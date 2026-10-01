„Baraje de plutărit în Carpații Orientali”, la Muzeul Satului Bucovinean

Expoziția temporară aduce în atenția publicului o parte importantă a patrimoniului tehnic și etnografic legat de exploatarea și transportul lemnului pe apele de munte. Expoziția, ce poate fi vizitată între orele 10:00–18:00, prezintă câteva dintre cele mai importante astfel de construcții din Carpații Orientali și ingeniozitatea tehnică din spatele lor. Expoziția este organizată de Muzeul Național al Bucovinei, instituție aflată în subordinea Consiliului Județean Suceava, în colaborare cu Serviciul Județean al Arhivelor Naționale Suceava.

Unde fugim de-acasă… în perioada 1-7 octombrie

Festivalul Internațional de Film, Diaporamă și Fotografie „Toamnă la Voroneț”

La Gura Humorului, în perioada 1–3 octombrie, Festivalul „Toamnă la Voroneț”, trei zile dedicate filmului, fotografiei și culturii audiovizuale. Competiția oficială cuprinde secțiuni dedicate filmului documentar, filmului studențesc, filmului turistic și digiporamei. Programul este completat de proiecții de film, întâlniri dedicate cinematografiei, workshopuri, expoziții de arte vizuale, lansări de carte, conferințe și concerte. Festivalul este organizat de Primăria Orașului Gura Humorului, cu sprijinul Consiliului Județean Suceava, prin Centrul Cultural „Bucovina”, alături de partenerii evenimentului.

Unde fugim de-acasă… în perioada 1-7 octombrie

Expoziții deschise la Muzeul de Istorie

În această săptămână pot fi vizitate: „Patrimonii Culturale Vizibile: Costume Tradiționale din România și Japonia” – până la 4 octombrie. Expoziția pune față în față costume tradiționale românești și japoneze și evidențiază materialele și tehnicile specifice celor două culturi; „Moda la Porțile Levantului” – până la 4 octombrie. Publicul poate vedea costume și piese vestimentare de epocă, de la rochii din catifea și brocart până la șalvari, ilice, șaluri și alte obiecte vestimentare; „Poveștile fascinante ale Chinei” – până la 25 octombrie. Cele 50 de fotografii urmăresc spectaculosul traseu G219 și surprind peisaje din Guangxi, Yunnan, Tibet și Xinjiang; „Grădini suspendate” – Claudia Prelipcean – până la 3 octombrie. Expoziția reunește câteva zeci de lucrări în ulei pe pânză și tehnică mixtă, inspirate de flori, grădini, apă și peisaje. Program de vizitare: 10:00–18:00.

Unde fugim de-acasă… în perioada 1-7 octombrie

„Povești spuse cu acul”, la Muzeul Arta Lemnului

Astăzi este ultima zi în care puteți vizita expoziția de goblenuri „Povești spuse cu acul”, semnată de Cornelia Trufin, la Muzeul Arta Lemnului din Câmpulung Moldovenesc.

Unde fugim de-acasă… în perioada 1-7 octombrie

La Casa de Cultură Vama, expoziția de pictură „…în memoriam”, dedicată memoriei lui Ioan Mugurel Sasu

La Casa de Cultură Vama, expoziția de pictură „…în memoriam”, dedicată memoriei lui Ioan Mugurel Sasu (1955–2025), cu lucrări realizate de artistul plastic humorean Radu Bercea. Lucrările vor putea fi admirate până pe 15 octombrie 2026. Evenimentul este organizat de Centrul Cultural Vama, Primăria Comunei Vama și Cenaclul Literar „Nectarie” Vama.

Unde fugim de-acasă… în perioada 1-7 octombrie

Festival ecvestru unic în regiune, pe domeniul agroturistic Acasă în Bucovina, din Capu Câmpului

În perioada 3-4 octombrie 2026, domeniul agroturistic Acasă în Bucovina, din Capu Câmpului, devine inima unui festival ecvestru unic în regiune. Un weekend în aer liber, construit în jurul calului, simbol al forței, eleganței și al relației profunde dintre om și natură. Opt atelaje profesioniste coordonate de Bartha Driving Team, cu Robert Bartha, multiplu campion național, și Eduard Bartha, campion mondial la atelaje cu doi cai, aduc în arenă probe de conuri, maraton și parade spectaculoase cu atelaje de 2, 4 și 6 cai.

Unde fugim de-acasă… în perioada 1-7 octombrie

Joi, 1 octombrie

ParKin’Jazz, în parcarea Casei de Cultură

ParKin’Jazz, jazz contemporan, artă vizuală și tehnologie, pe 1 octombrie la Rădăuți, de la ora 19:00, în parcarea Casei de Cultură. Intrarea este gratuită, pe bază de rezervare și în limita locurilor disponibile.

Vineri, 2 octombrie

Vernisajul expoziției „Sub același cer – Oameni și Popoare”, Casa de Cultură „Platon Pardău” Vatra Dornei

Vineri, 2 octombrie, începând cu ora 11:00, la Casa de Cultură Platon Pardău din Vatra Dornei va avea loc vernisajul expoziției „Sub același cer – Oameni și Popoare” semnată de Toni Pal. Peste o sută de fotografii realizate pe mai multe continente – America, Asia, Africa și Europa.

Unde fugim de-acasă… în perioada 1-7 octombrie

Spectacol de stand-up comedy susținut de Mihai Bobonete și Mihai Rait

Vineri, 2 octombrie, începând cu orele 19:00 și 21:30, la Mandachi Hotel & Spa din Suceava va avea loc un spectacol de stand-up comedy susținut de Mihai Bobonete și Mihai Rait.

Unde fugim de-acasă… în perioada 1-7 octombrie

Documentarul „Mica Sirie”, la Teatrul Municipal „Matei Vișniec”

Documentarul „Mica Sirie” („Little Syria”), regizat de Mădălina Roșca și Reem Karssli, va fi proiectat pe 2 octombrie 2026, de la ora 20:00, la Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava. Filmul urmărește povestea unei familii siriene prinse între amintirile unei țări devastate de război și încercarea de a-și reconstrui viața în Europa. Biletele pot fi cumpărate de la casieria teatrului sau online, prin bilet.ro. Un bilet costă 30 de lei.

Unde fugim de-acasă… în perioada 1-7 octombrie

Sâmbătă, 3 octombrie

„Veverița Night Run” revine la Vatra Dornei

Pe 3 octombrie, va avea loc la Vatra Dornei cea de-a treia ediție a „Veverița Night Run”, competiție care îi invită pe iubitorii de mișcare să descopere potecile din zona Dornelor la lumina lanternelor frontale. Evenimentul propune o experiență diferită de competițiile clasice de alergare, participanții urmând să parcurgă traseele pe timp de noapte, prin pădure și pe poteci montane. Organizatorii promit o combinație de sport, adrenalină și atmosferă specifică începutului de toamnă în Bucovina.

Unde fugim de-acasă… în perioada 1-7 octombrie

Punguța cu doi bani, la Iulius Mall Suceava

Sâmbătă, 3 octombrie, începând cu ora 16:00, la Iulius Mall Suceava va avea loc spectacolul de teatru pentru copii „Punguța cu doi bani”.

Unde fugim de-acasă… în perioada 1-7 octombrie

Ateliere de creație pentru copii, la Iulius Mall Suceava

Sâmbătă, 3 octombrie, începând cu ora 17:00, la Iulius Mall Suceava vor avea loc două ateliere de creație pentru copii.

Unde fugim de-acasă… în perioada 1-7 octombrie

Concert susținut de Gili Barbu, la Palo Santo Shop, Bar & Coffee Hub

Sâmbătă, 3 octombrie, începând cu ora 19:00, Palo Santo Shop Bar & Coffee Hub din Suceava te invită la un concert susținut de Gili Barbu.

Concert susținut de „Nuanțe”, la Art Rock Cafe

Sâmbătă, 3 octombrie, începând cu ora 21:00, Art Rock Cafe (ARC) din Suceava te invită la un concert susținut de Nuanțe.

Unde fugim de-acasă… în perioada 1-7 octombrie

Duminică, 4 octombrie

„Târgul Lăptarilor” și Festivalul „Drumul Lemnului”

La Complex BTT, Câmpulung Moldovenesc, duminică, 4 octombrie, începând cu ora 11:00, „Târgul Lăptarilor” și Festivalul „Drumul Lemnului”. O zi dedicată produselor tradiționale, ocupațiilor specifice zonei de munte, meșteșugurilor și folclorului bucovinean. Evenimentul promovează producătorii locali, fermele de familie, creșterea animalelor, prelucrarea lemnului și arta culinară tradițională. Programul include și spectacole susținute de grupuri folclorice și soliști vocali. De la ora 12:30, Ansamblul Artistic Profesionist „Ciprian Porumbescu”, alături de colaboratorii săi, va susține un spectacol folcloric. Evenimentul este organizat de Primăria și Consiliul Local Câmpulung Moldovenesc, cu sprijinul Consiliului Județean Suceava, prin Centrul Cultural „Bucovina”, și al Centrului Național de Informare și Promovare Turistică Câmpulung Moldovenesc.

Unde fugim de-acasă… în perioada 1-7 octombrie

· Spectacolul ”Münchausen”, la Teatrul Municipal ”Matei Vișniec”

Duminică, 4 octombrie, începând cu ora 19:00, la Teatrul Municipal ”Matei Vișniec” din Suceava, spectacolul ”Münchausen”, de Alexa Băcanu. Regie: Ovidiu Caița. Scenografie și grafică live: Sebastian Rațiu. Video design: Mihai Nistor. Sound design: Nelu Zlei. În distribuție: Cătălin Ștefan Mîndru.

Unde fugim de-acasă… în perioada 1-7 octombrie

Alex Ștefănescu, concert la Art Rock Cafe

Duminică, 4 octombrie, începând cu ora 19:30, la Art Rock Cafe (ARC) din Suceava va avea loc un concert susținut de Alex Ștefănescu.

Unde fugim de-acasă… în perioada 1-7 octombrie

„Festivalul Toamnei – Rodul Pământului și al Sufletului”, la Pleșești

Stadionul din Pleșești va găzdui, duminică, 4 octombrie, de la ora 12:30, „Festivalul Toamnei – Rodul Pământului și al Sufletului”, un eveniment dedicat familiei, tradiției și comunității. Festivalul este organizat de Școala Gimnazială „Constantin Tomescu” Pleșești, în parteneriat cu Parohia „Sfânta Cuvioasă Parascheva” Pleșești, Primăria Comunei Vulturești și Asociația Împreună pentru Viitor Vulturești, în cadrul Programului Săptămâna Verde.

Luni, 5 octombrie

· Spectacolul la Auditoriumul ”Joseph Schmidt” (USV)

Luni, 5 octombrie, începând cu orele 16:30 și 18:00, la Auditoriumul ”Joseph Schmidt” din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava va avea loc spectacolul ”Generația Z. Story al unui Superman cu Glugă”. Music Director: Dragoș Andrei Cantea. Sound Design: Cristian Racu. Light Design: Cristi Bortoș. Video design: Dragoș Dobai. Poster Design: Andreea Răileanu. Photo: Dragoș Onofrei. În distribuție: Codrin Dănilă, Cezara Fantu, Alexandra Paftală și Daniel Popa.

Unde fugim de-acasă… în perioada 1-7 octombrie

Miercuri, 7 octombrie

Lansare de carte, la Centrul Cultural Bucovina

Scriitorul și jurnalistul Viorel Ilișoi lansează la Suceava cea mai nouă carte, „Povestiri din copilărie”, un volum autobiografic care prezintă „cu umor și sensibilitate lumea fabuloasă a satului natal și atmosfera orfelinatelor din anii comunismului”. Evenimentul este programat miercuri, 7 octombrie, la ora 17.00, la Centrul Cultural Bucovina din Suceava, strada Universității nr. 48. Întâlnirea va fi moderată de poetul Ioan Manole. Evenimentul face parte din programul Festivalului Național Concurs de Poezie „Nicolae Labiș”, ediția a 58-a.