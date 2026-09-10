Unde fugim de-acasă… în perioada 10 – 16 septembrie

Maratonul Dragomirnei Trail & MTB 2026, 11–12 septembrie

Maratonul Dragomirnei Trail & MTB 2026, două zile dedicate mișcării în natură, cu probe de alergare și ciclism montan, pentru participanți de diferite vârste și niveluri de pregătire. Evenimentul are și o componentă socială, proiectul urmărind să sprijine Asociația Sindrom Down Suceava în amenajarea unui spațiu adecvat pentru activitățile terapeutice ale celor 40 de copii înscriși în asociație. Maratonul este organizat de Asociația Club Sportiv TRIB Suceava și este sprijinit de Consiliul Județean Suceava prin programul de finanțări nerambursabile.

Expoziții deschise la Muzeul de Istorie Suceava

Pot fi vizitate următoarele expoziții deschise la Muzeul de Istorie Suceava: „Patrimonii Culturale Vizibile: Costume Tradiționale din România și Japonia” – până la 4 octombrie; „Moda la Porțile Levantului” – până la 4 octombrie; „Poveștile fascinante ale Chinei” – până la 25 octombrie; „Grădini suspendate” – Claudia Prelipcean – până la 3 octombrie. Program de vizitare: de marți până duminică, de la 10:00 la 18:00.

Două expoziții deschise la Muzeul Etnografic din Rădăuți

La Muzeul Etnografic „Samuil și Eugenia Ioneț” din Rădăuți s-au deschis două expoziții care aduc în prim-plan oameni, tradiții, memorie și forme de expresie ale culturii bucovinene: „Zestrea neamului – povești țesute în timp”, expoziție de costume tradiționale, și „Itinerarii vizuale prin patrimoniul bucovinean”, expoziție de fotografie. Publicul le poate vizita până pe 29 septembrie 2026.

Povești spuse cu acul

La Muzeul Arta Lemnului Câmpulung Moldovenesc, în perioada 5 septembrie 2026 – 1 octombrie 2026, se poate vizita expoziția de goblenuri, „Povești spuse cu acul”, semnată de Cornelia Trufin.

Joi, 10 septembrie

„La Stâna din Obcină”, la Fundu Moldovei

„La Stâna din Obcină”, la Fundu Moldovei, un proiect dedicat păstrării și promovării patrimoniului cultural tradițional din Bucovina și Bistrița-Năsăud. În cadrul proiectului vor fi realizate întâlniri și interviuri cu rapsozi populari și membri ai ansamblurilor folclorice din cele două județe, pentru a aduce în atenție cântecele, poveștile și tradițiile păstrate de comunitățile locale. Proiectul este realizat de Centrul Cultural „Bucovina”, instituție aflată în subordinea Consiliului Județean Suceava, împreună cu Centrul Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud.

Lansare de carte, eveniment la Biblioteca Municipală Câmpulung Moldovenesc

Lansare de carte, eveniment la Biblioteca Municipală Câmpulung Moldovenesc, joi, 10 septembrie 2026, începând cu ora 17:00, o întâlnire de suflet cu literatura contemporană. Autorul Ioan Popoiu aduce în fața cititorilor o dublă lansare de carte – volumele ,,Monolog la castel” și ,,Tărâmul pierdut”, apărute anul acesta la Editura Alius. Evenimentul va avea loc în Sala de Lectură a Bibliotecii, unde participanții se vor bucura de dialog și de perspectivele unice oferite de autor și de invitații noștri speciali: prof. Dorina Ghideon, artistul plastic Radu Bercea, scriitorul Vasile Aioanei, care vor lua cuvântul și „ne vor ghida prin universul celor două volume. Vă așteptăm, cu bucurie, să susținem împreună cultura locală și să ne bucurăm de magia lecturii!”.

Vineri, 11 septembrie

Proiecția de gală a filmului „Pur și simplu divin!”, la Câmpulung Moldovenesc

Biblioteca Municipală „George Bodea” din Câmpulung Moldovenesc întinde covorul roșu pentru unul dintre cele mai așteptate evenimente culturale ale acestei toamne. Vineri, 11 septembrie 2026, începând cu ora 19:00, câmpulungenii sunt invitați la proiecția de gală a filmului „Pur și simplu divin!”, în prezența regizorului, scenaristului și artistului multimedia Bogdan Stamatin și a artistei Mélody Boulissière. Scurtmetrajul, cu o durată de 14 minute, urmărește povestea de dragoste a Annei Florea, bunica lui Bogdan Stamatin, poveste ce s-a „scris” în perioada celui de-Al Doilea Război Mondial.

Simfonii în Câmpulung, ediția a V-a

Bucovina Grand Salon din Câmpulung Moldovenesc găzduiește vineri, 11 septembrie 2026, începând cu ora 18:00, evenimentul Simfonii în Câmpulung, ediția a V-a. Invitați: Filarmonica „George Enescu” din Botoșani, sub bagheta dirijorului Bogdan Vodă, soprana Alis Făiniță și Cvartetul Brio Sonores.

Spectacol pe scena Teatrului Municipal ”Matei Vișniec”

Teatrul Municipal ”Matei Vișniec” organizează vineri, 11 septembrie 2026, începând cu ora 19:00, spectacolul „Artă” de Felix Alexa. Traducere: Violeta Popa. Regie artistică: Felix Alexa. Scenografie: Dariana Pau. Lighting design și ilustrație muzicală: Felix Alexa. În distribuție: Răzvan Bănuț, Cosmin Panaite și Andrei Calu.

Sâmbătă, 12 septembrie

Maratonul Dragomirnei

Aproximativ 600 de concurenți sunt deja înscriși la cea de-a IV-a ediție a Maratonului Dragomirnei, care va avea loc sâmbătă, 12 septembrie, iar organizatorii estimează că numărul participanților va fi și mai mare până în ziua competiției. De precizat că pentru ediția din acest an, Consiliul Județean Suceava este principalul partener în organizarea evenimentului. Înscrierile mai sunt posibile vineri, 11 septembrie, între orele 16:00 și 20:00, la Iulius Mall Suceava, precum și sâmbătă dimineață, înaintea startului competiției.

Fotbal Cetatea – SCM Râmnicu Vâlcea, pe Areni

Cetatea revine pe stadionul Areni, sâmbătă, 12 septembrie, cu un meci din cadrul etapei a VII-a a Ligii secunde. Adversara sucevenilor va fi formația SCM Râmnicu Vâlcea. Partida va începe la ora 11.00.

Duminică, 13 septembrie

Turneul de șah „Blitzul de la Muzeu”, ediția a V-a

Muzeul Arta Lemnului Câmpulung Moldovenesc organizează duminică, 13 septembrie 2026, începând cu ora 12:30, turneul de șah Blitzul de la Muzeu, ediția a V-a.

Spectacolul „Cabaretul cuvintelor”

La Teatrul Municipal Matei Vișniec, duminică, 13 septembrie 2026, începând cu ora 19:00, spectacolul Cabaretul cuvintelor de Matei Vișniec. Text şi regie: Matei Vişniec. Decor și costume: Andra Bădulescu Vişniec. Coregrafie: Alice Veliche. Sound design: Claudiu Urse. Compoziție muzicală: Bobo Burlăcianu. Video design: Mihai Nistor. Grafică și light design: Sebastian Raţiu. În distribuţie: Bogdan Amurăriței, Răzvan Bănuț, Ciprian Mistreanu, Cristina Florea, Diana Lazăr, Maria Teișanu, Alexandru Marin, Mîndru Cătălin Ştefan, Cosmin Panaite și Clara Popadiuc.

Luni, 14 septembrie

Atelierul de storytelling pentru copii „A fost odată ca niciodată”

La Casa Cărții Suceava, luni, 14 septembrie 2026, începând cu ora 11:00, va avea loc atelierul de storytelling pentru copii „A fost odată ca niciodată”, coordonat de Narcisa Marian.

Miercuri, 16 septembrie

Expoziție cu lucrări realizate de Dumitru Balint, la Galeria de artă „Zamca”

Artistul fotograf și cronicarul în imagini al Sucevei, Dumitru Balint, va împlini 96 de ani pe 16 septembrie 2026, iar aniversarea va fi marcată printr-o nouă expoziție la Galeria de artă „Zamca”. Vernisajul va avea loc miercuri, începând cu ora 11:00. Expoziția va putea fi văzută timp de două săptămâni la Galeria Zamca, după care lucrările lui Dimitrie Balint vor ajunge și la Primăria Suceava, într-o expoziție care ar urma să fie deschisă începând cu 1 octombrie 2026. Proiectul este realizat de Asociația Institutul Bucovina, președinte Vasile Gafiuc, și Galeria de artă „Zamca”.