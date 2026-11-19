Opera integrală a scriitorului și hermeneutului din Fălticeni Vasile Lovinescu (1905–1984) este disponibilă online într-o amplă ediție critică. 12 cărți pot fi citite și descărcate gratuit. Este o veste foarte importantă pentru lumea culturală și pentru iubitorii literaturii, filosofiei și tradiției românești: cele douăsprezece cărți ale lui Vasile Lovinescu sunt acum disponibile integral pe platforma vasilelovinescu.eu, unde pot fi citite online sau descărcate gratuit în formatele EPUB și PDF.

Pentru ca opera unuia dintre cei mai originali gânditori români ai secolului XX să fie pusă la dispoziția publicului într-o formă atent îngrijită și accesibilă a fost nevoie de multă muncă editorială și documentară.

Volumele sunt prezentate în ordinea în care au fost scrise, nu în cea a publicării lor, oferind astfel posibilitatea urmăririi evoluției intelectuale și spirituale a autorului.

Biblioteca digitală cuprinde titluri fundamentale precum „Dacia hiperboreană”, „Scripta initiatica”, „Al patrulea hagialâc”, „Creangă și Creanga de Aur”, „O istorie mitică a României”, „Monarhul ascuns”, „Incantația sângelui”, „O icoană creștină pe Columna Traiană”, „Steaua fără nume”, „Mitul sfâșiat”, „Scrisori crepusculare” și „Eseuri și amintiri”.

Ediția critică aduce un plus important față de simpla digitalizare a cărților. Textele au fost transcrise pagină cu pagină după edițiile tipărite, păstrându-se notele autorului și indicându-se corespondența cu paginile originale. Pasajele în limbi străine sunt însoțite de traduceri, citatele beneficiază de trimiteri la izvoare, iar platforma include un glosar al termenilor doctrinari.

Un alt instrument deosebit de util este motorul de căutare care permite explorarea întregii opere. Cititorii pot identifica rapid aparițiile unui anumit cuvânt, pot consulta fragmentele de text din jurul acestora și pot accesa direct paginile corespunzătoare din volume.

Edițiile sunt îngrijite, corectate și revizuite de Dan MV Chitic, sub supravegherea și îndrumarea lui Teodor Ghiondea.

Prin acest proiect, opera lui Vasile Lovinescu, autor cu o contribuție remarcabilă la hermeneutica simbolurilor, la interpretarea tradiției și la reflecția asupra spiritualității românești, devine mai accesibilă cercetătorilor, studenților și tuturor celor interesați de cultura română. Accesul la întreaga bibliotecă este liber și gratuit: https://vasilelovinescu.eu