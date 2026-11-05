Un veritabil Pisanello al Moldovei a pictat biserica din Arbore

Ctitorie a marelui dregător Luca Arbore (Arbure, în vechile urice), portar (pârcălab) al Sucevei din 1486 şi până în 1523, un fel de ministru al Apărării de azi, biserica Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul din Arbore este atipică pentru Evul Mediu românesc, atât din punct de vedere arhitectonic cât şi din cel al programului iconografic. Construită în anul 1503, într-un timp record (2 aprilie-29 august), şi concepută ca paraclis al curţii boiereşti şi necropolă de familie, ea a fost pictată în 1541 în cea mai mare parte de Dragoş Coman, cel mai important reprezentant al Şcolii de pictură sacră din Suceava. A fost considerat, pe bună dreptate, de Paul Philippot un adevărat Pisanello al Moldovei, cel mai mare artist al Orientului ortodox din secolul al XVI-lea. Câteva din cele 85 de imagini bine păstrate, pictate pe peretele vestic, sunt fără îndoială repere ale artei româneşti şi universale.

Arborele genealogic al familiei hatmanului Arbore

Luca Arbore provenea dintr-o veche şi bogată familie boierească, tatăl său fiind înălţat de Ştefan cel Mare la rangul de pârcălab al Cetăţii Neamţ, funcţie pe care a deţinut-o din 1471 până în 1476. Vechile cronici spun că bătrânul Arbore a apărat cu vitejie cetatea împotriva atacurilor turceşti, după bătălia de la Războieni. Fiul său, Luca, datorită unor calităţi evidente, a avut de tânăr o ascensiune spectaculoasă, ocupând dregătoria de portar al Sucevei, înfiinţată de Ştefan cel Mare, cu semnificative atribuţii militare, administrative şi judecătoreşti. În lipsa domnitorului, portarul de Suceava era conducătorul oştilor din Ţara Moldovei.

În anul 1497, regele Poloniei, Ioan Albert, a cunoscut personal calităţile de lider militar ale lui Luca Arbore, în urma rezistenţei îndârjite a oştenilor moldoveni fiind nevoit să întrerupă asediul Cetăţii de Scaun şi să încheie un armistiţiu, dar nerespectarea sa a dus ulterior la dezastrul din Codrul Cosminului. După moartea lui Bogdan al III-lea, autoritatea ctitorului bisericii din Arbore sporeşte, el devenind practic tutorele lui Ştefăniţă Vodă (20 aprilie 1517-14 ianuarie 1527), care ajunge pe tron la vârsta de 14 ani: un om ca acela ce au crescut Ştefăniţă Vodă pre palmele lui, având atâta credinţă, şi în tinereţea lui Ştefăniţă Vodă toată ţara ocârmuia … (Grigore Ureche).

Fire autoritară şi chiar violentă, Ştefăniţă Vodă suportă cu greu această tutelă, mai ales că Luca Arbore încearcă să favorizeze interesele marii boierimi. Supărat şi pe regele Poloniei, Sigismund, care nu fusese de acord să-i dea mâna uneia din fiicele sale, grav afectat de fuga postelnicului Şarpe la curtea polonă, Ştefăniţă Vodă se răzbună pe hatmanul Arbore, şi el partizan al unei alianţe cu regatul polon, învinuindu-l de înaltă trădare. Luca Arbore este decapitat în aprilie 1523, la Hârlău: nici judecat, nici dovedit au pierit (Grigore Ureche). La scurt timp de la această sumară execuţie, fiii săi minori, Nichita şi Teodor, au fost de asemenea ucişi, din porunca domnitorului.

În toamnă, în 7 septembrie 1523, conflictul dintre boierii răzvrătiţi şi Ştefăniţă Vodă degenerează într-o confruntare armată, dar oştenii domnului ies biruitori, iar boierii înfrânţi sunt executaţi public, în târgul Roman. După 18 ani de la această tragedie, Ana, una dintre fiicele viteazului hatman, l-a chemat pe pictorul Dragoş Coman pentru a zugrăvi biserica din Arbore, transformată prea devreme într-o necropolă a familiei. Curtea boierească a hatmanului Arbore era situată în apropierea bisericii, în partea de sud, şi avea numeroase clădiri cu etaj, cahlele şi plăcile ceramice găsite în zonă constituind doar o palidă mărturie despre bogăţia şi fastul ei. O altă curte boierească aparţinând lui Luca Arbore a fost înălţată în 1507 la Şipote, lângă Iaşi. Ilustra familie avea multe moşii, printre satele care îi aparţineau numărându-se Soloneţ, Grămeşti şi Solca, cu mori în Solca şi cu biserica de piatră şi cu case de piatră şi cu pomete şi cu slatine şi cu izvoare cu peşti şi cu tot venitul din ale lor drepte privileghii din uricul de cumpărătură, pe care l-a avut moşul lor panul Luca Arbure de la Ştefan cel Bătrân. Aşa stă scris într-un uric din 1598, prin care Parasca, nepoata lui Luca, făcea un schimb de sate cu Gheorghe Movilă, Mitropolitul Moldovei, oferind satul Solca, donat ulterior de înaltul ierarh Mănăstirii Suceviţa, primind în schimb satul Stănileşti, din ţinutul Hotinului. Dintr-un arbore genealogic puţin cunoscut, realizat de istoricul austriac Wickenhauser şi confirmat ulterior de Simion Fl. Marian, aflăm că Luca Arbore a avut şase fiice: Odochia, Sofica, Nastasia, Stanca, Marica şi Ana. Parasca, fiica Odochiei, pomenită în uricul de mai sus, a avut o fiică, Anastasia, căsătorită cu Toader Turcea (Murguleţ), şi trecută la cele veşnice în 1635, fiind înmormântată în biserica din Părhăuţi. Irimie Murguleţ, unul din fiii Anastasiei, s-a căsătorit cu Candachia, fiica vornicului Dragotă Toader, şi a avut o fiică, Anisia, înmormântată tot la biserica din Părhăuţi (23 octombrie 1624). Irimie Murguleţ a mai avut trei fraţi, Ştefan, Ipatie, Andrei şi o soră, Mărica, aceasta fiind ultima informaţie din respectivul arbore genealogic. Celelalte fiice ale lui Luca Arbore nu au avut probabil urmaşi, aşa cum a fost cu siguranţă cazul Anei, cea care l-a plătit pe Dragoş Coman cu 20 de zloţi pentru a zugrăvi biserica din Arbore.

Cel mai important monument funerar de stil gotic din Moldova

Silueta zveltă şi elegantă a bisericii Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul din Arbore, aflată într-o deplină armonie cu teii seculari din preajmă şi cu frumosul şi unduitorul peisaj al vechii localităţi, este una dintre cele mai de seamă ctitorii boiereşti din vremea lui Ştefan cel Mare. Construită din piatră brută după un plan original, de o neobişnuită formă dreptunghiulară, lipsită de turlă, cu acoperiş în patru ape, ea are lungimea de 22 de metri, lăţimea de 9,1 metri şi înălţimea de 8,5 metri. O inedită soluţie constructivă în ce priveşte tratarea faţadei vestice îi sporeşte farmecul: zidurile longitudinale se prelungesc cu 2,5 metri dincolo de peretele pronaosului, cuplându-se la partea superioară cu o boltă semicilindrică şi formând o nişă uriaşă, un element nou în arhitectura moldovenească. Clopotniţa de la intrare contribuie la coeziunea şi întregirea ansamblului, ea fiind probabil o construcţie mai recentă. Interiorul bisericii este împărţit în pronaos, naos şi altar, uşa de acces având un chenar în arc frânt, iar cea dintre pronaos şi naos fiind prevăzută cu baghete încrucişate. În pronaos se află mormântul lui Luca Arbore, decorat cu muluri gotice şi cu două scuturi, pe care se află încrustat simbolul heraldic al familiei, acesta fiind cel mai important monument funerar de stil gotic din Moldova. La nivelul pardoselei se găseşte mormântul soţiei sale, Iuliana, iar în partea opusă se află alte două pietre tombale mai mici, probabil ale fiilor Nichita şi Teodor, care apar şi în tabloul funerar, doi copii între 5 şi 10 ani.

Pictura interioară a fost afectată foarte mult, deoarece biserica a stat peste 100 de ani fără acoperiş, în secolele XVII-XVIII, la care s-a adăugat fumul lumânărilor, care a înnegrit mari spaţii în pronaos, unde sunt zugrăvite cele şapte sinoade ecumenice, Cavalcada Sfinţilor militari şi Sfânta Marina ucigând un diavol, dar şi în naos. Uneori acest fum a avut însă şi rolul unui foarte bun conservant, deoarece zonele spălate din pronaos de restauratorul Oliviu Boldura din Bucureşti au scos la lumină imagini care ne dăruie din plin splendoarea de altădată, sfinţii mai importanţi având aureole în relief, un element specific Renaşterii italiene. În partea dreaptă a naosului, tabloul votiv, ce pare să fi fost repictat mai stângaci, ni-l înfăţişează pe ctitor într-un frumos costum de epocă, cu o bonetă veneţiană din stofă fină şi cu o amplă mantie brodată, închinând macheta bisericii lui Iisus Hristos, prin intermediul Sfântului Ioan Botezătorul, stând alături de soţia sa, Iuliana şi cinci dintre copiii lor. Atrag atenţia migala cu care sunt lucrate veşmintele, cu numeroase perle în relief, împăstările abundente şi claritatea de cristal a culorilor amintind de tehnica picturii în ulei. Restauratorii au afirmat că unul din secretele tehnicii lui Dragoş Coman a fost folosirea unui excelent liant natural în prepararea vopselelor, cazeinatul de calciu.

Dragoş Coman, un pictor de referinţă pentru arta românească şi universală

Puţine lucruri se cunosc din viaţa lui Dragoş Coman, inegalabilul pictor de la Arbore, însă multe pot fi intuite plecând de la analizarea operei sale. Se ştie doar că era fiul preotului Coman din Iaşi, că s-a format la celebra Şcoală de pictură sacră din capitala Moldovei, alături de un alt talentat coleg de generaţie, pictorul Toma de la Suceava, cel care a zugrăvit mănăstirile Humor şi probabil Moldoviţa, şi că a primit 20 de zloţi de la Ana Arbore pentru a trece această biserică în panteonul artei româneşti şi universale.

Vestita şcoală de pictori în frescă de pe lângă Mitropolia Sucevei, întemeiată în timpul lui Petru Rareş de discipolii Sfântului Daniil Sihastrul, mitropolitul Teofan I (1534-1546) şi egumenul Mănăstirii Probota, Grigorie Roşca, nepot al sihastrului şi văr al lui Petru Rareş, ajuns şi el mai târziu mitropolit al Moldovei, atinge prin Dragoş Coman cea mai înaltă cotă valorică din Evul Mediu românesc. Putem intui că acest pictor extrem de cultivat, familiarizat cu pictura religioasă din Occident, dar şi din Bizanţ sau Rusia, a fost unul dintre studenţii moldoveni la o universitate celebră a epocii, din Cracovia, Praga sau Viena. Încă de pe vremea lui Alexandru cel Bun, fiii boierilor sau ai târgoveţilor bogaţi erau trimişi să studieze în limba latină, la una din universităţile amintite. Numai la Universitatea Jagellonă din Cracovia, în perioada 1405-1503 au fost înscrişi în foile matricole 21 de studenţi moldoveni, proveniţi din oraşele Baia, Hârlău, Iaşi, Suceava, Siret, Roman şi Bacău. Nu întâmplător specialistul francez Paul Philippot l-a comparat pe Dragoş Coman cu Antonio Pisanello (1395-1455), cel mai de seamă reprezentant al goticului internaţional, un curent artistic rezultat în urma unei sinteze creatoare între goticul nordic şi cel sudic, din Italia Renaşterii. Arta lui Pisanello se remarcă printr-o bogată şi exuberantă paletă coloristică, prin desenul viguros şi extrem de minuţios, prin voluptatea şi precizia cu care sunt tratate detaliile, în special veşmintele personajelor şi fondul imaginilor, prin grija pentru orchestrarea savantă a compoziţiilor şi prin expresivitatea fără egal a portretelor sale. Exact aceleaşi calităţi pot fi trecute în contul maestrului de la Arbore, Dragoş Coman, singurul reprezentant de marcă al goticului internaţional din arta românească, fapt încă neremarcat de criticii noştri avizaţi. Peretele vestic al bisericii din Arbore, cu fragmente din Geneză, din legendele Sfinţilor Gheorghe, Dimitrie, Nichita Mărturisitorul şi Paraschiva, surprinde privitorul aproape la fiecare imagine prin interpretarea grafică de excepţie dată de desenul precis, alert şi variat, prin arta simfonică a compoziţiilor şi prin cromatica cu sclipiri de giuvaer. Puţini pictori români, chiar şi dintre clasicii moderni, au ştiut să folosească cu atâta măiestrie armonia tonurilor pure, de verde, roşu, albastru şi alb, broderia de o mare sugestivitate şi forţă grafică, alcătuită din linii curbe şi drepte, calculul neobişnuit al compoziţiei şi varietatea tipologică a chipurilor expresive, aparţinând numeroaselor personaje dintr-o imagine cum este cea care-l prezintă pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe la curtea împăratului Diocleţian, alături de Sfântul Nicolae.

Din când în când, din colţul unor astfel de scene, răsare din Soarele fizic şi spiritual mâna lui Dumnezeu, pentru a alina suferinţa martirilor şi pentru a binecuvânta, spunem noi, opera unui artist de geniu, despre care se va mai vorbi multe secole de acum înainte, Dragoş Coman.

Constantin SEVERIN