora 17:00 – esplanada Casei de Cultură – Spectacol folcloric susținut de Ansamblul Artistic Profesionist „Ciprian Porumbescu” Suceava

ora 17:00 – Punerea în funcțiune a roții panoramice din centrul municipiului Suceava;

ora 18:00 – Se deschide Târgul „La tărâm”, Târgul de Crăciun de la ZONE 47, în zona parcului și a Patinoarului Areni – ZONE 47 de pe strada Universității. Proiectul este realizat de UNIINSTAL SRL, operatorul ZONE 47, în parteneriat cu Primăria Municipiului Suceava.

Lansare de carte, la Muzeul de Istorie

La Muzeul Național al Bucovinei – Muzeul de Istorie, Sala de Conferințe, începând cu ora 17:00, lansarea a trei cărți semnate de pr. prof. univ. dr. Constantin Valer Necula. Evenimentul face parte din programul „Zile și Nopți la Muzeul Național al Bucovinei”.

Parada personajelor, în municipiul Suceava

Începând cu ora 14:00, personajele fantastice cu costume impresionante, pe un ritm muzical antrenant cu dans și multă voie bună, îi invită pe copii și pe cei mari deopotrivă într-o călătorie magică în universul fermecat al Festivalului de Teatru și Literatură Dramatică „Cetatea Copiilor”. Parada va avea puncte fixe de animație în cartierele Obcini și Burdujeni, la Iulius Mall, precum și pe Esplanada Centrală. Parada personajelor, care va dura până la ora 18.00, este adusă de trupa ” The Sky Dance Iași” – singura formație de dans irlandez și step din România, înființată ca formație de dans modern în cadrul Casei de cultură a studenților, de către actualul coregraf și instructor, Ștefan Iulian Adrian.

Ziua Bucovinei, la Câmpulung Moldovenesc

De la ora 13:30, la Muzeul Arta Lemnului, va avea loc prezentarea volumului „Plutăritul în provincia istorică Bucovina în prima jumătate a secolului XX: aspecte istorice, economice și socio-culturale”, semnat de Aurel Prepeliuc. Cartea va fi prezentată de prof. univ. dr. Florin Pintescu, decanul Facultății de Istorie și Geografie din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava. Programul continuă, de la ora 14:00, la Vila Runc – Centrul de recreere pentru persoane vârstnice, cu evenimentul „Bucovina în amintiri – Câmpulungul de altădată”. Publicul va putea vizita expoziția de fotografii istorice „Chipuri și locuri de altădată” și va putea urmări prezentarea multimedia „Câmpulungul tinereții noastre”, susținută de Ovidiu Ștefeligă. Evenimentul va include și un moment muzical susținut de Grupul vocal-instrumental „Piatra Șoimului”. Manifestările se vor încheia la ora 17:30, la Grădina Mariajelor, unde Teatrul „Mihai Eminescu” din Botoșani va prezenta comedia „Mofturi la Iunion”.

Spectacolul de teatru „Motanul încălțat“, la Shopping City Suceava

De la ora 16.00, unul dintre cele mai îndrăgite personaje din poveștile copilăriei ajunge la Shopping City Suceava, zona de food. Spectacolul de teatru „Motanul încălțat“, susținut de trupa FunnyArt, ne duce într-o lume plină de aventură, imaginație și voie bună. Acces gratuit.

Marți, 1 decembrie

Programul zilei de 1 Decembrie, în municipiul Suceava

Sucevenii sunt invitați marți, 1 Decembrie, în centrul municipiului Suceava pentru a sărbători Ziua Națională a României și să întâmpine magia sărbătorilor de iarnă. Programul evenimentului:

ora 12:00 – Ceremonial militar și religios în Piața Tricolorului, la Monumentul Eroilor „Bucovina Înaripată”;

ora 17:30 – Program artistic susținut de copii – cântece patriotice și folclor;

ora 18:00 – Intonarea Imnului Național al României;

ora 18:03 – Aprinderea iluminatului festiv al bradului de Crăciun;

ora 18:05 – Ansamblul „Flori Vicovene” din Vicovu de Sus;

ora 18:30 – Concert THE URS – artistul din Republica Moldova, cunoscut publicului pentru piesa „Tărâmul interzis”, va aduce pe scenă un moment muzical cu influențe pop și piese încărcate de emoție;

ora 19:30 – Concert FUEGO – îndrăgitul artist va interpreta piese cunoscute din repertoriul propriu, precum și cântece românești apreciate de public.