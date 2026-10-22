Târgul Mărului, în zona centrală a municipiului Fălticeni

Municipiul Fălticeni va găzdui, în perioada 23–25 octombrie 2026, o nouă ediție a „Târgului Mărului”, eveniment dedicat promovării producției pomicole, produselor locale și tradițiilor bucovinene. Târgul va avea loc în zona centrală a municipiului Fălticeni, pe Bulevardul Revoluției și Bulevardul Republicii, și va reuni pomicultori, producători locali, meșteri populari și formații artistice din vetrele folclorice ale Bucovinei.

Unde fugim de-acasă… în perioada 22-28 octombrie

„Bucovina Dance Cup”, la Sala Sporturilor Volovăț

Cea de-a IX-a ediție a competiției „Bucovina Dance Cup”, organizată alături de Campionatul Național U21, va avea loc, în perioada 24–25 octombrie 2026, la Sala Sporturilor Volovăț. Este vorba de cel mai mare eveniment de dans sportiv din județul Suceava. Evenimentul este organizat de Federația Română de Dans Sportiv, Bucovina Dance Studio și Agenția Națională pentru Sport.

Expoziții deschise în următoarea perioadă

▪️ „Poveștile fascinante ale Chinei” – Muzeul de Istorie, până pe 25 octombrie. Expoziția reunește 50 de fotografii realizate de-a lungul traseului G219, care străbate unele dintre cele mai spectaculoase regiuni ale Chinei.

▪️ „Valentin Scărlătescu. Pictura ca metanie” – Muzeul de Istorie, până pe 31 octombrie. Expoziția prezintă lucrări ale pictorului român stabilit la Paris, membru al grupului „Prolog”.

▪️ „Tabăra de Pictură a Muzeului Național al Bucovinei 2026” – Muzeul de Istorie, până pe 8 noiembrie. Sunt expuse 30 de lucrări realizate de 15 pictori profesioniști în cadrul taberei desfășurate la Mănăstirea Humorului.

▪️ „Între cer și pământ” – Ion și Gabriela Drăghici – Muzeul de Istorie, până pe 8 noiembrie.

▪️ „Ziua Holocaustului din România. Mărturii și destine. 85 de ani de la deportările în Transnistria” – Memorialul Holocaustului Evreilor din Bucovina, Siret, până pe 22 noiembrie. Expoziția-document reunește documente de arhivă, fotografii, hărți și mărturii.

▪️ „Baraje de plutărit în Carpații Orientali” – Muzeul Satului Bucovinean, până pe 31 octombrie. Expoziția readuce în atenție istoria plutăritului și a construcțiilor folosite pentru transportul lemnului pe apele de munte.

▪️ Pe bază de înscriere, continuă la Muzeul Național al Bucovinei și atelierele de educație muzeală „Pietrele prind viață. Case și povești desenate pe lespezi”, „Războiul de țesut – Urzeala tradiției” și „Misterul frunzelor împietrite”.

Expoziția „Sub același cer – Oameni și Popoare”, la Vatra Dornei

Până pe 31 octombrie 2026, la Casa de Cultură Platon Pardău din Vatra Dornei puteți vizita expoziția „Sub același cer – Oameni și Popoare”, semnată de Toni Pal. Peste o sută de fotografii realizate pe mai multe continente – America, Asia, Africa și Europa.

„Visul unei nopți de vară”, la Teatrul Municipal Suceava

Vineri, 23 octombrie 2026, și sâmbătă, 24 octombrie 2026, începând cu ora 19:00, la Teatrul Municipal „Matei Vișniec” din Suceava va avea loc premiera spectacolului „Visul unei nopți de vară” de William Shakespeare.

Festivalul Unicornilor, ediția a IX-a

În perioada 24-25 octombrie 2026, la Pe Cai la Mitoc din Mitocu Dragomirnei va avea loc Festivalul Unicornilor, a IX-a ediție: parada Unicornilor, plimbări călare pe unicorni, plimbări cu trăsura trasă de unicorni, zboruri ancorate cu balonul cu aer cald, mascote cu personaje și unicorni, concursuri călare pentru echipe formate din copii și părinți etc.

Unde fugim de-acasă… în perioada 22-28 octombrie

Joi, 22 octombrie

Arhaic Beats, la USV

Joi, 22 octombrie 2026, începând cu ora 19:00, la Auditoriumul ”Joseph Schmidt” din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava va avea loc un concert susținut de Arhaic Beats.

Unde fugim de-acasă… în perioada 22-28 octombrie

Vineri, 23 octombrie

Vasile Ernu își lansează cartea „Mama se pregătește să moară”, la Palo Santo Suceava

Sucevenii sunt invitați vineri, 23 octombrie 2026, de la ora 18:00, la o întâlnire literară specială, găzduită de Palo Santo Shop, Bar & Coffee Hub, unde scriitorul Vasile Ernu își va lansa volumul „Mama se pregătește să moară”, apărut la Editura Trei. Autorul va intra în dialog cu jurnalista Dana Humoreanu, într-o conversație despre una dintre cele mai dificile experiențe umane: apropierea de moarte și felul în care oamenii găsesc cuvinte pentru a vorbi despre pierdere. La finalul întâlnirii, publicul va avea ocazia să participe la o sesiune de autografe.

„Branding. The Right Way”, la USV

Vineri, 23 octombrie 2026, începând cu ora 10:00, la Auditoriumul Joseph Schmidt din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava va avea loc evenimentul „Branding. The Right Way”, ediția a II-a.

Unde fugim de-acasă… în perioada 22-28 octombrie

Sâmbătă, 24 octombrie

Stagiunea Muzicală, la Muzeul de Istorie Siret

Muzeul Național al Bucovinei continuă Stagiunea Muzicală, organizată în cadrul proiectului cultural „Zile și nopți la Muzeul Național al Bucovinei”, și invită publicul la un nou eveniment muzical intitulat „În pași de dans”. Evenimentul va avea loc sâmbătă, 24 octombrie 2026, începând cu ora 18:00, la Muzeul de Istorie Siret – Memorialul Holocaustului Evreilor din Bucovina. Protagoniștii serii vor fi membrii Duo Hesperus, Costin Soare și Ioan Bănescu.

Dragomirna BELL – Backyard Ultra

La Mitocu Dragomirnei va avea loc sâmbătă, 24 octombrie 2026, în premieră, prima ediție a Dragomirna BELL – Backyard Ultra, o competiție de anduranță care aduce în Bucovina un concept internațional de alergare, încă foarte puțin întâlnit în România. Evenimentul este organizat de Asociația Club Sportiv TRIB Suceava și se va desfășura în zona Mitocu Dragomirnei, cu startul și centrul competiției la Școala de Echitație Equestrian Dreams din Lipoveni.

Spectacolul „George Mihăiță – reconstituirea unei vieți”

Sâmbătă, 24 octombrie 2026, începând cu ora 19:00, la Auditoriumul Joseph Schmidt din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava va avea loc spectacolul George Mihăiță – reconstituirea unei vieți. „Reconstituirea unei vieți” este un spectacol-eveniment în care George Mihăiță își invită publicul într-o călătorie emoționantă printre amintiri, întâmplări și momente definitorii ale unei cariere impresionante.

Unde fugim de-acasă… în perioada 22-28 octombrie

Meci Cetatea Suceava – CSM Slatina, pe Areni

Meci mare, sâmbătă, pe Areni. Cetatea Suceava va primi vizita liderului clasamentului Ligii a II-a, CSM Slatina. Trupa lui Petre Grigoraș traversează o perioadă excelentă, fiind neînvinsă de 6 etape.