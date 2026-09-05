Un tir în valoare de 50.000 de euro, confiscat pentru că transporta material lemnos cu un aviz de însoțire expirat

Un tir în valoare de 50.000 de euro a fost confiscat de polițiști după ce s-a constatat că efectua transport de material lemnos cu un aviz de însoțire a mărfii expirat.

Ansamblul format din cap tractor și semiremorcă a fost identificat în apropierea unei firme din zona Rădăuți.

Polițiștii Serviciului de Ordine Publică-Biroul Protecția Fondului Forestier si Piscicol, împreună cu un inginer silvic din cadrul Gărzii Forestiere Suceava au identificat mijlocul de transport în dimineața zilei de joi, 3 septembrie.

Cum existau o serie de neconcordanțe, tirul cu material lemnos a fost însoțit la Ocolul Silvic Marginea, acolo unde s-a făcut și inventarierea și s-a constatat că este vorba de 42,01 mc de lemn rotund de rășinoase.

Marfa venea de la Sabasa, județul Neamț, iar specialiștii care au derulat acțiunea de control au constatat că transportul a fost efectuat în baza unui aviz de însoțire al cărui termen de valabilitate a expirat.

Atât materialul lemnos, cât și tirul au fost indisponibilizate, fiind deschis și un dosar penal pentru comiterea infracțiunii de ,,transportul cu orice mijloace de transport al materialelor lemnoase neînsoțite de avizul de însoțire al materialelor lemnoase sau fără proveniență legală”.