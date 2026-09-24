Unde fugim de-acasă… în perioada 24 – 30 septembrie

„Războiul de țesut – Urzeala tradiției”, la Muzeul Satului Bucovinean și Hanul Domnesc

Proiectul „Războiul de țesut – Urzeala tradiției”, la Muzeul Satului Bucovinean și Hanul Domnesc, în perioada septembrie–decembrie, pe bază de înscriere. Elevii din ciclurile primar, gimnazial și liceal pot descoperi cum funcționează războiul de țesut, ce unelte și materiale se foloseau odinioară și cum se transformă firele într-o țesătură. Fiecare participant va putea lucra pe rame din lemn și va realiza mini-covorașe, semne de carte, mici țesături sau obiecte decorative inspirate din tradiție. Atelierul este organizat de Muzeul Național al Bucovinei, instituție aflată în subordinea Consiliului Județean Suceava.

„Misterul frunzelor împietrite”, la Muzeul Satului Bucovinean și Hanul Domnesc

”Misterul frunzelor împietrite”, la Muzeul Satului Bucovinean și Hanul Domnesc, în perioada septembrie–decembrie, pe bază de înscriere. Un atelier care aduce împreună științele naturii și etnografia. Copiii vor porni de la amprente de frunze păstrate în roci de mii sau chiar milioane de ani și vor urmări povestea frunzei până în lumea satului tradițional. Activitățile sunt susținute de specialiști ai Muzeului de Științele Naturii și ai Serviciului Etnografie din cadrul Muzeului Național al Bucovinei.

„Pietrele prind viață. Case și povești desenate pe lespezi”, la Muzeul Satului Bucovinean

„Pietrele prind viață. Case și povești desenate pe lespezi”, la Muzeul Satului Bucovinean, septembrie–noiembrie, pe bază de înscriere. Participanții descoperă mai întâi mineralele și rocile, apoi se inspiră din casele și gospodăriile tradiționale ale Muzeului Satului Bucovinean. La final, vor picta pe lespezi case, peisaje și motive inspirate din satul bucovinean, transformând fiecare piatră într-o mică lucrare pe care o pot lua acasă. Atelierul este organizat de Muzeul Național al Bucovinei, instituție aflată în subordinea Consiliului Județean Suceava.

ParKin’Jazz

ParKin’Jazz, proiectul care transformă parcări din județul Suceava în scene pentru jazz contemporan, artă vizuală și tehnologie: 24 septembrie | Câmpulung Moldovenesc | ora 19:00, Parcarea Muzeului „Arta Lemnului”; 25 septembrie | Straja | ora 19:00, Parcarea Școlii Vechi din centrul comunei; 27 septembrie | Rădăuți | ora 19:00, Parcarea EGGER. Intrarea la toate concertele este gratuită, pe bază de rezervare și în limita locurilor disponibile. Rezervările se pot face prin formularul online: https://forms.gle/vAWh8VrZ6NfCP5yD9 sau la numărul de telefon: 0745 868 930.

Unde fugim de-acasă… în perioada 24 – 30 septembrie

Expoziții deschise la Muzeul de Istorie

În această săptămână pot fi vizitate: „Patrimonii Culturale Vizibile: Costume Tradiționale din România și Japonia” – până la 4 octombrie. Expoziția pune față în față costume tradiționale românești și japoneze și evidențiază materialele și tehnicile specifice celor două culturi; „Moda la Porțile Levantului” – până la 4 octombrie. Publicul poate vedea costume și piese vestimentare de epocă, de la rochii din catifea și brocart până la șalvari, ilice, șaluri și alte obiecte vestimentare; „Poveștile fascinante ale Chinei” – până la 25 octombrie. Cele 50 de fotografii urmăresc spectaculosul traseu G219 și surprind peisaje din Guangxi, Yunnan, Tibet și Xinjiang; „Grădini suspendate” – Claudia Prelipcean – până la 3 octombrie. Expoziția reunește câteva zeci de lucrări în ulei pe pânză și tehnică mixtă, inspirate de flori, grădini, apă și peisaje. Program de vizitare: 10:00–18:00.

Unde fugim de-acasă… în perioada 24 – 30 septembrie

Expoziție la Rădăuți

La Muzeul de Etnografie „Samuil și Eugenia Ioneț” Rădăuți, în perioada 28 august – 28 septembrie 2026, expoziția de costume tradiționale „Zestrea neamului. Povești țesute în timp”.

Unde fugim de-acasă… în perioada 24 – 30 septembrie

„Povești spuse cu acul”, la Muzeul Arta Lemnului

În perioada 5 septembrie – 1 octombrie 2026, la Muzeul Arta Lemnului din Câmpulung Moldovenesc, expoziția de goblenuri „Povești spuse cu acul”, semnată de Cornelia Trufin.

Unde fugim de-acasă… în perioada 24 – 30 septembrie

Expoziția de grafică „Miezul Jarului”

În perioada 7–25 septembrie 2026, la Galeria de Artă „Traian Postolache” din Rădăuți, expoziția de grafică „Miezul Jarului” semnată de Mihai Pânzaru Pim. Curator: Niculai Barbă. Critic de artă: Delia Ioana Leizeriuc.

Joi, 24 septembrie

Festivalul Național de Folclor „Bucovină, Mândră Floare”, ediția a II-a

Festivalul Național de Folclor „Bucovină, Mândră Floare” – Trofeul Sofia Vicoveanca, ediția a II-a, la Vicovu de Jos, în perioada 22- 25 septembrie. Joi, 24 septembrie, de la ora 17:30, vor urca pe scenă Laura Lavric, Ionuț Dolănescu, Victor Lavric, Năstăcuța Iuga și Sorin Filip, alături de Ansamblul „Ciprian Porumbescu” și de tinerii interpreți reuniți în proiectul „Tinerii Bucovinei”. Festivalul este organizat de Centrul Cultural „Bucovina”, instituție aflată în subordinea Consiliului Județean Suceava, prin Ansamblul Artistic Profesionist „Ciprian Porumbescu”, cu sprijinul Centrului Cultural „Sofia Vicoveanca” din Vicovu de Jos.

Unde fugim de-acasă… în perioada 24 – 30 septembrie

Vineri, 25 septembrie

Handbal

După două victorii în actualul sezon al Ligii Zimbrilor, CSU Suceava revine în Sala “Dumitru Bernicu“ pentru meciul din etapa a treia. Duelul dintre CSU Suceava și CSO Teutonii Ghimbav va avea loc vineri, 25 septembrie, de la ora 17:30.

Expoziția „Buchetul miresei”

La Galeriile de Artă „Ion Irimescu” din municipiul Suceava poate fi vizitată, în perioada 16-30 septembrie 2026, expoziția „Buchetul miresei”, un concept expozițional inedit, gândit și ridicat pe simeze de Constantin Tudor, artist invitat al Filialei UAP Iași, alături de Maria-Ionela Frăsinaru, membră a filialei sucevene. Închiderea expoziției (finisajul) va avea loc vineri, 25 septembrie, la ora 17.00, la Galeriile de Artă „Ion Irimescu”. Curatorul acestei expoziții este prof. Sorin Baciu, care a invitat-o pe prof. dr. Raluca Schipor-Baban să vorbească despre artiști și lucrările pe care le-au expus pe simeze.

Duminică, 27 septembrie

Târg și o expoziție de cai, la Frătăuții Vechi

Duminică, 27 septembrie 2026, începând cu ora 10:00, la Frătăuții Vechi va avea loc un târg și o expoziție de cai.

Unde fugim de-acasă… în perioada 24 – 30 septembrie

Spectacol de folclor la Târgul și Expoziția de Cai de la Frătăuții Vechi

Spectacol al Ansamblului Artistic Profesionist „Ciprian Porumbescu”, la Frătăuții Vechi, la ora 12:30. Ansamblul Artistic Profesionist „Ciprian Porumbescu”, alături de colaboratorii săi, va susține un spectacol de folclor la Târgul și Expoziția de Cai de la Frătăuții Vechi.

Expoziție de mașini istorice în parcul Ariniș din Gura Humorului, la Retro Parada Toamnei 2026

Evenimentul va avea loc duminică, 27 septembrie, între orele 10:00 și 15:00. Mașinile de colecție vor fi expuse în zona Hanului Ariniș, unde publicul va putea admira automobile istorice aparținând membrilor Retromobil Club România. Organizatorii estimează că la ediția din acest an vor participa aproximativ 100 de vehicule. Accesul este gratuit, atât pentru public, cât și pentru proprietarii de autoturisme care doresc să participe cu vehiculele lor.

Unde fugim de-acasă… în perioada 24 – 30 septembrie

Teatru: „Occident Express Ro”

„Occident Express Ro” de Matei Vișniec, în regia lui Alain Timár, pe 27 septembrie, pe scena teatrului sucevean, de la 19.00.

Unde fugim de-acasă… în perioada 24 – 30 septembrie

Luni, 28 septembrie

Concert cu trupele Charm și The Friends

Luni, 28 septembrie 2026, începând cu ora 19:00, la Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava va avea loc un concert susținut de F. Charm și The Friends.

Unde fugim de-acasă… în perioada 24 – 30 septembrie

”Singurul Dumnezeu disponibil”

De la ora 19:00, la TMMVS, spectacolul ”Singurul Dumnezeu disponibil”, pus în scenă de Trupa de Teatru PI a Colegiului Național „Ștefan cel Mare” Suceava. Intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile.

Unde fugim de-acasă… în perioada 24 – 30 septembrie