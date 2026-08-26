Zimbrul, cel mai mare animal terestru din Europa, dispărut din pădurile noastre de peste 200 de ani, a devenit de aproape o săptămână o prezență semnalată zilnic în zona de munte a Sucevei.

Un exemplar de zimbru, mascul, a tot fost văzut ”la plimbare”, pe la marginea pădurilor și chiar aproape de unele gospodării mai retrase, pe raza ocoalelor silvice Crucea și mai nou pe la Vatra Dornei.

Exemplarul face parte dintr-un grup de zimbri care au fost eliberați din Parcul Natural Vânători Neamț, pentru naturalizare.

Doar că, în loc să rămână împreună cu ceilalți zimbri, acesta a pornit într-o aventură pe culmile muntoase, prin Pasul Stânișoara, înspre Rarău, cel mai probabil în căutarea unei partenere.

Astfel, în cursul zilei de marți, 25 august, zimbrul a fost văzut în zona satului Călinești, comuna Dorna Arini.

Un zimbru eliberat de la Neamț se plimbă de o săptămână prin zona Crucea – Vatra Dornei

Reprezentanții Direcției Silvice Suceava recomandă populației să păstreze distanța, fiind vorba de un animal sălbatic.

Deocamdată nu a fost solicitată nici un fel de intervenție, animalul fiind pașnic în general, interesat să se hrănească și să găsească semeni cărora să li se alăture, în special în perioadele de împerechere.

Zimbrul poate ajunge și la 920 de kilograme, iar femelele au o greutate mai mică, între 320 și 640 kg. Masculii sunt solitari, iar femelele de zimbru în libertate trăiesc în turme, alături de pui, până când aceștia ating maturitatea.

Zimbrii au fost reintroduși în fauna României în anul 1958, la aproape două secole de la dispariția lor, de către silvicultorii români, prin aducerea, din Polonia, a doi zimbri, numiți Podarec și Polonka. Treptat, s-au format mai multe nuclee de zimbri, unul din acestea fiind cel de la Parcul Natural Vânători Neamț, unde, în prezent, zimbrii se află în libertate, semilibertate și captivitate.

Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva administrează trei nuclee de zimbri, la Bucșani, Hațeg și Vânători Neamț, cu un efectiv total de peste o sută de exemplare.

Un zimbru eliberat de la Neamț se plimbă de o săptămână prin zona Crucea – Vatra Dornei