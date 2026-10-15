Unde fugim de-acasă… în perioada 15-21 octombrie

„Valentin Scărlătescu. Pictura ca metanie”, la Muzeul de Istorie Suceava

Expoziția „Valentin Scărlătescu. Pictura ca metanie” (14–31 octombrie) aduce în fața publicului lucrările pictorului român Valentin Scărlătescu, stabilit la Paris, absolvent al Institutului „Nicolae Grigorescu” din București și al Universității Paris 1 Sorbona. Artistul este membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România și al Maison des Artistes din Paris și face parte din grupul „Prolog” din 1986. Expoziția este organizată de Muzeul Național al Bucovinei, instituție aflată în subordinea Consiliului Județean.

Forumul Cultural „Vestigii – Memorie. Conservare. Restituție”, la Sala „Ștefan cel Mare”, Palatul Administrativ Suceava

Timp de trei zile, 16–18 octombrie, specialiști din domeniul patrimoniului se întâlnesc la Suceava pentru discuții despre protejarea, conservarea, restaurarea și punerea în valoare a monumentelor și a moștenirii istorice. Forumul urmărește schimbul de experiență, prezentarea bunelor practici și întărirea colaborării dintre profesioniștii și instituțiile implicate în protejarea patrimoniului. Evenimentul este organizat de Uniunea Națională a Restauratorilor de Monumente Istorice, cu sprijinul Consiliului Județean Suceava, al Muzeului Național al Bucovinei și al Direcției Județene pentru Cultură Suceava.

Expoziții deschise la Muzeul de Istorie și în celelalte spații ale Muzeului Național al Bucovinei

Expoziții deschise în această perioadă la Muzeul de Istorie și în celelalte spații ale Muzeului Național al Bucovinei:

– „Poveștile fascinante ale Chinei” – Muzeul de Istorie, până la 25 octombrie. Expoziția reunește 50 de fotografii realizate de-a lungul spectaculosului traseu G219 din China.

– „Tabăra de Pictură a Muzeului Național al Bucovinei 2026” – Muzeul de Istorie, până la 8 noiembrie. Sunt expuse 30 de lucrări realizate de 15 pictori profesioniști, participanți la tabăra desfășurată în această vară la Mănăstirea Humorului.

– „Între cer și pământ – Ion și Gabriela Drăghici” – Muzeul de Istorie, până la 8 noiembrie. Expoziția reunește lucrări de artă plastică semnate de cei doi artiști.

– „Ziua Holocaustului din România. Mărturii și destine. 85 de ani de la deportările în Transnistria” – Memorialul Holocaustului Evreilor din Bucovina, Siret, până la 22 noiembrie. Expoziția-document reunește fotografii, documente de arhivă, hărți și mărturii despre victimele deportărilor.

– „Baraje de plutărit în Carpații Orientali” – Muzeul Satului Bucovinean, până la 31 octombrie. Expoziția readuce în atenție istoria plutăritului și ingeniozitatea construcțiilor folosite pentru transportul lemnului pe apele de munte. Pe bază de înscriere, continuă și atelierele de educație muzeală „Pietrele prind viață. Case și povești desenate pe lespezi”, „Războiul de țesut – Urzeala tradiției” și „Misterul frunzelor împietrite”.

„Ne vedem la ceas”, expoziție la Biblioteca Municipală Fălticeni

Până pe 23 octombrie, la Biblioteca Municipală ”Eugen Lovinescu” Fălticeni, se poate vizita expoziția „Ne vedem la ceas!”, semnată de Andreia Romaniuc.

Joi, 15 octombrie

„Replica, mai mult decât un ecou”, tema unei noi ediții Etiquette Café

Evenimentul va avea loc joi, 15 octombrie, de la ora 18:00, la Lunna Cafe, pe strada Ștefan cel Mare, nr. 56. Alături de Margareta Lupașcu, trainer de etichetă și bune maniere, cei prezenți vor explora modalități prin care fermitatea poate fi exprimată cu eleganță, iar conversațiile dificile pot deveni ocazii de afirmare a clarității și încrederii în sine.

Târgul locurilor de practică, internship și voluntariat pentru studenți.

Joi, 15 octombrie, începând cu ora 12:00, la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava va avea loc Târgul locurilor de practică, internship și voluntariat pentru studenți.

Vineri, 16 octombrie

Spectacolul de teatru cu actori și mascote „Patrula în acțiune”

Vineri, 16 octombrie, începând cu ora 17:00, la Casa de Cultură „Platon Pardău” din Vatra Dornei va avea loc spectacolul de teatru cu actori și mascote „Patrula în acțiune”.

Spectacolul „Masha și Ursul”, la Auditoriumul „Joseph Schmidt”

Vineri, 16 octombrie, începând cu ora 17:30, la Auditoriumul ”Joseph Schmidt” din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava va avea loc spectacolul „Masha și Ursul” de Ion Creangă. Spectacol susținut de Teatrul pentru Copii Piciul Julien din Chișinău. Recomandat +3 ani.

Lansarea volumului „Zodia a XIII-a”, Biblioteca Bucovinei

Biblioteca Bucovinei „I.G. Sbiera” din municipiul Suceava va găzdui vineri, 16 octombrie, de la ora 17:00, lansarea volumului „Zodia a XIII-a”, semnat de scriitoarea Cornelia Petrescu și apărut în 2026 la Editura Mușatinii – Suceava. Evenimentul va avea loc în Sala de Artă „Elena Greculesi”.

Sâmbătă, 17 octombrie

Bucovina Cross Country – ediția a IV-a, la Poiana Stampei

Unul dintre cele mai importante evenimente de alergare în natură din județ revine la Poiana Stampei, sâmbătă, 17 octombrie, după ediții care au adunat sute de participanți din întreaga țară. Competiția îi aduce la start pe sportivi de performanță, alergători amatori, copii și familii și cuprinde o cursă de 10 kilometri, probe pentru copii, dar și Family Run, dedicată familiilor. Evenimentul este organizat de Asociația Club Sportiv Academia de Sport Suceava și este sprijinit de Consiliul Județean Suceava prin programul de finanțări nerambursabile acordate în baza Legii nr. 350/2005.

Festivalul Ciupercilor

În perioada 17-18 octombrie, între orele 10:00 și 17:00, la Parcul tematic „Dumbrava Minunată” din Câmpulung Moldovenesc va avea loc Festivalul Ciupercilor.

Handbal masculin din Liga Zimbrilor

Sâmbătă, 17 octombrie, începând cu ora 17:30, în Sala de Sport „Dumitru Bernicu” din Suceava va avea loc meciul de handbal masculin din Liga Zimbrilor dintre echipele Clubul Sportiv Universitar (CSU) Suceava și Clubul Sportiv Municipal (CSM) București.

Spectacolul de teatru „Cealaltă soție”

Sâmbătă, 17 octombrie, începând cu ora 19:00, la Auditoriumul ”Joseph Schmidt” din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava va avea loc spectacolul de teatru „Cealaltă soție”, o producție Magdinia Studio Art, Teatrul Roșu din București și Teatrio. Regie: Alin Brancu. În distribuție: Pavel Bârsan, Livia Taloi, Magdalena Chihaia, Irena Boclină, Alin Brancu, Diana Bagdasar și Jean Lemne.

Concert Timpuri Noi

Sâmbătă, 17 octombrie, începând cu ora 21:00, Art Rock Cafe (ARC) din Suceava te invită la un concert susținut de trupa Timpuri Noi.

Duminică, 18 octombrie

„Plimbare printre culorile toamnei”, ediția a VI-a

Duminică, 18 octombrie, la Câmpulung Moldovenesc va avea loc evenimentul „Plimbare printre culorile toamnei”, ediția a VI-a, o paradă a mașinilor istorice organizată de Retromobil Club România – Filiala Suceava. Program: 18 octombrie, începând cu ora 10:00, Loc de plecare: Parcarea Hotelului Casa Rubin din Gura Humorului (bdul Bucovina nr. 105A), Traseu: Casa Rubin – Frasin – Vama – Frumosu – Vatra Moldoviței – Pasul Trei Movile (1040 m altitudine) – Sadova – Câmpulung Moldovenesc – Telegondola Rarău Resort. Sosire / Expoziție: La finalul traseului, mașinile istorice vor putea fi admirate la Rarău Resort din Câmpulung Moldovenesc.

„Armonii de Toamnă”

Duminică, 18 octombrie, începând cu ora 16:00, la Casa de Cultură „Platon Pardău” din Vatra Dornei va avea loc evenimentul „Armonii de Toamnă”.

Spectacolul de teatru „Cealaltă soție”, la Gura Humorului

Duminică, 18 octombrie, începând cu ora 19:00, la Casa de Cultura Gura Humorului va avea loc spectacolul de teatru „Cealaltă soție”. O producție Magdinia Studio Art, Teatrul Roșu din București și Teatrio. Regie: Alin Brancu. În distribuție: Pavel Bârsan, Livia Taloi, Magdalena Chihaia, Irena Boclină, Alin Brancu, Diana Bagdasar și Jean Lemne.

Marți, 20 octombrie

Evenimentul „Oglinda celorlalți”

Marți, 20 octombrie, începând cu ora 19:00, la Auditoriumul ”Joseph Schmidt” din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava va avea loc evenimentul „Oglinda celorlalți”, susținut de Lucia Savu.

Miercuri, 21 octombrie

„Nostalgii”, la Rădăuți

Miercuri, 21 octombrie, începând cu ora 18:00, la Casa Municipală de Cultură din Rădăuți va avea loc evenimentul „Nostalgii”, alături de Marius Roje și Diana Bonteanu.