Una dintre cele mai mari săli de evenimente din Suceava, de 500 de locuri, se află la Liceul Natanael

Una dintre cele mai mari săli de evenimente din municipiul Suceava se află în campusul Liceului Natanael Suceava.

Unitatea școlară dispune de un spațiu destinat evenimentelor cu participare numeroasă: un auditorium cu 500 de locuri, cea mai mare sală din municipiu după cea a Casei de Cultură a Sindicatelor, care este în prezent închisă.

Potrivit lui Ioan Prodan, managerul liceului, clădirea a fost construită în perioada pandemiei, lucrările desfășurându-se pe parcursul a doi ani, și a fost dată în folosință în urmă cu patru ani. Spațiul găzduiește principalele evenimente ale unității de învățământ, de la serbări și festivități până la ceremoniile de început și de sfârșit de an școlar.

Capacitatea sălii oferă liceului posibilitatea de a organiza evenimente cu participarea unui număr mare de elevi, părinți și cadre didactice, într-un spațiu dedicat acestor activități.

Liceul Natanael școlarizează aproape 600 de preșcolari și elevi, de la grupa mică până la clasa a XII-a, inclusiv învățământ profesional. Cei mai mulți dintre elevi sunt la ciclul primar, unde învață aproximativ 200 de elevi.

Înființată în anul 2002, instituția de învățământ se pregătește să marcheze, în 2027, 25 de ani de activitate.

În tot acest timp, dezvoltarea bazei materiale a fost una dintre priorități. Pe lângă auditorium, elevii au la dispoziție o sală de sport, un restaurant, spațiu de joacă, teren de sport etc.