Unde fugim de-acasă… în perioada 12-18 noiembrie

Campionatele Europene de Ciclocros pentru Tineret și Masters, 13–15 noiembrie, la Vatra Dornei

Vatra Dornei devine, timp de trei zile, 13–15 noiembrie, unul dintre punctele importante de pe harta ciclismului european. Consiliul Județean Suceava sprijină organizarea competiției cu 200.000 de lei, fiind principalul partener al ediției din acest an. Peste 300 de sportivi din aproximativ 25 de țări europene sunt așteptați la competiție, alături de antrenori, oficiali și suporteri. Vineri sunt programate cursele Masters, sâmbătă – calificările categoriilor Youth, iar duminică – finalele. Competiția, organizată de Clubul Sportiv „A Pedal Forward”, în parteneriat cu Federația Română de Ciclism și Agenția Națională pentru Sport, va fi transmisă în direct de TVR Sport.

„Istorie și Muzică”, ediția a V-a

Ediția a V-a a seriei de conferințe-concert „Istorie și Muzică” se deschide pe 17 noiembrie, la Rădăuți. Este vorba de o serie culturală interdisciplinară centrată pe evocarea unor personalități și momente importante din istoria României, prin conferințe-concert ce îmbină istoria culturii cu muzica clasică. Ediția de anul acesta va avea loc în perioada 17-20 noiembrie, la Casa de Cultură și Muzeul Mănăstirii Bogdana. Timp de trei zile vor avea loc conferințele-concert „De fiecare parte a rampei”, marți, 17 noiembrie, de la ora 19.00; „90 de ani de la vizita Familiei Regale a României în Bucovina”, miercuri, 18 noiembrie, de la ora 19:00, și „Carmen Sylva 110”, 20 noiembrie, ora 19.00. Moderatorul celor trei conferințe va fi istoricul Daniel Hrenciuc.

Expoziția de ilustrație de carte pentru copii „Arta din spatele poveștilor”

Muzeul Național al Bucovinei, în parteneriat cu Editura AMO și Uniunea Artiștilor Plastici din România (UAP), organizează, în Sala de Conferințe a Muzeului de Istorie, expoziția de ilustrație de carte pentru copii „Arta din spatele poveștilor”, semnată de Ana-Maria Ovadiuc. Expoziția poate fi văzută în perioada 11 noiembrie – 12 decembrie 2026. Proiectul este aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava.

„Povești din lumea satului de odinioară” – Datini și credințe de Crăciun și Anul Nou

„Povești din lumea satului de odinioară” – Datini și credințe de Crăciun și Anul Nou, la Muzeul Etnografic Hanul Domnesc, noiembrie–decembrie, pe bază de înscriere. Copiii cu vârste între 7 și 14 ani sunt invitați să descopere tradițiile sărbătorilor de iarnă prin povești și ateliere creative. Capra, ursul, cerbul, căiuții, irozii, Plugușorul, buhaiul și colindele devin puncte de plecare pentru povești despre lumea satului românesc de odinioară. Participanții își vor confecționa propriile măști, ornamente și felicitări inspirate de Crăciun și Anul Nou.

„Uriașul care a lăsat urme în istorie”

„Uriașul care a lăsat urme în istorie”, la Muzeul de Istorie Suceava, noiembrie–decembrie, pe bază de înscriere. Copiii devin detectivi ai trecutului: cercetează oase și măsele de mamut, „citesc” pământul, caută fosile și reconstruiesc, indiciu cu indiciu, povestea uriașului preistoric. Atelierul aduce împreună Științele Naturii și Istoria într-o experiență practică de descoperire. Pe bază de înscriere, continuă și atelierele de educație muzeală „Pietrele prind viață. Case și povești desenate pe lespezi”, „Războiul de țesut – Urzeala tradiției” și „Misterul frunzelor împietrite”.

Expoziții deschise la Muzeul de Istorie Suceava

▪️ „Ion Nistor. Istoricul și omul de stat” – 150 de ani de la naștere – Muzeul de Istorie Suceava, până pe 6 decembrie

▪️ „Día de los Muertos – Mexicul, între viață, memorie și culoare” – Muzeul de Istorie Suceava, până pe 4 decembrie, cu acces gratuit

▪️ „Ziua Holocaustului din România. Mărturii și destine. 85 de ani de la deportările în Transnistria” – Memorialul Holocaustului Evreilor din Bucovina, Siret, până pe 22 noiembrie

▪️ „Istoria în desene” – ediția a VII-a – Muzeul de Istorie Suceava, până pe 13 noiembrie, pentru copii și tineri cu vârste între 8 și 18 ani

Vineri, 13 noiembrie

Spectacolul de teatru „Femei bune pentru bărbați nebuni”, la USV

Vineri, 13 noiembrie, începând cu ora 19:00, la Auditoriumul ”Joseph Schmidt” din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din municipiul Suceava va avea loc spectacolul de teatru „Femei bune pentru bărbați nebuni”. O producție Teatrio. Text: Alin Brancu și Emanuel Bighe. Regie: Emanuel Bighe. În distribuție: Livia Taloi, Adelina Mihalcea, Alin Brancu și Pavel Bârsan.

Sâmbătă, 14 noiembrie

Habarnam vine la Shopping City Suceava!

Sâmbătă, 14 noiembrie, la ora 16:00, zona de food se transformă în scenă, iar aventura începe! Alături de trupa FunnyArt , îndrăgitul Habarnam aduce pe scenă întâmplări hazlii, personaje amuzante și momente în care cei mici (și cei mari) se pot juca împreună cu actorii. Un spectacol potrivit pentru toată familia. Acces gratuit! Shopping City Suceava, zona de food.

Spectacol de teatru pentru cei mici, la Iulius Mall Suceava

Sâmbătă, 14 noiembrie, de la ora 16:00, sunteți invitați la spectacolul de teatru Fata moșului și fata babei! Cei mici sunt invitați să descopere povestea celor două fete atât de deosebite: una harnică, blândă și cu suflet bun, cealaltă încăpățânată. Pe drumul lor întâlnesc personaje neobișnuite și află, în felul lor, că bunătatea și hărnicia sunt răsplătite. Acces gratuit!

CSU Suceava – SCM Politehnica Timișoara

Liga Națională de handbal masculin se va relua la sfârșitul acestei săptămâni cu meciurile etapei a VII-a. Echipa CSU Suceava, ocupanta poziției a șasea, va primi vizita celei de-a patra clasate, SCM Politehnica Timișoara. Partida se va desfășura în sala „Dumitru Bernicu” de la Liceul cu Program Sportiv, sâmbătă, 14 noiembrie, cu începere de la ora 17.30.

Seară de Poezie 6, la Palo Santo

Casa de Poezie Light of ink și Colegiul Național „Petru Rareș” din municipiul Suceava, în parteneriat cu Editura Apostrof MJM și Palo Santo Shop, Bar & Coffee Hub, organizează sâmbătă, 14 noiembrie, începând cu ora 17:00, cea de-a șasea ediție a Serilor de Poezie din toamna acestui an. Evenimentul va avea loc la Palo Santo Shop, Bar & Coffee Hub, situat pe strada Bistriței nr. 8 din municipiul Suceava. Invitata specială a serii este poeta Amalia Mayer, care își va lansa volumul de debut, „Echolalie”, apărut în 2026 la Editura Apostrof MJM din Craiova.

Simpozionul Național „Bucovina – Tradiție și Modernitate”, ediția a X-a

Centrul Muzeal „Cazinoul Băilor” din Vatra Dornei găzduiește pe 14 noiembrie, începând cu ora 10:00, Simpozionul Național „Bucovina – Tradiție și Modernitate” – ediția a X-a. Invitatul special al ediției aniversare este academicianul Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei Române, care va susține conferința: „Cum se poate scrie și învăța istoria”. Simpozionul reunește participanți interesați de istoria locală și națională și aduce în dezbatere teme legate de istoria, cultura, societatea și patrimoniul Bucovinei. Evenimentul este organizat de Asociația „Pro Civis Dorna”, cu sprijinul Consiliului Județean Suceava și al Primăriei municipiului Vatra Dornei.

Târgul de Nunți Bucovina, ediția a XXII-a

În perioada 13-15 noiembrie, la Iulius Mall Suceava va avea loc Târgul de Nunți Bucovina, ediția a XXII-a. Evenimentul reunește furnizori de produse și servicii specializate din domeniul evenimentelor, cu cele mai bune oferte în materie de rochii de mireasă și costume de mire, verighete și bijuterii, decorațiuni și aranjamente florale, săli de nunți, produse de cofetărie, servicii foto-video și multe altele.

„Visul unei nopți de vară”, la Teatrul Municipal „Matei Vișniec”

Sâmbătă, 14 noiembrie, începând cu ora 19:00, la Teatrul Municipal „Matei Vișniec” din Suceava va avea loc spectacolul ”Visul unei nopți de vară” de William Shakespeare.

Bobby Stroe, invitat la Palo Santo

Sâmbătă, 14 noiembrie, începând cu ora 19:00, Palo Santo Shop Bar & Coffee Hub din Suceava te invită să te distrezi alături de Bobby Stroe.

Concert Masterpiece – Metallica tribute band, la Art Rock Cafe

Sâmbătă, 14 noiembrie, începând cu ora 20:00, la Art Rock Cafe (ARC) din Suceava va avea loc un concert susținut de Masterpiece – Metallica tribute band.

Atelierul de Handmade, la Iulius Mall

Copiii sunt invitați la Atelierul de Handmade, alături de ABUR Studio, unde vor descoperi cât de distractiv este să creezi ceva cu propriile mâini. Vor lucra cu materiale tip piele și vor realiza propriile obiecte handmade, precum portofele, brelocuri și alte mici creații pe care le vor putea lua acasă. Orele 17:00–20:00, în serii de câte o oră, parter, zona Stradivarius.

Duminică, 15 noiembrie

Spectacolul „Lecția de zbor”

Duminică, 15 noiembrie, începând cu ora 18:00, la Teatrul Municipal „Matei Vișniec” din Suceava va avea loc spectacolul „Lecția de zbor” de Bianca Nițu. Spectacol susținut de Școala de Teatru DreamBoutique.

O zi magică cu Pinocchio

Duminică, 15 noiembrie, de la ora 16:00, zona de food din Shopping City Suceava devine scena unei povești învăluite în magie. Alături de trupa Teatro Blu, Pinocchio este pus la încercare de greieraș într-o aventură plină de surprize, provocări și întâlniri neașteptate. Magie care îi lasă pe cei mici fără cuvinte, cu umor de calitate și multă distracție împreună cu actorii. Acces gratuit!

Marți, 17 noiembrie

Timpul se pune în mișcare, iar noaptea capătă un alt ritm!

Pe 17 noiembrie, Gala Studenților USV, într-un univers Steampunk, unde eleganța se îmbină cu mecanismele ingenioase și energia studențească! Seara se încheie în ritm de muzică alături de ALEXIA, care va urca pe scena Teatrului Municipal „Matei Vișniec” pentru un concert special, la finalul Galei Studenților USV!