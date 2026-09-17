Unde fugim de-acasă… în perioada 17 – 23 septembrie

O singură planetă, mai multe pasiuni, la Shopping City Suceava

Pe 19 și 20 septembrie 2026, Shopping City Suceava organizează o nouă ediție a Planetei Pasionaților – târg de activități extrașcolare, un eveniment dedicat copiilor, curiozității și descoperirii activităților care îi ajută să își găsească pasiunile și să își dezvolte noi abilități. Timp de două zile, cei mici vor putea descoperi și încerca activități din domenii diverse, precum sport, muzică, dans, arte marțiale, robotică și programare, șah, limbi străine, artă și creativitate, voluntariat și multe altele.

„Arheologie și arheologi la Suceava”, 15–30 septembrie, la Școala Gimnazială Rădășeni

„Arheologie și arheologi la Suceava”, în perioada 15–30 septembrie, la Școala Gimnazială Rădășeni, elevii vor descoperi cum lucrează arheologii, ce înseamnă o cercetare arheologică și cum pot obiectele descoperite în pământ să spună povestea oamenilor care au trăit în urmă cu sute sau chiar mii de ani. Activitatea îi va familiariza cu noțiuni de bază despre arheologie și cu modul în care sunt cercetate și interpretate obiectele vechi pentru a reconstitui viața de zi cu zi din trecut. Proiectul este organizat de Muzeul Național al Bucovinei, prin Serviciul Istorie și Arheologie.

„Personalități ale orașului Siret – Joseph Eduard von Gutter”, 16–30 septembrie

„Personalități ale orașului Siret – Joseph Eduard von Gutter”, 16–30 septembrie, la Muzeul de Istorie Siret / Colegiul „Lațcu Vodă” Siret. Activitatea le propune elevilor să descopere povestea lui Joseph Eduard von Gutter, una dintre personalitățile importante din istoria orașului Siret. Pornind de la biografia sa, tinerii vor afla mai multe despre istoria locală și despre rolul pe care personalitățile unei comunități îl pot avea în dezvoltarea și identitatea acesteia. Activitatea este organizată de Muzeul Național al Bucovinei, prin Serviciul Istorie și Arheologie.

„Pietrele prind viață. Case și povești desenate pe lespezi”

„Pietrele prind viață. Case și povești desenate pe lespezi”, la Muzeul Satului Bucovinean, în septembrie–noiembrie, pe bază de înscriere. Un atelier de educație muzeală în care participanții încep prin a descoperi minerale și roci, formele, culorile și texturile lor. Apoi, inspirația vine din gospodăriile tradiționale ale Muzeului Satului Bucovinean. Casele, peisajele și motivele satului bucovinean vor fi transpuse prin desen și pictură pe lespezi, fiecare participant plecând acasă cu propria lucrare. Atelierul este organizat de Muzeul Național al Bucovinei, instituție aflată în subordinea Consiliului Județean Suceava.

Expoziții deschise la Muzeul de Istorie

În această săptămână pot fi vizitate: „Patrimonii Culturale Vizibile: Costume Tradiționale din România și Japonia” – până la 4 octombrie. Expoziția pune față în față costume tradiționale românești și japoneze și evidențiază materialele și tehnicile specifice celor două culturi; „Moda la Porțile Levantului” – până la 4 octombrie. Publicul poate vedea costume și piese vestimentare de epocă, de la rochii din catifea și brocart până la șalvari, ilice, șaluri și alte obiecte vestimentare; „Poveștile fascinante ale Chinei” – până la 25 octombrie. Cele 50 de fotografii urmăresc spectaculosul traseu G219 și surprind peisaje din Guangxi, Yunnan, Tibet și Xinjiang; „Grădini suspendate” – Claudia Prelipcean – până la 3 octombrie. Expoziția reunește câteva zeci de lucrări în ulei pe pânză și tehnică mixtă, inspirate de flori, grădini, apă și peisaje. Program de vizitare: 10:00–18:00.

Expoziție la Rădăuți

La Muzeul de Etnografie „Samuil și Eugenia Ioneț” Rădăuți, în perioada 28 august 2026 – 28 septembrie 2026, expoziția de costume tradiționale „Zestrea neamului. Povești țesute în timp”.

„Povești spuse cu acul”, la Muzeul Arta Lemnului

În perioada 5 septembrie 2026 – 1 octombrie 2026, la Muzeul Arta Lemnului din Câmpulung Moldovenesc, expoziția de goblenuri „Povești spuse cu acul” semnată de Cornelia Trufin.

Expoziția de grafică „Miezul Jarului”

În perioada 7–25 septembrie 2026, la Galeria de Artă „Traian Postolache” din Rădăuți, expoziția de grafică „Miezul Jarului” semnată de Mihai Pânzaru Pim. Curator: Niculai Barbă. Critic de artă: Delia Ioana Leizeriuc.

Festivalul național de folclor „Bucovina mândră floare!”

În perioada 22-25 septembrie 2026, începând cu ora 17:30, la Centrul Cultural „Sofia Vicoveanca” din Vicovu de Jos va avea loc Festivalul național de folclor „Bucovina mândră floare!”. Invitați: Ansamblul Artistic Profesionist „Ciprian Porumbescu” Suceava.

ParKin’Jazz

În perioada 22 septembrie – 1 octombrie 2026, ParKin’Jazz transformă pentru câteva ore spații obișnuite din cinci localități ale județului Suceava într-o scenă pentru jazz contemporan, artă vizuală și tehnologie. Șase concerte în parcări, lucrări prezentate în primă audiție și o instalație new media care construiește grafica live, folosind date înregistrate în timpul interpretării. Proiectul ParKin’Jazz, organizat de Casa de Cultură Rădăuți și Primăria Municipiului Rădăuți și cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național (AFCN), cuprinde șase concerte la Vicovu de Jos, Sucevița, Câmpulung Moldovenesc, Straja și Rădăuți. Accesul publicului este gratuit, pe bază de rezervare.

Vineri, 18 septembrie

Expoziție și lansare de carte, la Fălticeni

Muzeul Apelor „Mihai Băcescu” din Fălticeni va găzdui, vineri, 18 septembrie 2026, de la ora 16:30, un nou eveniment dedicat artei și literaturii, având-o în prim-plan pe Mariana Lungu, pictor și poet. Publicul este invitat la vernisajul expoziției personale de pictură și la lansarea celui de-al doilea volum al cărții „Poezii pentru eternitate”, apărut în anul 2026 la Editura STEF din Iași.

Sâmbătă, 19 septembrie

Let’s Do It Suceava

Organizația Institutul Bucovina și Asociația „Biosilva” coordonează o acțiune de curățenie în județul Suceava, sub genericul „Tu ce lași în urma ta?”, în cadrul celei de-a 13-a ediții a Zilei de Curățenie Națională (campania „Let’s Do It România”). Pe 19 septembrie, cea mai mare acțiune de curățenie din România, din Suceava. Voluntarii se vor aduna sâmbătă, la ora 9:00, pe esplanada Casei de Cultură din Suceava, alături de organizatori, la deschiderea campaniei în județul Suceava.

Seara de Poezie, Palo Santo Shop

Casa de Poezie Light of ink și Palo Santo Shop, Bar & Coffee Hub, în parteneriat cu Editura Charmides, organizează vineri, 18 septembrie 2026, începând cu ora 19.00, Seara de Poezie 1 (serile de toamnă 2026), eveniment cultural ce se va desfășura în Palo Santo Shop. Va fi un dialog despre poezie cu poetul Dan Coman. În cadrul evenimentului, va avea loc lansarea volumului „Lipsa de greutate a lumii” (Editura Charmides, 2025), semnat de poetul Dan Coman, care a primit Premiul Uniunii Scriitorilor din România pentru Cartea de poezie. Prezintă: cronicar literar Vlad Sibechi. Moderatoare: poeta Adela Șulea. Organizator principal: prof. Gheorghe Cîrstian, Casa de Poezie Light of ink.

„Cioburi”, la Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava

Sâmbătă, 19 septembrie 2026, începând cu ora 19:00, la Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava va avea loc spectacolul „Cioburi” de Jeroen van den Berg. Regia: Alexandra Bandac Marian. În distribuție: Cătălin Ștefan Mîndru, Cristina Florea, Maria Teișanu, Alexandru Marin, Diana Lazăr, Bogdan Amurăriței, Amalia Calinciuc, Adela Ioana Boca, Victor Apetrei și Petru Petrariu.

Spectacolul de teatru „Cei trei purceluși”

Sâmbătă, la Iulius Mall Suceava, între orele 16.00 și 17.00, în zona Reserved, cu spectacolul de teatru „Cei trei purceluși”. Una dintre cele mai cunoscute povești ale copilăriei va prinde viață pe scenă prin intermediul celor trei frați care încearcă să-și construiască locuințe cât mai rezistente pentru a se proteja de lupul cel rău. Spectacolul îmbină umorul și personajele îndrăgite cu mesaje despre perseverență și responsabilitate.

Atelier creativ susținut de Matei Căldăruș.

La Iulius Mall, între orele 17.00 și 20.00, în zona Reserved, copiii vor putea participa la un atelier creativ susținut de Matei Căldăruș. Activitatea le oferă ocazia să descopere tehnici de lucru manual și să creeze articole din piele naturală, pe care le vor putea lua acasă la finalul atelierului. Participanții vor fi împărțiți în trei serii, fiecare cu câte 20 de locuri. Înscrierile sunt gratuite și se realizează la Centrul Info.

Duminică, 20 septembrie

Film în aer liber

Duminică, de la ora 19.00, la Iulius Mall Suceava continuă seria proiecțiilor în aer liber cu „Mufasa: The Lion King”. Filmul prezintă povestea lui Mufasa, de la copilăria sa marcată de pierderea familiei până la devenirea sa ca lider al Regatului Luminii. Proiecția este o invitație la o călătorie cinematografică în universul Disney, potrivită atât pentru copii, cât și pentru părinți.

Miercuri, 23 septembrie

Minivedete în concert – muzică de ieri și de azi, la Câmpulung Moldovenesc

Miercuri, 23 septembrie 2026, începând cu ora 17:30, la Biblioteca Municipală „George Bodea” din Câmpulung Moldovenesc va avea loc evenimentul Minivedete în concert – muzică de ieri și de azi. Spectacolul este cu intrare liberă.