Un tir a ars ca o torță în seara zilei de vineri, 20 noiembrie.

Incidentul a avut loc pe drumul național 17, la Molid, iar pentru stingerea flăcărilor pompierii au muncit mai bine de o oră.

La fața locului au acționat militarii Stației de pompieri Gura Humorului cu două autospeciale.

Flăcările au mistuit capul tractor, cu partea mecanică și cea electrică, a fost distrus de flăcări.

Au mai ars resturi de material lemnos (PAL) și au fost afectate elemente din structura remorcii.

Pompierii spun că totul ar fi plecat de la un conductor defect.