Una, alta…

Atenție, dispare Păduraru, apare Pădurarìu! Există două științe care, barem teoretic, se ocupă cu soarta numele proprii: Onomastica și Antroponomia. Se ocupă vorba vine, câtă vreme la noi fiecare cotrobăiește cum poftește în teritoriul sacru al lingvisticii, rafistolând străvechi denumiri românești din dorința profund ilicită și cretină chiar de a le face mai „dăștepte” și mai „elevate” (?) – drept pentru care pronunții împământenite prin veac și atestate prin actele oficiale se modifică peste noapte!

Trei întrebări s-ar pune: de ce?, pentru ce?, și cu autorizarea cui? Nu există nici un răspuns cât de cât logic, ne aflăm pur și simplu sub imperiul bunului plac de tip semi-analfabet! La prima vedere nu se prea dă seama, fiindcă anumite litere se scriu la fel, sau aproape la fel, dar în vorbirea curentă zgârie pur și simplu auzul oricărui vorbitor al limbii strămoșești. Și de această dată pricina-i unde ai crede mai puțin: lumea sportului, mai bine zis a gazetăriei sportive, cea care ne-a procopsit și cu Morarìu în loc de Moràru (în plus și cu un accent ilegal, câtă vreme aduce cu sine o silabă de pripas, schilodind fără milă o denumire strămoșească). A rostit astfel cineva din antecesorii lui Moraru, modificarea o fi cerut-o, mai știi, Uniunea Europeană, că alt temei ar fi greu de aflat? Ascultați recentele transmisii sportive: Păduraru nu mai există, s-a preschimbat în Pădurarìu, care e și el legitim, dar ca rezultat al palatalizării, și cu accentul pe à, nu pe i. De ce Pădurarìu, cu i accentuat? Oameni buni, de unde ați scos-o? Cu cererea și voia cui? Cu ce urmă de necesitate? Este în limba noastră vreun semn că a fost vreodată, de-a lungul a sute de ani, rostită această silabă în plus, și cu i accentuat? Arătați-mi-l și mie! Pădurarìu din 2026 e altul, nu tot un urmaș din străvechiul neam Păduraru? Taică-său a fost pădurar, și el e Pădurarìu? La o bancă serioasă nu te poți duce cu Pădurìu, că-n acte scrie Păduraru, și ești obligat să revii vrând-nevoie tot la Păduraru, fiindcă mașinăriile electronice nu acceptă astfel de… duplicări. Avem două pronunții, una-n acte și alta-n vorbirea curentă? În România sunt 9804 familii cu numele Păduraru, în lume sunt 11381, că apelativul figurează și-n alte 34 de țări, vor trebui modificate toate prin tribunal? Sunt 309 familii Păduraru în Spania, 64 în Italia, 64, în Anglia, 57 în Ucraina, 163 în Moldova, 69 în Canada, 31 în USA. Toate își vor modificate actele fiindcă așa decide un comentator sportiv cu prea puțină știință de carte? Nu mai vorbesc că-i necesară o decizie judecătorească! Vorba lui Creangă, când n-ai ce face, îți mai agăți și-o tidvă în coadă! Absurde evident, mofturile pseudo-elitiștilor rămân bazaconii de uz intern, și-s o enormă prostie, fiindcă nici un popor serios nu-și schimbă numele proprii purtate de secole după cum bate vântul!

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Bietul Cucurella, Fundașul de la „Real” Madrid, cu 24 de prezențe în echipa națională a Spaniei, și unul dintre cei mai apreciați jucători ai recentului Mondial, e-n pericol să-și piardă vestita coafiură! Dacă am înțeles bine, UEFA sau FIFA, nu mai știu exact, că știrea am luat-o în fugă, au decis să restrângă drastic extravaganțele fotbaliștilor, limitând dimensiunile (și, implicit, cantitatea) podoabei capilare până acum fără vreo rigoare îngăduite.. Mi-e de-a dreptul milă de Cucurella, care-și va pierde bună parte din șarm! Claia lui nesfârșită, a cărui rânduială e-o refăcea tenace zilnic un amploaiat special angajat, va fi avut locul și rolul ei în propria-i aero-dinamică: fiind cât o mică velă, ziceam că-i mai degrabă frână, dar atunci nu-l vor fi lăsat antrenorii s-o poarte-n plete. Poate dimpotrivă, echilibra ceva – dacă nu cumva avem de a face cu o simplă tentativă de epatare rămasă de pe vremea când încă nu era răs-cunocut. Aedano Scipio, din naționala măruntului stat Anguilla (?) n-a ramas în lumea fotbalului datorită cozii capilarelor care-i ajungeau până la glezne? Aflu acum ceva înduioșitor și trist: Cucurella are un fiu, Matteo, care suferă de o tulburare din spectrul autist. Între altele, recunoaște cu greu prietenii. Venit în tribună la toate meciurile, își distingea greu tatăl pe gazon, așa că păritele i-a oferit un semn distinctiv aparte și ușor reperabil, snopul roșcat pe care autoritățile fotbalului tocmai i l-a șters lui Matteo din priviri. Ce poveste amară, chiar s-o vezi și să n-o crezi! Oricum, dac-o ținem tot așa, n-ar fi exclus să vedem fotbaliștii pe stradă nu numai tunși regulamentar, ci și cu numere matricole precum liceenii de odinioară!

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N-am mai cercetat de mult spectaculoasele texte de muzică ușoară, unde poți afla (pe net) cele mai sordide compuneri infantile! Dacă iei la scuturat nenorocitele improvizații în „versuri”, constați că nu rămâne strop de idee, totu-i o făcătură penibilă și, ades, agramată, cel mult construită nedibaci în jurul poncifului „vei pleca/vei reveni”. Mă-ntreb cum poate astfel de nivel intelectual zero să fie total tolerat de Uniunea Compozitorilor, complet dezinteresată de ceea ce se spune în muzica ușoară românească, și la fel de nedumerit mă-ntreb cum e cu putință ca radiourile și televiziunile să difuzeze ades texte atât de idioate. Dar mă tem că știu și răspunsul: fiecare difuzare pe post aduce după sine remunerări „de folosință”. Și dacă banul curge… Pe internet năboiesc la nesfârșit (vezi versuri. org) băltoace imunde de pseudo-poezie ornate cu pozele autorilor și cu traducere, ca să se știe despre ce-i vorba, adicătelea, Lyrics. E un abuz evident, cuvântul provine din gr. lyra, iar indivizii ce și-l revendică n-au avut niciodată lira altfel decât pironită-n cui. Bântuie sute și sute de așa-zise „poezii” agramate în care Dumnezeu este scris cu d mic și ducemă fără cratimă, crâmpeie de fraze hiper-sexuate din belșug, de ți-e și rușine să le reproduci ca mostre! Totuși, citez: „Fă nebuno, eu n-am bacul / dar te plimb cu Cadillacu / Și-ți dau banii cu sacul / Te iubesc, să fii a drau” (Denis Râmniceanu), „Nu mă las de tine nici că mor / Cheia: hai în dormitor!” (Mario), „Dansează Carmino aici la noaptea mea / Ridică-ți-fusta și fă în ciuda mea” (Carmen Șerban). Astea barem, mai mult ori mai puțin licențioase, au o urmă de sens deslușibil, dar cele mai multe nu-s decât o salată de vorbe asezonate cu ofuri, imprecații, suspine, și „iubire” înțeleasă pur epidermic. Nivelul intelectual este execrabil și a așeza astfel de stupidități în preajma poeziei este pură blasmemie. Desigur, fiecare are dreptul să scrie ce vrea, să spună ce vrea, să accepte ceea ce vrea. Le-o îngăduie generos și internetul, care, alături de enormele virtuți dăruite omenirii, fără voie a trimis cartea într-un nedrept „a fost odată”, a înlocuit gândul profund și responsabil cu produse îndoielnice de minimă rezistență și larg consum, îngăduind proliferarea analfabetismului funcțional, pare-se implacabilă. Amărăciunea e că acei ce se complac și-l susțin dețin același drept și rang de vot precum cetățeanul care e înțelege lumea așezată între temeiurile ei adevărate, crezute până mai ieri de neclintit. Asta-i democrația, cea mai rea dintre opțiuni, dar, cum se spune și se crede, alta mai bună nu-i.

Poate, cine știe, deocamdată.