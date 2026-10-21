Un ucrainean beat, care făcea drifturi în noapte cu un Mercedes, prins de polițiști după o urmărire care s-a încheiat cu spray iritant și cătușe

Un tânăr în vârstă de 27 de ani, cetățean ucrainean, le-a dat mult de furcă polițiștilor de la Rădăuți, după ce suspectul le-a atras atenția în trafic din cauza conducerii agresive la ieșirea dintr-un sens giratoriu, prin patinarea excesivă în gol a roților motoare.

În noaptea de marți spre miercuri, în jurul orei 1.20, echipajul de la Poliția Rădăuți a efectuat semnal de oprire unui autoturism marca Mercedes-Benz, model S Class, cu numere de Ucraina. Autoturismul era deja în atenția polițiștilor rădăuțeni, șoferul conducând agresiv și în alte rânduri.

Previzibil pentru polițiști, șoferul autovehiculului marca Mercedes-Benz a mărit viteza de deplasare și nu s-a conformat semnalelor de oprire.

În paralel, polițiștii rutieri aflați în urmărire au solicitat sprijin și de la celelalte patrule aflate în serviciu.

Șoferul suspect nu a dat semne că vrea să oprească, încercând să profite de mașina puternică.

”Polițiștii au evaluat în mod obiectiv situația și nu au utilizat armamentul din dotare, întrucât din cauza ceții și vizibilității reduse nu se putea stabili existența în habitaclu a altor persoane, eventual posibili minori. De asemenea, viteza excesivă cu care rula șoferul urmărit putea genera un risc rutier sporit atât pentru șofer, cât și pentru ceilalți participanți la trafic”, a relatat comisarul-șef Ionuț Epureanu, adjunct în cadrul IPJ Suceava.

Șoferul și-a continuat deplasarea, la volanul Mercedesului, spre Milișăuți.

Mercedesul a fost blocat la trecerea la nivel de la Milișăuți, dar urmărirea a continuat pe jos, peste garduri

În apropierea trecerii la nivel cu calea ferată de pe raza orașului Milișăuți, un echipaj de poliție a blocat autoturismul suspect (autoturismul din fotografie), dar urmărirea nu s-a încheiat aici. Tânărul de la volan a fugit din mașină și a sărit peste gardul unei gospodării.

Polițiștii au plecat în urmărire pe jos, reușind să îl ajungă pe suspect. Spre acesta s-a pulverizat spray iritant lacrimogen și a fost încătușat prin folosirea forței.

S-a stabilit că este vorba de un tânăr de 27 de ani, cetățean ucrainean, care a fost condus la sediul Poliției Municipiului Rădăuți, în vederea efectuării verificărilor asupra documentelor personale și ale autoturismului.

În urma testărilor efectuate, suspectul a ieșit negativ la droguri, dar cu alcoolemie de 0,48 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Pentru neregulile comise în timpul urmăririi, pe numele ucraineanului au fost scrise amenzi în valoare de aproape 20.000 de lei.

Totodată, s-a deschis dosar penal pentru „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”. Cum alcoolemia este relativ aproape de limita dintre contravenție și infracțiune, la dosar sunt așteptate rezultatele probelor de sânge.