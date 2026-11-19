Expoziții deschise la muzeele sucevene

▪️ „Fragmentarium. Arhitectură interioară” – expoziție semnată de Oana Ruxandra Hrișcă, la Muzeul de Istorie Suceava, până pe 2 decembrie

▪️ „Arta din spatele poveștilor” – expoziție semnată de Ana-Maria Ovadiuc, la Muzeul de Istorie Suceava, până pe 12 decembrie

Unde fugim de-acasă… în perioada 19–25 noiembrie 2026

▪️ „Ion Nistor. Istoricul și omul de stat” – expoziție dedicată împlinirii a 150 de ani de la nașterea istoricului, la Muzeul de Istorie Suceava, până pe 6 decembrie

Unde fugim de-acasă… în perioada 19–25 noiembrie 2026

▪️ „Día de los Muertos – Mexicul, între viață, memorie și culoare”, la Muzeul de Istorie Suceava, până pe 4 decembrie. Accesul este gratuit

Unde fugim de-acasă… în perioada 19–25 noiembrie 2026

▪️ „Ziua Holocaustului din România. Mărturii și destine. 85 de ani de la deportările în Transnistria”, la Memorialul Holocaustului Evreilor din Bucovina, Siret, până pe 22 noiembrie. Expoziția-document reunește fotografii, documente de arhivă, hărți și mărturii despre victimele deportărilor în Transnistria

Unde fugim de-acasă… în perioada 19–25 noiembrie 2026

Activități de educație muzeală

Muzeele sucevene propun mai multe activități de educație muzeală, organizate pe bază de înscriere:

▪️ „Pietrele prind viață. Case și povești desenate pe lespezi” – la Muzeul Satului Bucovinean;

▪️ „Războiul de țesut – Urzeala tradiției” – la Muzeul Satului Bucovinean și Hanul Domnesc;

▪️ „Misterul frunzelor împietrite” – la Muzeul Satului Bucovinean și Hanul Domnesc.

▪️ „Povești din lumea satului de odinioară” – o activitate dedicată datinilor și credințelor de Crăciun și Anul Nou, organizată la Muzeul Etnografic Hanul Domnesc. Copiii cu vârste cuprinse între 7 și 14 ani vor descoperi obiceiurile sărbătorilor de iarnă și își vor putea confecționa propriile măști, ornamente și felicitări inspirate de Crăciun și Anul Nou

▪️ „Uriașul care a lăsat urme în istorie”, la Muzeul de Istorie Suceava. Copiii devin „detectivi ai trecutului”: cercetează oase și măsele de mamut, caută fosile și reconstruiesc povestea uriașului preistoric. Activitatea se desfășoară pe bază de înscriere

Zile de aleasă sărbătoare la Parohia „Buna Vestire” din Sfântu Ilie

Credincioșii din Sfântu Ilie, comuna Șcheia, dar și cei din împrejurimi, sunt invitați, „cu bucurie duhovnicească și dragoste frățească”, în zilele de 20 și 21 noiembrie 2026, să participe la slujbele oficiate la Parohia „Buna Vestire”, cu prilejul sărbătorii Intrării în Biserică a Maicii Domnului. Vineri, 20 noiembrie, ora 18:00 – Slujba de Priveghere, în ajunul praznicului. Sâmbătă, 21 noiembrie – Sărbătoarea Intrării în Biserică a Maicii Domnului: Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, săvârșită sub protia Înaltpreasfințitului Părinte Antonie, Arhiepiscop al Chișinăului, Mitropolit al Basarabiei și Exarh al Plaiurilor, înconjurat de soborul slujitor; Prezența și împreuna rugăciune a Părintelui Arhimandrit Nicodim Gheorghiță, starețul Mănăstirii Hadâmbu.

Klavier Art Duo Festival, ediția a X-a, la Rădăuți

În perioada 19–22 noiembrie 2026, la Casa Municipală de Cultură din Rădăuți va avea loc Klavier Art Duo Festival, ediția a X-a. Printre invitați se numără Simona Schipor, Emanuel Prelipcean, Constantin Horchidan, Corina Răducanu, Eugen Dumitrescu, Volodymyr Fisiuk, Irina Ionescu, Mihai Scarlat, Corul Ricercare, Marius Sîrșteanu, Ivan Shemchuk, Alina Andriuți Shemchuk, Casiana Juravle, Teodora Juravle, Dana Ciocârlie și Josu Okiñena.

Unde fugim de-acasă… în perioada 19–25 noiembrie 2026

Expoziția de grafică „Urme în grafit și pixeli”, semnată de Mihai Varzari, la Rădăuți

În perioada 15 noiembrie – 15 decembrie 2026, la Muzeul de Etnografie „Samuil și Eugenia Ioneț” din Rădăuți poate fi vizitată expoziția de grafică „Urme în grafit și pixeli”, semnată de Mihai Varzari.

Unde fugim de-acasă… în perioada 19–25 noiembrie 2026

Joi, 19 noiembrie

Expoziția de grafică și portret „Chipuri, expresii și amintiri”, la Galeria de Artă a Centrului Cultural „Bucovina”

Consiliul Județean Suceava, prin Centrul Cultural „Bucovina”, organizează joi, 19 noiembrie 2026, de la ora 12:00, vernisajul expoziției de grafică și portret „Chipuri, expresii și amintiri”, semnată de artistul plastic Simion Iuga. Evenimentul va avea loc la Galeria de Artă a Centrului Cultural „Bucovina” din Suceava, oferind publicului prilejul de a descoperi o selecție de lucrări reprezentative pentru creația artistului.

Unde fugim de-acasă… în perioada 19–25 noiembrie 2026

Expoziția de pictură „Statica dinaintea decadenței”, la Galeria „Zamca”

Galeria de Artă „Zamca” găzduiește, în perioada 15–30 noiembrie 2026, expoziția de pictură „Statica dinaintea decadenței”, semnată de artista Claudia Prelipcean. Demersul artistic explorează fragilitatea, transformarea și tensiunea subtilă dintre frumusețe și trecerea timpului. Vernisajul va avea loc joi, 19 noiembrie 2026, la ora 14:00, la Galeria de Artă „Zamca” (str. Zamca nr. 17, Suceava).

Salonul Literaturii Române din Bucovina – ediția a XXI-a, la USV

La Biblioteca Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava – Corp E, Sala de lectură „Emanuel Diaconescu”, va avea loc joi, 19 noiembrie 2026, începând cu ora 11:00, Salonul Literaturii Române din Bucovina – ediția a XXI-a. Ediția din acest an aduce în prim-plan literatura bucovineană contemporană, dar și personalitatea poetului Nicolae Labiș, prin prelegerea „Nicolae Labiș – 70. Netămăduita rană”, susținută de Alexandru Ovidiu Vintilă, președintele Societății Scriitorilor Bucovineni. Vor fi prezentate volumele „Lună albastră pe pământul Anatoliei”, de Doina Cernica, prezentat de Alexandru Ovidiu Vintilă, „Jurnalul lui Upu Tachi”, semnat de Octavia Lupu-Morariu, a cărui prezentare va fi susținută de Maria Olar, președinta Fundației Culturale „Leca Morariu”, precum și volumul „Jnana”, de Dan Cristian Iordache, prezentat de Alexandru Ovidiu Vintilă.

„Aventuri cu Dl. Goe”, la USV

Joi, 19 noiembrie 2026, de la orele 16:30 și 18:00, la Auditoriumul „Joseph Schmidt” din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava va avea loc spectacolul „Aventuri cu Dl. Goe”, susținut de Ateneul Național din Iași. Regia: Iulian Ioan Sandu. Prețul biletelor: 15 lei – elevi, studenți și pensionari; 25 de lei – publicul general. Biletele pot fi achiziționate de la sediul Casei de Cultură a Studenților (str. Zorilor, lângă Auto Albina) sau de la intrare.

Unde fugim de-acasă… în perioada 19–25 noiembrie 2026

„Artă pentru Viață”

Joi, 19 noiembrie 2026, începând cu ora 17:00, la Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” din municipiul Suceava va avea loc spectacolul caritabil „Artă pentru Viață”.

Unde fugim de-acasă… în perioada 19–25 noiembrie 2026

„Ups! S-a stricat povestea”, spectacol de teatru pentru copii

Joi, 19 noiembrie 2026, începând cu ora 18:00, la Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava va avea loc spectacolul „Ups! S-a stricat povestea”, o adaptare după „Revolta poveștilor” de Sînziana Popescu. Spectacolul este o producție a Școlii de Teatru DreamBoutique

Unde fugim de-acasă… în perioada 19–25 noiembrie 2026

„Minivedete în concert – muzică de ieri și de azi”, la Biblioteca Municipală „George Bodea”

Joi, 19 noiembrie 2026, începând cu ora 17:30, la Biblioteca Municipală „George Bodea” din Câmpulung Moldovenesc va avea loc evenimentul „Minivedete în concert – muzică de ieri și de azi”.

Unde fugim de-acasă… în perioada 19–25 noiembrie 2026

Vineri, 20 noiembrie

Alternosfera, la Art Rock Cafe

Vineri, 20 noiembrie 2026, începând cu ora 21:00, la Art Rock Cafe din Suceava va avea loc un concert susținut de trupa Alternosfera.

Unde fugim de-acasă… în perioada 19–25 noiembrie 2026

Magia sărbătorilor începe cu muzică, emoție și bucuria de a fi împreună, la Iulius Mall

Vineri, 20 noiembrie, sunteți invitați în Parcul Iulius Mall, lângă bradul de Crăciun, pentru a sărbători împreună aprinderea luminițelor și pentru a da startul celui mai frumos sezon al anului. De la ora 18:30, seara va debuta cu un concert de colinde susținut de Academia de Arte Modus Vivendi, care va aduce pe scenă farmecul sărbătorilor. Apoi, Edward Sanda va prelua microfonul și va da tonul unei seri în care muzica, emoția și magia Crăciunului se vor împleti într-o atmosferă de sărbătoare.

Unde fugim de-acasă… în perioada 19–25 noiembrie 2026

Arhaic BEATS, la Auditoriumul „Joseph Schmidt”

Arhaic BEATS este o fuziune între vechi și nou, între arhaic și modern. Proiectul aduce împreună beat-uri electronice contemporane și instrumente arhaice de suflat și percuție, într-o formulă sonoră inedită. Spectacolul va avea loc vineri, 20 noiembrie 2026, de la ora 19:00, la Auditoriumul „Joseph Schmidt” din Suceava. Prețul biletelor: 30 de lei – elevi, studenți și pensionari;

60 de lei – preț întreg. Biletele cu reducere pot fi achiziționate de la sediul Casei de Cultură a Studenților din Suceava (str. Zorilor, lângă Auto Albina), de luni până vineri, între orele 9:00 și 17:00, sau de la intrare, în ziua spectacolului, începând cu ora 18:00, în limita locurilor disponibile.

Unde fugim de-acasă… în perioada 19–25 noiembrie 2026

„In memoriam Artemisia Ignătescu”, la Biblioteca Municipală Câmpulung Moldovenesc

Biblioteca Municipală „George Bodea” Câmpulung Moldovenesc, alături de Societatea Scriitorilor Bucovineni și Cenaclul „Țara de Sus”, organizează vineri, 20 noiembrie 2026, de la ora 16:00, o activitate culturală – o seară de suflet și recunoștință dedicată memoriei celei care a fost scriitoarea Artemisia Ignătescu.

Unde fugim de-acasă… în perioada 19–25 noiembrie 2026

Handbal CSU Suceava – CSM Constanța

Formația locală, CSU Suceava, va evolua pe teren propriu în etapa a VIII-a a Ligii Naționale de handbal masculin.

Vineri, 20 noiembrie, cu începere de la ora 17.30, echipa antrenată de Bogdan Șoldănescu va primi în sala „Dumitru Bernicu” de la Liceul cu Program Sportiv vizita celor de la CSM Constanța.

Sâmbătă, 21 noiembrie

Spectacolul „Occident Express Ro”

Sâmbătă, 21 noiembrie 2026, începând cu ora 19:00, la Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava va avea loc spectacolul „Occident Express Ro”, de Matei Vișniec. Regia: Alain Timár. Scenografia: Sebastian Rațiu. Graphic design: George Roșu. Din distribuție fac parte: Cătălin Ștefan Mîndru, Clara Popadiuc și Răzvan Bănuț.

Unde fugim de-acasă… în perioada 19–25 noiembrie 2026

Atelierul de Handmade de la Iulius Mall Suceava

Cei mici sunt invitați la o nouă întâlnire cu creativitatea, alături de ABUR Studio, în cadrul Atelierului de Handmade de la Iulius Mall Suceava.

Copiii vor descoperi cât de frumos este să creezi cu propriile mâini, lucrând cu materiale de tip piele și realizând obiecte handmade precum portofele, brelocuri și alte accesorii pe care le vor putea lua acasă. Atelierul va avea loc pe 21 noiembrie, între orele 17:00 și 20:00, în serii de câte o oră, la parter, în zona Stradivarius.

Unde fugim de-acasă… în perioada 19–25 noiembrie 2026

Spectacolul de teatru „Ursul păcălit de vulpe”, la Iulius Mall

Sâmbătă, 21 noiembrie, de la ora 16:00, cei mici sunt invitați la spectacolul de teatru „Ursul păcălit de vulpe”, organizat la etajul Iulius Mall, în zona magazinului Altex. Accesul este gratuit.

Unde fugim de-acasă… în perioada 19–25 noiembrie 2026

Evenimentul muzical „Din epoci trecute…”, la Muzeul de Istorie Siret

Muzeul Național al Bucovinei continuă Stagiunea Muzicală, organizată în cadrul proiectului cultural „Zile și nopți la Muzeul Național al Bucovinei”, și invită publicul la un nou eveniment muzical, intitulat „Din epoci trecute…”.

Evenimentul va avea loc sâmbătă, 21 noiembrie 2026, începând cu ora 17:00, la Muzeul de Istorie Siret – Memorialul Holocaustului Evreilor din Bucovina.

Atelier senzorial de muzică, mișcare și desen intuitiv

Sâmbătă, 21 noiembrie, de la ora 11:00, copiii cu vârste cuprinse între 5 și 12 ani sunt așteptați la atelierul senzorial de muzică, mișcare și desen intuitiv „Dacă sunetul ar avea o formă…”, susținut de Ruxandra Laza, la Muzeul Arta Lemnului din Câmpulung Moldovenesc. Mansarda muzeului se va transforma într-o pânză uriașă, iar copiii vor putea desena în ritmul sunetelor, folosindu-și mișcările și imaginația. Vor experimenta inclusiv desenul cu ochii închiși și vor descoperi cum pot transforma sunetele în linii, culori și forme. Participarea este gratuită, pe bază de rezervare la numărul de telefon 0748 146 128.

Unde fugim de-acasă… în perioada 19–25 noiembrie 2026

Trupa byron, la Art Rock Cafe

Sâmbătă, 21 noiembrie 2026, începând cu ora 19:00, la Art Rock Cafe Suceava va avea loc un concert susținut de trupa byron.

Fotbal Cetatea Suceava – Știința Poli Timișoara, pe Areni

Meci atractiv, sâmbătă, 21 noiembrie, pe stadionul Areni, în runda a XIV-a a Ligii a II-a de fotbal.

Cu începere de la ora 12.30, formația pregătită de Petre Grigoraș se va confrunta cu una dintre marile pretendente la promovarea în primul eșalon, Știința Poli Timișoara.

Duminică, 22 noiembrie

Spectacolul „Mascote”, la Shopping City Suceava

Duminică, 22 noiembrie 2026, începând cu ora 14:00, la Shopping City Suceava va avea loc spectacolul „Mascote”, cu energie și peripeții în bucătărie alături de Yoki Doki. Parada mascotelor se va desfășura în intervalul 14:00–16:00. Intrarea este gratuită.

Unde fugim de-acasă… în perioada 19–25 noiembrie 2026

Miercuri, 25 noiembrie

Spectacolul de balet „Spărgătorul de nuci”

Miercuri, 25 noiembrie 2026, începând cu ora 19:00, la Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava va avea loc spectacolul de balet „Spărgătorul de nuci”, pe muzica lui Piotr Ilici Ceaikovski. Coregrafia: Valentin Barteș. Invitați speciali: Robert Enache, Amyra Badro și Artem Zhuhov.