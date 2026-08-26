Un tată a ajuns în arest după ce a intrat în curtea casei în care se aflau copiii săi

Un caz pe cât de delicat, pe atât de trist, este anchetat de polițiștii de la Milișăuți, care au emis ordonanță de reținere în arest pentru un bărbat care s-a apropiat de copiii săi, deși avea emis un ordin de restricție în acest sens. De altfel, în multe din cazurile în care se deschid dosare penale pentru violență în familie și se emit ordine de protecție, cei vizați nu realizează adesea gravitatea situației și ajung apoi prin arest și cu brățări de agresori, cu monitorizare strictă, pe perioade lungi de timp.

Pe 25 august, în jurul orei 14:45, Poliția orașului Milișăuți a fost sesizată prin apel telefonic de către un minor care a anunțat că are un ordin de protecție împotriva tatălui său, iar acesta a pătruns în curtea casei în care se află el și frații săi.

La fața locului, în interiorul curții, polițiștii l-au găsit pe bărbatul care nu avea voie să se apropie la mai puțin de 50 de metri de locuință, în casă fiind cei trei frați minori care aveau stabilită măsura de protecție, cu vârste între 4 și 15 ani.

Tatăl a declarat a pătruns în curtea locuinței și în interiorul acesteia doar pentru a-și lua niște medicamente. Indiferent de intențiile acestuia, în astfel de cazuri se constată comiterea infracțiunii de încălcarea ordinului judecătoresc.

În urma unui episod violent anterior, Judecătoria Rădăuți îi impusese tatălui ca pe o perioadă de 8 luni să păstreze o distanță de 50 de metri față de soția sa, față de cei trei băieți minori ai acestora și față de locuința acestora.

Marți seară, bărbatul din Milișăuți a fost transportat sub escortă în arestul Poliției Suceava, în baza ordonanței pentru 24 de ore.

Foarte probabil, următoarea măsură față de tată va fi control judiciar și monitorizarea electronică de la distanță.