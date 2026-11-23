Judecătorii rădăuțeni au dat sentința într-un dosar privind infracțiuni rar întâlnite în practică, respectiv „pilotarea unei aeronave de către o persoană care nu posedă documente de certificare prevăzute de reglementările în vigoare”, și ”exploatarea unei aeronave fără ca aceasta să posede certificatul de înmatriculare sau, după caz, de identificare”.

Inculpatul din dosar este un cetățean ucrainean care, în luna martie a acestui an, a fugit de război cu un avion ușor, cu care a aterizat la Frătăuți, în spatele unei case, solicitând și primind o formă de protecție din partea Statului Român.

Conform sentinței de luni, 23 noiembrie, pentru cele două infracțiuni amintite mai sus, inculpatul a primit 10 luni de închisoare, dar cu suspendare, pe un termen de încercare de 2 ani. Acestuia i s-au impus o serie de restricții și de obligații, dar fără vreo zi de detenție.

Judecătorii au mai dispus confiscarea aeronavei neînmatriculate și neînregistrate, construită artizanal de inculpat și aflată în custodia Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Suceava.

După cum am arătat în Monitorul de Suceava, un tânăr ucrainean în vârstă de 31 de ani a ajuns în România într-un mod total atipic, pe calea aerului, în dimineața zilei de duminică, 8 martie 2026.

Alerta s-a dat în jurul orei 10.30, printr-un apel la serviciul unic de urgență 112, iar polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Vicovu de Sus s-au deplasat de urgență la fața locului.

În spatele unei gospodării din Frătăuții Vechi a fost găsit un avion de mici dimensiuni, iar cel care l-a pilotat era, de asemenea, la fața locului.

Ucraineanul aterizase în siguranță pentru el și nu a suferit leziuni.

S-a mai constatat că acesta nu transporta țigări sau alte bunuri de contrabandă.

Ucraineanul a solicitat o formă de protecție temporară în România, pe fondul conflictului armat din Ucraina.

El a primit o protecție temporară oferită de Statul Român, valabilă până pe 4 martie 2027, termen convenit la nivelul Uniunii Europene.

Florin PAIU