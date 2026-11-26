Trenul de lung parcurs IR 1832 Cluj Napoca-Galați a fost implicat, joi, într-un incident în apropiere de stația Vatra Dornei Băi, acroșând o mașină parcată prea aproape de gabaritul căii ferate.

După cum a informat Sucursala Regională de Căi Ferate Iași

în urma evenimentului nu au rezultat victime, ci doar pagube materiale la autovehiculul implicat și la un echipament din zona căii ferate, care a fost dislocat la impact.

Personalul feroviar a anunțat Poliția Transporturi Feroviare Vatra Dornei, pentru cercetarea evenimentului și pentru sancționarea conducătorului auto.

Trenul și-a continuat parcursul cu o întârziere de doar 12 minute:

”Sucursala Regională de Căi Ferate Iași reamintește tuturor participanților la trafic că staționarea vehiculelor în apropierea căii ferate, în zona de siguranță sau în gabaritul de liberă trecere al trenurilor, pune în pericol siguranța circulației feroviare și a persoanelor. Vă rugăm să respectați infrastructura feroviară, semnalizarea rutieră și feroviară și să nu parcați autovehiculele în imediata apropiere a liniilor de cale ferată”, se arată într-un mesaj al feroviarilor.